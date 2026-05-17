Vì sao Hà Tĩnh đồng loạt kiểm tra chợ, bếp ăn và cơ sở thực phẩm?

Rà soát bếp ăn bán trú, đảm bảo an toàn học đường

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026" với chủ đề: Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học đang được các sở, ngành, địa phương và cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Trong đó, yêu cầu tiên quyết đối với các bếp ăn tập thể là phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, cũng như yêu cầu về nhân lực trực tiếp chế biến, phục vụ suất ăn.

Bếp ăn bán trú trường học được yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong đợt cao điểm, 2 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra 42 bếp ăn bán trú tại nhiều địa phương. Cùng đó, đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã đã đồng loạt ra quân, rà soát chất lượng thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đoàn công tác trực tiếp làm việc, thẩm định hồ sơ pháp lý liên quan đến điều kiện đảm bảo ATTP; đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu vực sơ chế, chế biến, bảo quản và chia suất ăn, qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở.

Tại Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) với 16 lớp, 428 trẻ, 100% trẻ ăn bán trú tại trường; nhà trường bố trí 8 cô nuôi đáp ứng đúng quy định. Cùng với việc bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh trong bếp ăn, nhà trường chú trọng đổi mới thực đơn, sử dụng nguồn thực phẩm sạch, theo mùa, phù hợp lứa tuổi nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

Đoàn liên ngành cấp tỉnh kiểm tra các điều kiện đảm bảo tại Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà.

Cô Nguyễn Thị Yến – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà) cho biết: “ATTP liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, vì vậy nhà trường luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng ngày, nhà trường kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến phân chia khẩu phần ăn. Đặc biệt, đối với 2 lớp nhà trẻ, bếp ăn được tổ chức riêng, thực đơn xây dựng riêng, phù hợp với độ tuổi và khả năng tiêu hóa của trẻ”.

Tại Trường Tiểu học Thạch Trung (phường Trần Phú), công tác đảm bảo ATTP trong bếp ăn bán trú cũng được thực hiện nghiêm ngặt. “Nhà trường lựa chọn nguồn cung thực phẩm từ các cơ sở có đăng ký kinh doanh, uy tín, đảm bảo chất lượng; ưu tiên thực phẩm tươi sống, chế biến trong ngày. Đối với thực phẩm khô, việc bảo quản được thực hiện đúng quy định, đảm bảo khô ráo, thông thoáng, hạn chế tối đa nguy cơ ẩm mốc, hư hỏng. Trong toàn bộ quy trình sơ chế, chế biến và chia suất ăn, nhà trường duy trì nghiêm việc lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm soát, truy xuất khi cần thiết” - cô Lê Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Thạch Trung đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Tăng cường xử lý vi phạm

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có trên 47.000 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Những năm qua, tỉnh luôn xác định ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp.

Trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thực phẩm tại chợ truyền thống.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: “Trong đợt cao điểm thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng thực phẩm tại chợ truyền thống và các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trọng tâm là nhóm hàng tươi sống, sản phẩm có nguy cơ cao mất an toàn như bún, bánh, giò chả; các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời chú trọng kiểm tra việc sử dụng phụ gia, nhãn hàng hóa và hạn sử dụng sản phẩm. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp lấy mẫu test nhanh formol, hàn the nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm”.

Với các giải pháp đồng bộ, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 39 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 68 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 335 triệu đồng; đồng thời tịch thu, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm các loại, trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu, tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm các loại.

Cũng trong tháng cao điểm, 69/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã, đồng loạt rà soát tại chợ dân sinh, cơ sở sản xuất, kinh doanh và bếp ăn trường học.

Ông Lê Văn Tới – Trưởng BQL chợ Eo (xã Đông Kinh) cho biết: “Việc kiểm tra đồng loạt các quầy hàng thực phẩm trong chợ, không phát hiện chất hàn the hay chất độc hại, góp phần giúp người dân yên tâm mua sắm, tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người dân”.

Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh xử phạt một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Thành Sen.

Trong tháng cao điểm, hai đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra 63 cơ sở, gồm 54 tổ chức và 9 cá nhân. Qua đó, xử phạt 7 cơ sở (2 tổ chức, 5 cá nhân) với tổng số tiền hơn 29 triệu đồng. Những biện pháp xử lý nghiêm minh, có tính răn đe đã góp phần từng bước “làm sạch” thị trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Bá Quyền – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) chia sẻ: “Các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm và chủ động ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên. Qua đó giúp các cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác ATTP; đồng thời giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân hiểu đúng, thực hành đúng quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt công tác quản lý ATTP trên địa bàn”.