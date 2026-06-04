Tai nạn đuối nước: Hiểm nguy rình rập tại ao hồ, sông suối, kênh mương

Liên tiếp những vụ việc đau lòng

Chiều ngày 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, chị Phạm Thị N. (SN 1991, trú tại xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, ra khu vực sông Ngàn Phố vui chơi, tắm sông, nhưng không may bị đuối nước.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Kim 1. Ảnh: Sĩ Hoàng

Theo người dân địa phương, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình lòng sông phức tạp, nhiều đoạn nước sâu và xuất hiện các điểm xoáy ngầm nguy hiểm.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người tử vong có vị trí nước sâu 4-5m, có nhiều điểm xoáy ngầm.

Khi người dân chưa hết bàng hoàng vì vụ việc đau lòng xảy ra tại xã Sơn Kim 1 thì chỉ sau đó một ngày (chiều 3/6), một vụ đuối nước khác lại xảy ra tại hồ Kẻ Gỗ thuộc thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Duệ. Nạn nhân là em N.T.D.L. (SN 2011, trú phường Hà Huy Tập). Theo thông tin từ người dân, em N.T.D.L cùng người thân đến khu vực hồ Kẻ Gỗ vui chơi, nhưng không may em bị trượt chân, dẫn tới đuối nước.

Nữ sinh 15 tuổi tử vong do đuối nước tại hồ Kẻ Gỗ. Ảnh người dân cung cấp.

Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra chỉ trong thời gian ngắn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ đuối nước, khiến 14 trẻ em tử vong. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc đều xảy ra tại các khu vực ao hồ, sông suối, đập nước hoặc kênh mương tự nhiên.

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước thương tâm chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan trong công tác quản lý, giám sát trẻ em cũng như nhận thức chưa đầy đủ của người lớn về các nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó, một số người dân vẫn còn tâm lý xem nhẹ các yếu tố nguy hiểm hoặc cho rằng tai nạn xảy ra là do số phận nên chưa thực sự chú trọng đến các biện pháp phòng, chống đuối nước”.

Nhiều trẻ em vô tư "giải nhiệt" tại ao hồ, sông suối , kênh mương

Mặc dù nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra, nhưng trên thực tế, tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em tắm tại các ao hồ, sông suối, kênh mương vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương.

Đơn cử, tại tuyến kênh dẫn nước đi qua địa bàn phường Hà Huy Tập, vào mỗi buổi chiều, khi thời tiết dịu hơn, hàng chục em nhỏ lại tập trung để tắm mát và bơi lội. Nhiều em nhỏ vô tư bơi lội giữa dòng chảy mà không hề có các phương tiện bảo hộ cần thiết, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Chị Nguyễn Thị Mai (Phường Hà Huy Tập) cho biết: “Thời điểm này, thời tiết khắc nghiệt nên khu vực này lúc nào cũng có rất đông trẻ em đến tắm. Các cháu thường đùa nghịch khá mạnh dưới nước, trong khi dòng chảy ở một số đoạn khá sâu. Người lớn đứng trên bờ nhìn cũng thấy lo lắng”.

Nhiều trẻ em tắm tại kênh dẫn nước trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

Còn tại khu vực hồ Kẻ Gỗ - nơi đã xảy ra không ít vụ tai nạn đuối nước thương tâm, theo ghi nhận của phóng viên vào 16h30 chiều ngày 2/6, rất đông người dân và trẻ em tập trung xuống hồ để tắm “giải nhiệt”. Thậm chí, nhiều em không mặc áo phao, không có người lớn đi cùng nhưng vẫn bơi ra xa bờ hoặc vui chơi tại các vị trí có độ sâu lớn.

Nhiều người chọn hồ Kẻ Gỗ để "giải nhiệt", bất chấp nguy hiểm.

Em N.T.T (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Mùa hè bọn em thường rủ nhau lên đây tắm vì nước mát. Bể bơi thì phải mất tiền nên nhiều bạn thích lên hồ hơn. Bọn em biết nguy hiểm nhưng vẫn xuống tắm vì quen rồi”.

Điều đáng lo ngại, hiện nay, khu vực hồ Kẻ Gỗ đang triển khai nhiều hạng mục thi công. Mặc dù lực lượng chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại nhiều vị trí, tuy nhiên vẫn có không ít người “phớt lờ” những khuyến cáo này.

Đại úy Võ Duy Hà - Công an xã Cẩm Duệ cho biết: “Hồ Kẻ Gỗ có nhiều khu vực nước sâu, địa hình đáy hồ phức tạp và xuất hiện các điểm xoáy ngầm nguy hiểm. Lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân không xuống tắm tại các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn thiếu ý thức chấp hành. Khi có lực lượng chức năng xuất hiện, người dân chấp hành khá tốt, nhưng sau đó nhiều trường hợp quay lại tắm một cách bình thường".

Những ngày này, thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng khắc nghiệt. Vì vậy, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng người dân tắm tại các ao hồ, sông suối, kênh mương đang diễn ra tại nhiều địa phương. Điều đáng lo ngại, nhiều em nhỏ xuống nước khi không có người lớn đi cùng, không mặc áo phao hoặc các thiết bị hỗ trợ an toàn. Trong khi đó, phần lớn các khu vực ao hồ, sông suối, kênh mương đều tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với các hố sâu hoặc các điểm xoáy ngầm khó nhận biết.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Những vụ đuối nước liên tiếp xảy ra cho thấy, nguy cơ mất an toàn trong môi trường nước luôn hiện hữu, đặc biệt vào dịp hè. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống đuối nước từ gia đình, địa phương đến các ngành chức năng.

Trên thực tế, gia đình vẫn là "lá chắn" đầu tiên trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Bên cạnh việc không để trẻ tự ý tắm tại các ao hồ, sông suối khi không có người lớn đi cùng, thì phụ huynh cần chủ động trang bị cho con em mình các kỹ năng bơi lội, kỹ năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước.

Phòng, chống đuối nước cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bổ sung biển cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền về phòng, chống đuối nước thông qua các trang mạng xã hội.

Ông Lương Sỹ Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Trên địa bàn xã có nhiều sông, suối với địa hình phức tạp, nhiều vị trí nước sâu. Trước vụ việc đau lòng khiến 4 người tử vong do đuối nước, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát các điểm nguy hiểm, khu vực từng xảy ra đuối nước để bổ sung biển cảnh báo, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em”.

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các hoạt động trang bị kỹ năng cho trẻ em cũng đang được đẩy mạnh. Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, từ đầu tháng 5 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức gần 60 lớp dạy bơi cho thiếu nhi và gần 200 buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích.

Anh Nguyễn Đăng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cho biết: “Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục mở rộng các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các địa bàn có nguy cơ cao; đồng thời, duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền tại cơ sở”.

Công an xã Thiên Cầm tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho người dân và các em học sinh trên địa bàn xã Thiên Cầm. Ảnh: Thông tin xã Thiên Cầm.

Ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Trước những diễn biến về tình trạng đuối nước trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian gần đây, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tăng cường tập huấn kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống đuối nước”.

Những vụ đuối nước thương tâm xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các ao hồ, sông suối, kênh mương. Để ngăn chặn những vụ đuối nước tiếp tục xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành và địa phương, mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát con trẻ, chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Chỉ khi công tác phòng, chống đuối nước được thực hiện đồng bộ và ý thức người dân được nâng lên, những mùa hè mới thực sự mang đến an toàn, nhiều niềm vui cho trẻ.