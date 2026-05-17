Ngăn tai nạn đuối nước trẻ em ngay từ đầu mùa hè

Em N.P.N, học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê) đuối nước thương tâm tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm ngày 21/3.

Hà Tĩnh là địa phương có nhiều sông ngòi, ao hồ, vùng nước tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, không ít trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Ở nhiều nơi, việc tuyên truyền phòng ngừa tai nạn đuối nước vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa tai nạn đuối nước ngay từ đầu mùa hè.

Tại Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Đức Quang), Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng chống đuối nước cho học sinh. Không chỉ phổ biến kiến thức, lực lượng chức năng còn hướng dẫn các em kỹ năng nhận diện khu vực nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước và nguyên tắc cứu hộ an toàn.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Biểu được nâng cao nhận thức về tai nạn đuối nước và các kỹ năng cứu hộ cơ bản khi gặp sự cố.

“Địa phương có địa bàn trải dài dọc sông La, cùng hệ thống ao hồ, kênh mương chằng chịt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ em. Nhất là trong dịp nghỉ hè, khi các em thường xuyên rủ nhau tắm sông, vui chơi gần khu vực nước sâu. Vì vậy, việc cấp thiết là trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và xử lý tình huống cho học sinh nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Quân – Phó Trưởng Công an xã Đức Quang cho biết.

Tổ chức Đoàn toàn tỉnh cũng đang đồng loạt ra quân rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm; lắp đặt phao cứu sinh tại những điểm có nguy cơ cao. Nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tiễn tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong cộng đồng.

Xã Đông Kinh kết hợp giữa tuyên truyền và cảnh báo cụ thể tại các nơi nguy hiểm nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước.

Tại xã Đông Kinh, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm trong năm nay, các đoàn viên thanh niên đang khẩn trương kiểm tra các khu vực ao hồ, sông suối, cắm biển cảnh báo và tự chế phao cứu sinh từ vật liệu tái chế để phục vụ công tác cứu nạn khi cần thiết.

“Qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 30 điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cần theo dõi, cảnh báo thường xuyên. Đến nay, các vị trí cơ bản đã được cắm biển cảnh báo, bố trí phao cứu sinh tái chế để hỗ trợ ứng cứu khi xảy ra sự cố. Cùng với đó, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh quản lý con em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa tai nạn đuối nước trên địa bàn”, anh Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đoàn xã Đông Kinh cho biết.

Song song với các hoạt động thực địa, nhiều trường học, liên đội cũng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động hơn. Các cuộc thi tìm hiểu kỹ năng phòng chống đuối nước, liên hoan câu lạc bộ măng non, mô hình “90 giây an toàn”, bể bơi di động… đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hành.

Những cách tuyên truyền mới, sáng tạo về phòng ngừa tai nạn đuối nước được các cấp bộ Đoàn cùng nhà trường phối hợp, áp dụng tại buổi ngoại khoá.

Tại Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương (phường Hà Huy Tập), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp phường Hà Huy Tập tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em và phát động phong trào dạy bơi, học bơi năm 2026. Từ đó, giúp các em có một mùa hè an toàn, tránh xa tai nạn đuối nước.

“Cận kề nghỉ hè, các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống đuối nước theo hướng thường xuyên, liên tục và sát thực tế địa bàn. Trong đó, trọng tâm là thành lập các đội hình tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước gắn với sinh hoạt hè; triển khai dạy bơi miễn phí cho tối thiểu 1.000 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục rà soát các khu vực sông, hồ, ao đập nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, đặt phao cứu sinh, phát huy hiệu quả mô hình loa phát thanh cảnh báo đuối nước tự động, bể bơi di động, bể bơi cố định… nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong dịp hè”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

Sự quản lý, giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ mình của chính các em nhỏ vẫn là yếu tố tiên quyết. Trong ảnh: Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai. Ảnh Phan Cúc

Từ nhà trường, tổ chức Đoàn đến chính quyền địa phương, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ nhằm ngăn chặn tai nạn đuối nước ngay từ đầu mùa hè. Tuy nhiên, sự quản lý, giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ mình của chính các em nhỏ vẫn là yếu tố quyết định để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra.