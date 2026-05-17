Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Ngăn tai nạn đuối nước trẻ em ngay từ đầu mùa hè

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 7 trẻ em tử vong. Những con số đau lòng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong dịp hè.

11111.jpg
Em N.P.N, học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê) đuối nước thương tâm tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm ngày 21/3.

Hà Tĩnh là địa phương có nhiều sông ngòi, ao hồ, vùng nước tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, không ít trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Ở nhiều nơi, việc tuyên truyền phòng ngừa tai nạn đuối nước vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa tai nạn đuối nước ngay từ đầu mùa hè.

Tại Trường THCS Nguyễn Biểu (xã Đức Quang), Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền chuyên đề về phòng chống đuối nước cho học sinh. Không chỉ phổ biến kiến thức, lực lượng chức năng còn hướng dẫn các em kỹ năng nhận diện khu vực nguy hiểm, cách xử lý khi gặp người bị đuối nước và nguyên tắc cứu hộ an toàn.

bqbht_br_v1.jpg
bqbht_br_v1.jpg
Học sinh Trường THCS Nguyễn Biểu được nâng cao nhận thức về tai nạn đuối nước và các kỹ năng cứu hộ cơ bản khi gặp sự cố.

“Địa phương có địa bàn trải dài dọc sông La, cùng hệ thống ao hồ, kênh mương chằng chịt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ em. Nhất là trong dịp nghỉ hè, khi các em thường xuyên rủ nhau tắm sông, vui chơi gần khu vực nước sâu. Vì vậy, việc cấp thiết là trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và xử lý tình huống cho học sinh nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Quân – Phó Trưởng Công an xã Đức Quang cho biết.

Tổ chức Đoàn toàn tỉnh cũng đang đồng loạt ra quân rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm; lắp đặt phao cứu sinh tại những điểm có nguy cơ cao. Nhiều mô hình sáng tạo, sát thực tiễn tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao khả năng ứng phó trong cộng đồng.

bqbht_br_v4.jpg
bqbht_br_v5.jpg
bqbht_br_v3.jpg
Xã Đông Kinh kết hợp giữa tuyên truyền và cảnh báo cụ thể tại các nơi nguy hiểm nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước.

Tại xã Đông Kinh, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm trong năm nay, các đoàn viên thanh niên đang khẩn trương kiểm tra các khu vực ao hồ, sông suối, cắm biển cảnh báo và tự chế phao cứu sinh từ vật liệu tái chế để phục vụ công tác cứu nạn khi cần thiết.

“Qua rà soát, toàn xã hiện có khoảng 30 điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cần theo dõi, cảnh báo thường xuyên. Đến nay, các vị trí cơ bản đã được cắm biển cảnh báo, bố trí phao cứu sinh tái chế để hỗ trợ ứng cứu khi xảy ra sự cố. Cùng với đó, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh quản lý con em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ngăn ngừa tai nạn đuối nước trên địa bàn”, anh Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đoàn xã Đông Kinh cho biết.

Song song với các hoạt động thực địa, nhiều trường học, liên đội cũng đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động hơn. Các cuộc thi tìm hiểu kỹ năng phòng chống đuối nước, liên hoan câu lạc bộ măng non, mô hình “90 giây an toàn”, bể bơi di động… đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hành.

bqbht_br_c7.jpg
bqbht_br_c6.jpg
bqbht_br_c4.jpg
bqbht_br_c8.jpg
Những cách tuyên truyền mới, sáng tạo về phòng ngừa tai nạn đuối nước được các cấp bộ Đoàn cùng nhà trường phối hợp, áp dụng tại buổi ngoại khoá.

Tại Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương (phường Hà Huy Tập), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp phường Hà Huy Tập tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em và phát động phong trào dạy bơi, học bơi năm 2026. Từ đó, giúp các em có một mùa hè an toàn, tránh xa tai nạn đuối nước.

“Cận kề nghỉ hè, các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống đuối nước theo hướng thường xuyên, liên tục và sát thực tế địa bàn. Trong đó, trọng tâm là thành lập các đội hình tuyên truyền tại cơ sở; tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước gắn với sinh hoạt hè; triển khai dạy bơi miễn phí cho tối thiểu 1.000 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục rà soát các khu vực sông, hồ, ao đập nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, đặt phao cứu sinh, phát huy hiệu quả mô hình loa phát thanh cảnh báo đuối nước tự động, bể bơi di động, bể bơi cố định… nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong dịp hè”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh.

trass.jpg
Sự quản lý, giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ mình của chính các em nhỏ vẫn là yếu tố tiên quyết. Trong ảnh: Bất chấp cảnh báo đuối nước, nhiều trẻ em vẫn tắm ở hồ Khe Xai. Ảnh Phan Cúc

Từ nhà trường, tổ chức Đoàn đến chính quyền địa phương, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ nhằm ngăn chặn tai nạn đuối nước ngay từ đầu mùa hè. Tuy nhiên, sự quản lý, giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ mình của chính các em nhỏ vẫn là yếu tố quyết định để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Tin liên quan

Tags:

#Cảnh báo đuối nước #Hà Tĩnh phòng chống đuối nước #kỹ năng chống đuối nước #Phòng ngừa đuối nước

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Để “tế bào xã hội” được bảo vệ từ gốc rễ

Để “tế bào xã hội” được bảo vệ từ gốc rễ

Giữa nhiều biến động của đời sống hiện đại, Hà Tĩnh đang đối diện không ít vấn đề về đạo đức, ứng xử gia đình và bảo vệ trẻ em. Từ chủ đề Ngày Quốc tế Gia đình 2026, câu chuyện giữ gìn “tế bào xã hội” an toàn, nhân văn càng trở nên cấp thiết.
Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!