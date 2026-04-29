Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Liên hoan tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em và phát động phong trào dạy bơi, học bơi năm 2026 là dịp để tuyên truyền, ngăn chặn đuối nước.

Chiều 29/4, tại Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương (phường Hà Huy Tập), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp phường Hà Huy Tập tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em và phát động phong trào dạy bơi, học bơi năm 2026.

Đại diện Tỉnh đoàn cùng các sở, ngành và địa phương tham dự.

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong những năm qua, tình trạng đuối nước trẻ em trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong, tỷ lệ cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực.

Tại Hà Tĩnh, dù đã tăng cường tuyên truyền và trang bị kỹ năng, tai nạn đuối nước vẫn ở mức đáng lo ngại; riêng 4 tháng đầu năm 2026 xảy ra 5 vụ, khiến 4 trẻ em tử vong. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan, thiếu giám sát của gia đình, trẻ thiếu kỹ năng bơi lội, công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa hiệu quả...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Viết Hải Đăng phát động tại buổi lễ.

Trước thực trạng đó, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh chú trọng thành lập các đội hình tuyên truyền, tổ chức trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước gắn với sinh hoạt hè; triển khai dạy bơi miễn phí cho tối thiểu 1.000 lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, làm rào chắn ao hồ, đậy nắp giếng; phát huy mô hình loa cảnh báo tự động gắn phao cứu sinh; tuyên truyền lưu động thông điệp “90 giây an toàn” và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bể bơi.

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và gia đình phối hợp triển khai đồng bộ, thường xuyên, quyết liệt các giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Dịp này, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh trao tặng cho nhà trường 1 máy lọc nước và 40 thùng sữa.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 10 phao bơi cho Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Hà Huy Tập và 20 áo phao cho Liên đội Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương.
Phường Hà Huy Tập hỗ trợ các em thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 45 suất học bơi miễn phí.
Tại chương trình cũng đã diễn ra Liên hoan các CLB tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em với sự tham dự của 3 CLB tuyên truyền măng non.
Các đội thi đã linh hoạt tham gia với những tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ hấp dẫn nhằm tuyên truyền hiệu quả về phòng, chống tai nạn đuối nước.
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi tham dự Liên hoan các CLB tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Tags:

#Cảnh báo đuối nước #Hà Tĩnh phòng chống đuối nước #kỹ năng chống đuối nước #Phòng ngừa đuối nước

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

