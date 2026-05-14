Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

[Infographic] Những điều cần biết về virus Hanta 13/05/2026 05:15 Virus Hanta là một trong những loại virus có khả năng gây bệnh rất nhanh với nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt hiện chưa có vaccine và thuốc để điều trị.

Người dân được khám những gì trong gói sức khỏe miễn phí từ 2026? 13/05/2026 05:06 Ngành y tế cung cấp gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh.

Phát hiện nhiều trẻ chậm nói, tăng động qua khám sàng lọc ở Hà Tĩnh 13/05/2026 05:05 Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trẻ em dưới 6 tuổi có biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi, can thiệp sớm.

Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập 12/05/2026 16:36 Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền một số quy định mới về chính sách lao động, việc làm và BHXH 12/05/2026 12:53 Gần 100 người sử dụng lao động, người lao động của Công ty TNHH Trang phục quốc tế GaiWach Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh 12/05/2026 10:00 Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.

Trợ cấp người có công dự kiến hơn 3 triệu đồng từ 1/7 12/05/2026 08:53 Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 2,789 lên 3,012 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 8% từ ngày 1/7.

Hà Tĩnh lan tỏa môi trường học đường không khói thuốc 11/05/2026 11:02 Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.

Phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế học đường 11/05/2026 09:33 Nghị quyết 248/2025/QH15 dự kiến từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế trường học. Lần đầu tiên, một phần rất thầm lặng của hệ thống giáo dục được gọi đúng tên giá trị của mình

Cảnh báo nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa hè 11/05/2026 05:26 Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu? 10/05/2026 15:00 Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng 10/05/2026 10:00 Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thêm 7 bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh 10/05/2026 05:45 Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.

Phát hiện ổ dịch thứ 2, sốt xuất huyết nguy cơ lan rộng ở Hà Tĩnh 10/05/2026 05:05 Việc xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 gần với ổ dịch thứ nhất ở phường Vũng Áng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng ở Hà Tĩnh.

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải 09/05/2026 14:22 Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH 09/05/2026 12:44 Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH, trong đó có gần 88.000 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm 16.000 người tham gia BHYT.

BVĐK tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4 09/05/2026 11:27 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn gan giai đoạn 4, thắp lên hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác.

Công tác giáo dục hướng nghiệp ở Hà Tĩnh sẽ được triển khai phù hợp từng cấp học 09/05/2026 05:49 Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh Hà Tĩnh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Hà Tĩnh phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 08/05/2026 18:44 Hà Tĩnh vừa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 với 3 ca mắc tại phường Hoành Sơn.

Bộ GD&ĐT: Hệ thống ngân hàng đề phục vụ thi tốt nghiệp THPT đã sẵn sàng 08/05/2026 15:47 Đại diện Bộ GD&ĐT cho hay hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ 2027.

Thời tiết ẩm ương, làm gì để an toàn vệ sinh thực phẩm? 08/05/2026 15:46 Thời tiết ở Hà Tĩnh diễn biến thất thường, nhiệt độ có nhiều thay đổi làm phát sinh các mầm bệnh trong thực phẩm. Vì vậy, người dân cần chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh" 08/05/2026 12:50 Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.

Đảm bảo các điều kiện, tổ chức tốt hai kỳ thi diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh 08/05/2026 12:19 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt các kỳ thi.

Thêm nhiều hộ nghèo phường Thành Sen được hỗ trợ xây dựng nhà ở 08/05/2026 10:08 Cùng với nguồn Quỹ "Vì người nghèo", phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã vận động các nguồn xã hội hoá hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi địa phương phải có đường dây nóng hoạt động 24/7 bảo vệ trẻ em 08/05/2026 10:06 Gần đây, một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Y tế đề nghị các địa phương vào cuộc để bảo vệ trẻ em.

[Infographic] Quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên vào THPT không chuyên tại Hà Tĩnh 08/05/2026 07:59 Quy định tuyển thẳng và chế độ ưu tiên vào trường THPT không chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 14, Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT.

Thi thử vào lớp 10 - phép thử năng lực cho học sinh Hà Tĩnh 08/05/2026 05:40 Các đợt “tập dượt” trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Tĩnh không chỉ giúp học sinh lớp 9 đánh giá mức độ kiến thức, làm quen với áp lực phòng thi mà còn là cơ sở để nhà trường điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu? 07/05/2026 20:10 Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Người mua nhà ở xã hội không được đăng ký nhiều dự án cùng lúc 07/05/2026 17:02 Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ.