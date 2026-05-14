Xã hội

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.

Đê hữu sông Lam trên địa bàn xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) có vai trò quan trọng trong phòng chống bão lũ, cứu nạn, cứu hộ. Nghịch lý thay, tuyến đê đoạn qua thôn Xuân An 6 hiện đang trở thành nơi tập kết rác thải tự phát.
Rác thải đủ loại, từ túi nilon, bao bì, chai lọ bị vứt ngổn ngang tại khu vực đê qua thôn Xuân An 6.
Dưới thời tiết nắng nóng, rác phân hủy nhanh, ruồi nhặng sinh sôi dày đặc.
Ông Hồ Sỹ Linh (thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân) lo ngại: “Tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định đã diễn ra trong thời gian dài. Trước đây, rác thải chủ yếu bị đổ dưới chân đê. Đáng nói, vài tuần trở lại đây, nhiều người còn đổ trực tiếp lên mặt đê, chắn ngang lối đi khiến việc di chuyển của người dân rất khó khăn".
Ông Nguyễn Đình Thắng (thôn Xuân An 6 - người áo đen) cho biết: “Mỗi lần đi thể dục qua đây, chúng tôi đều rất khó chịu vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mặc dù bà con đã có phản ánh với chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thấy có phương án xử lý dứt điểm”.
Tại nhiều vị trí, rác thải bị vứt trên thân đê tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan. Các mảnh kính vỡ, chai lọ và rác thải sinh hoạt nằm vương vãi, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người đi bộ và phương tiện qua lại.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân lo ngại việc đổ rác, phế thải trên tuyến đê xung yếu có thể ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, mưa lũ.
Ngay dưới chân đê là khu vực tập kết rác thải tạm thời. Tại đây còn xảy ra tình trạng một số người tự ý đốt rác, gây khói bụi, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Việc đốt rác tự phát cũng khiến công tác thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý gặp nhiều khó khăn. (Trong ảnh: Tuyến đường dẫn vào khu vực tập kết bị ùn ứ rác thải).
Vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt bị vứt la liệt trên đường dẫn vào khu vực tập kết.
Theo người dân địa phương, rác thải tồn đọng trong thời gian dài nên nhiều người dân đã tự ý đốt rác.
Anh Nguyễn Văn Long - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân cho biết: “Mặc dù đơn vị đã triển khai thu gom, xử lý rác thải, tuy nhiên do lực lượng mỏng, trong khi tình trạng đổ trộm rác diễn ra vào nhiều thời điểm nên rất khó kiểm soát, xử lý triệt để. Bên cạnh đó, khối lượng rác phát sinh lớn, phương tiện vận chuyển không đáp ứng kịp khiến rác bị ùn ứ, tồn đọng kéo dài. Trước đây, đơn vị từng huy động máy móc để thu gom, xử lý, song chỉ sau một thời gian ngắn, rác thải lại tiếp tục xuất hiện”.
Người dân mong muốn không chỉ là những đợt ra quân xử lý tạm thời mà cần các giải pháp đủ mạnh để chấm dứt tình trạng đổ trộm rác thải kéo dài suốt thời gian qua.

Chính quyền đã thành lập các đoàn kiểm tra, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm hạn chế tình trạng này, tuy nhiên công tác xử lý vẫn gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, địa phương sẽ tính toán phương án để lắp đặt camera tại các điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng đổ rác tự phát; đồng thời khuyến khích người dân kịp thời phản ánh các trường hợp đổ trộm rác thải để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ huy động máy móc, phương tiện thu gom phế thải xây dựng, giải tỏa các điểm tập kết rác, trả lại hành lang đê thông thoáng.

Bà Ngô Thị Bích Thuỷ - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghi Xuân

