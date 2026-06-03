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Xã hội

Loạt quy định mới tác động tới người đi xe máy từ tháng 6/2026

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(Baohatinh.vn) - Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới liên quan đến quản lý phương tiện và nhiên liệu sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người sử dụng xe máy trên cả nước.

Các thay đổi tập trung vào hai nhóm nội dung chính: chuyển đổi nhiên liệu sinh học và số hóa giấy tờ đăng ký phương tiện.

Chuyển đổi sang xăng E5 và E10 đối với xe máy sử dụng động cơ xăng

Theo Bộ Công Thương, quy định tại Thông tư số 50/2025 nêu rõ lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, từ ngày 01/06/2026: "xăng không chì (theo quy chuẩn quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc" đồng thời, "Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030".

Như vậy, từ tháng 06/2026, người sử dụng xe máy chạy xăng sẽ chủ yếu sử dụng hai loại nhiên liệu là xăng E5 và xăng E10.

Trước đó, một số hãng sản xuất xe máy đã đưa ra khuyến cáo về khả năng tương thích với xăng sinh học. Theo đó, Yamaha cho biết các dòng xe trang bị phun xăng điện tử (FI) và xe chế hòa khí sản xuất từ năm 2017 trở lại đây có thể sử dụng xăng E10; trong khi các mẫu chế hòa khí sản xuất trước năm 2017 phù hợp với xăng E5. Suzuki cũng công bố nhiều dòng xe như XBike/Axelo, Hayate SS FI, Viva FI 115… có thể vận hành với xăng E10.

Nhận giấy đăng ký xe điện tử qua VNeID và VNeTraffic

Từ ngày 08/06/2026, Bộ Công an chính thức áp dụng quy định mới tại Thông tư 37/2026/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đăng ký và kiểm định phương tiện.

Điều 1 của Thông tư quy định:

"Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia, Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic)."

Với quy định mới này, người dân có thêm lựa chọn linh hoạt khi đăng ký xe, đồng thời giảm đáng kể thủ tục hành chính. Chủ xe có thể lưu trữ và xuất trình giấy đăng ký xe điện tử thay cho bản giấy thông qua các nền tảng số như VNeID và VNeTraffic, giúp việc tham gia giao thông trở nên thuận tiện hơn.

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Tags:

#chính sách mới #người sử dụng xe máy #quy định mới #đổi sang xăng E5 và E10 #xe máy sử dụng động cơ xăng

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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