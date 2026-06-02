"Nhảy việc": Cách người trẻ mở đường phát triển bản thân

(Baohatinh.vn) - Nếu trước đây sự ổn định thường được ưu tiên, thì nay, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngần ngại "nhảy việc", xem đó là cách mở ra cơ hội phát triển bản thân và cải thiện thu nhập.

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện An ninh Nhân dân và có công việc đúng chuyên môn trong ngành công an, nhưng với những đam mê và dự định riêng, chị Nguyễn Thị Hà Linh (SN 1996, phường Thành Sen) đã quyết định rẽ hướng thay vì gắn bó với sự ổn định. Với vốn tiếng Anh và niềm yêu thích giảng dạy, chị Hà Linh mở Trung tâm Ngoại ngữ Launch Pad IELTS, đồng thời cộng tác dịch thuật ở Sở Ngoại vụ.

Sau khi thay đổi công việc, Hà Linh thấy hài lòng với công việc hiện tại.

Quyết định này giúp chị Hà Linh thỏa mãn niềm đam mê giảng dạy tiếng Anh cho người trẻ, đồng thời cải thiện thu nhập. Với chị, “nhảy việc” không phải quyết định cảm tính mà là lựa chọn đã được cân nhắc kỹ, có lộ trình và sự chuẩn bị. Thay đổi công việc, theo Hà Linh, là cách tìm môi trường phù hợp hơn để phát huy năng lực, theo đuổi đam mê và tạo cơ hội phát triển cho bản thân.

Cũng từng trải qua nhiều lần chuyển việc trước khi bước vào kinh doanh, chị Hoàng Kim Oanh (SN 1991, xã Việt Xuyên) cho rằng, lựa chọn công việc không chỉ gắn với thu nhập mà còn phụ thuộc vào mức độ phù hợp với bản thân và cuộc sống gia đình.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương (năm 2014), chị Oanh từng làm công việc văn phòng tại một doanh nghiệp, sau đó chuyển sang làm việc tại một ngân hàng tại Hà Tĩnh. Dù có công việc ổn định với mức thu nhập khá nhưng chị Oanh vẫn cảm thấy môi trường làm việc quá gò bó, ít có cơ hội sáng tạo và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Sau nhiều đắn đo, chị quyết định rẽ sang lĩnh vực kinh doanh cùng chồng.

Chị Kim Oanh (áo trắng) mạnh dạn với thay đổi công việc theo sở thích của bản thân.

Chị Kim Oanh chia sẻ: “Cả hai vợ chồng học cùng ngành, cũng đã trải qua nhiều công việc khác nhau nên khi quyết định chuyển sang kinh doanh, chúng tôi cũng tính toán kỹ. Ban đầu, hai vợ chồng đầu tư mở cây xăng trên địa bàn, sau đó mở rộng sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Khi Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh triển khai ngay tại địa phương, vợ chồng tôi tiếp tục mở thêm chuỗi siêu thị và dịch vụ ăn uống để đón cơ hội phát triển. Dù gặp khá nhiều khó khăn nhưng cả hai đều xác định phải cố gắng và thấy mình phù hợp với công việc hiện tại hơn”.

Sự đồng hành của chồng giúp ﻿chị Oanh thêm vững tin với quyết định "rẽ hướng" của mình.

Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, không ít người trẻ đang chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Nhiều người sẵn sàng rời bỏ công việc ổn định để thử sức ở lĩnh vực khác, thậm chí trái với chuyên môn được đào tạo.

Hành trình của anh Phan Văn Chương (SN 1991) - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Hợp tác quốc tế Đông Dương cũng là một lát cắt cho thấy sự dịch chuyển trong lựa chọn nghề nghiệp của người trẻ hiện nay. Trải qua nhiều lần chuyển đổi công việc, từ lĩnh vực kỹ thuật, giảng dạy tiếng Nhật đến hiện nay làm việc tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, mỗi chặng đường đều mang đến cho anh những trải nghiệm và cơ hội mới.

Anh Chương chia sẻ: “Mỗi công việc tôi từng trải qua đều cho tôi thêm kinh nghiệm và những cơ hội mới. Điều quan trọng nhất là tôi dám thay đổi, dám thử sức để đưa ra những quyết định phù hợp và cảm thấy hài lòng với công việc mình đã lựa chọn”.

Những trải nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau giúp anh Phan Văn Chương tự tin trên con đường lập nghiệp.

Có thể thấy, ngày càng nhiều người trẻ không ngần ngại thay đổi công việc để tìm kiếm môi trường phù hợp hơn với năng lực, sở thích và kỳ vọng thu nhập. Xu hướng này diễn ra khá phổ biến, nhất là với những sinh viên mới ra trường khi đang trong quá trình định hình hướng đi nghề nghiệp. Với những người trẻ đã có thời gian làm việc, việc chuyển sang môi trường mới cũng được xem là cách thử sức, khẳng định năng lực và tìm kiếm những giá trị phù hợp hơn. Điều đó cho thấy, tư duy nghề nghiệp của người trẻ ngày càng cởi mở, chủ động và linh hoạt trước những thay đổi của thị trường lao động.

Quan niệm về một công việc ổn định, gắn bó lâu dài không còn là ưu tiên của nhiều người trẻ hiện nay. Không ít người sẵn sàng “nhảy việc” để tìm kiếm môi trường phù hợp hơn, cơ hội phát triển hoặc mức thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, xu hướng này luôn có tính hai mặt. Nếu được cân nhắc kỹ lưỡng, có định hướng rõ ràng, việc thay đổi công việc sẽ giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Ngược lại, “nhảy việc” quá nhiều, thiếu kế hoạch có thể khiến hành trình nghề nghiệp bị gián đoạn, khó tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Vì vậy, mỗi quyết định chuyển việc đều cần được cân nhắc trên cơ sở năng lực, mục tiêu và định hướng lâu dài của bản thân.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.
Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng phúc (số 9A, ngõ 182, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân sự làm việc các vị trí: Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Phó Trưởng đoàn Tư vấn giám sát, Trưởng phòng Kinh doanh.
Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không?

Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chuyện nữ công nhân 9X hồi hương làm việc

Sau những năm tháng bôn ba của tuổi trẻ, chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1994) đã quyết định về lại Hà Tĩnh làm việc, ổn định cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.
