Thiếu lao động, nhiều cơ sở kinh doanh gặp khó

Dù đã cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất và lên kế hoạch đưa vào hoạt động trong thời gian tới, nhưng nhà hàng Kapkao (phường Thành Sen) vẫn đang gặp khó khăn lớn về nhân sự. Suốt hơn 3 tháng qua, cơ sở liên tục đăng thông tin tuyển dụng trên nhiều nền tảng, đồng thời chủ động tìm kiếm lao động qua các kênh giới thiệu việc làm nhưng đến nay vẫn chưa tuyển đủ nhân viên để vận hành.

Nhà hàng Kapkao dù đã cơ bản hoàn thiện về cơ sở vật chất nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn đang thiếu nhân viên ở nhiều vị trí quan trọng

Anh Nguyễn Văn Thắng - chủ nhà hàng cho biết: “Để đảm bảo phục vụ khách hàng khi đi vào hoạt động, nhà hàng Kapkao cần khoảng 12 nhân sự cho các vị trí như phục vụ, phụ bếp, đứng bếp, thu ngân… nhưng hiện cơ sở mới tuyển được 4 người. Theo kế hoạch ban đầu, nhà hàng Kapkao dự kiến khai trương vào dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Tuy nhiên, do chưa tuyển đủ nhân sự cho các vị trí cần thiết nên đến nay cơ sở vẫn chưa thể đi vào hoạt động”.

Nhà hàng Kapkao chỉ mới tuyển được 4 nhân viên trong số 12 vị trí cần tuyển để đi vào khai trương

Việc khó khăn trong tuyển dụng nhân viên khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ khác cũng rơi vào tình trạng bị động. Tại Ẩn Coffee (phường Thành Sen), dù đã chủ động nâng mức lương cao so với mặt bằng chung của thị trường nhằm thu hút lao động, cơ sở vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân viên. Tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài khiến quán không thể vận hành đúng kế hoạch, phải lùi thời gian mở bán 1 tháng. Việc chậm đi vào hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh cũng như các chi phí vận hành của cơ sở.

Chị Trương Thị Hải Yến - chủ Ẩn Coffee chia sẻ: “Khi vận hành kinh doanh dịch vụ, điều chúng tôi mong muốn là luôn mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, để làm được điều đó, nhân viên là yếu tố đặc biệt quan trọng. Không chỉ cần đáp ứng kỹ năng chuyên môn, thái độ phục vụ mà còn phải có sự gắn bó, trách nhiệm với công việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh lao động biến động như hiện nay, việc tuyển được nhân sự phù hợp và duy trì ổn định đội ngũ là điều không dễ dàng.”

Ẩn Coffee phải trì hoãn lịch khai trương 1 tháng do gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân sự

Không riêng gì dịch vụ ăn uống, nhiều cơ sở kinh doanh ngành hàng bán lẻ cũng gặp khó trong việc tuyển dụng lao động. Đơn cử như tại cửa hàng thời trang Michichi (phường Thành Sen), việc thiếu hụt nhân viên bán hàng và vị trí kế toán đã khiến hoạt động kinh doanh nhiều thời điểm bị quá tải, nhân sự hiện có phải kiêm nhiệm thêm công việc khác…

Việc thiếu hụt nhân viên bán hàng và vị trí kế toán đã khiến việc kinh doanh của cửa hàng thời trang Michichi bị đảo lộn

Chị Phan Thị Hồng Vân - chủ cửa hàng chia sẻ: “Mặc dù cửa hàng đã nhiều lần đăng thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội và các hội nhóm việc làm nhưng vẫn khó tìm được nhân sự phù hợp do nhiều lao động trẻ hiện nay thường ưu tiên công việc mang tính ổn định, hoặc có xu hướng làm việc tại nước ngoài”.

Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, bán lẻ trên địa bàn phường Thành Sen và các khu vực lân cận. Dù liên tục đăng tuyển với nhiều chính sách hỗ trợ, không ít cơ sở vẫn khó tìm được lao động phù hợp, đặc biệt ở các vị trí bán hàng, phục vụ, pha chế, bếp… Tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch khai trương, mở rộng kinh doanh mà còn tạo áp lực lớn trong quá trình vận hành, phục vụ khách hàng.

Để đảm bảo hoạt động, không ít cơ sở buộc phải thu hẹp quy mô phục vụ, giảm số lượng bàn khách hoặc cắt bớt khung giờ bán hàng. Trong khi đó, nhiều nhân viên phải làm việc với cường độ cao, kiêm nhiệm nhiều vị trí trong thời gian dài, dẫn đến áp lực lớn về công việc. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi lượng khách tăng mạnh.

Nhiều nhân viên phải làm việc với cường độ cao, kiêm nhiệm nhiều vị trí do thiếu hụt lao động.

Phường Thành Sen là địa bàn trung tâm của tỉnh, với hơn 1.800 cơ sở kinh doanh nhà hàng, thực phẩm, đồ uống... cùng hàng nghìn cơ sở thương mại, dịch vụ khác, tạo nhu cầu sử dụng lao động rất lớn. Áp lực tuyển dụng gia tăng trong khi nguồn lao động phổ thông ngày càng thiếu ổn định đã khiến không ít cửa hàng, cơ sở dịch vụ rơi vào cảnh “đỏ mắt” tìm người.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh Nguyễn Minh Hiền: “Thực tế hiện nay, lao động thời vụ tại địa phương là một trong những nhóm lao động có tính biến động lớn, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ và ăn uống. Nhiều lao động trẻ có xu hướng tìm kiếm các công việc ổn định nên các cơ sở kinh doanh tại địa phương gặp không ít khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

Do vậy, để lao động gắn bó lâu dài, các cơ sở kinh doanh không chỉ cần cải thiện mức lương mà còn cần xây dựng môi trường làm việc ổn định, có chế độ đãi ngộ phù hợp. Từ đó, tạo tâm lý yên tâm gắn bó lâu dài cho người lao động. Bên cạnh đó, việc linh hoạt thời gian làm việc, bảo đảm quyền lợi và tạo cơ hội phát triển kỹ năng, tay nghề cũng trở thành yếu tố quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng lớn.”

Chất lượng phục vụ của nhân viên đóng vai trò quyết định, trực tiếp thể hiện chất lượng dịch vụ của cơ sở.

Tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ không còn là khó khăn mang tính thời điểm mà đang trở thành áp lực đối với nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Tĩnh. Khi nguồn lao động trẻ ngày càng dịch chuyển sang các thị trường có thu nhập và chế độ ổn định hơn, nhiều cửa hàng buộc phải vận hành trong tình trạng thiếu người, nhân sự kiêm nhiệm nhiều vị trí, kéo theo nguy cơ giảm chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh. Thực tế này cũng cho thấy thị trường lao động đang thay đổi về nhu cầu, tâm lý và kỳ vọng việc làm, đòi hỏi các cơ sở kinh doanh phải thay đổi tư duy quản trị nhân sự nếu muốn phát triển bền vững.