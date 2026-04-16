Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có hơn 100.000 nhân viên, trả thu nhập ra sao?

Theo báo cáo thường niên 2025, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) ghi nhận tổng số nhân sự lên tới 104.253 người vào cuối năm, tăng gần 37.000 người so với thời điểm cuối năm 2024.

Đây là doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tiên đạt quy mô nhân sự vượt mốc 100.000, qua đó vươn lên dẫn đầu về số lượng lao động.

Công nhân làm việc bên trong Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Với con số này, Vingroup đã vượt qua hàng loạt "ông lớn" như Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với 77.316 nhân viên, Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) hay Tập đoàn Điện lực (EVN) với số lượng nhân viên vào khoảng 94.000-97.0000 người.

Con số nhân sự tại Vingroup thậm chí gấp đôi các tập đoàn bán lẻ lớn như Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) với 64.727 nhân viên, Tập đoàn FPT Corporation (54.110 nhân viên) hay Masan Group (40.411 nhân viên).

Nhìn lại một thập kỷ, kể từ khi mở rộng sang trụ cột công nghiệp với dự án tiêu biểu là VinFast, quy mô nhân sự của Vingroup đã tăng gấp khoảng 3 lần, từ 36.100 nhân sự (năm 2016) tăng lên 65.300 người chỉ sau 2 năm.

Những năm sau đó quy mô nhân sự biến động mạnh, và bắt đầu tăng trở lại từ năm 2024. Sang năm 2025, đi cùng với việc Vingroup mở rộng sang các lĩnh vực mới như hạ tầng, năng lượng và văn hóa, công ty tăng gần 37.000 nhân sự - cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Vận hành cỗ máy nhân sự đông đúc, mức chi thù lao của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng được quan tâm. Theo báo cáo tài chính, Vingroup đang duy trì mức thu nhập bình quân hơn 24 triệu đồng/người/tháng. Con số này cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung ở nhiều ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày hay bán lẻ.

Được biết, thu nhập nhân viên Vingroup cũng biến động đáng kể. Sau khi chững lại vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thu nhập bình quân đã tăng trong 5 năm liên tiếp, từ 20,5 triệu đồng/người/tháng lên 24,4 triệu đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng hơn 19%.

Riêng trong năm 2025, thu nhập bình quân đạt 24,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,2% so với mức 23,2 triệu đồng/người/tháng của năm trước.

Bên cạnh lương, tập đoàn này còn áp dụng loạt chính sách đãi ngộ như hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, điện thoại, bữa trưa, cùng các gói chăm sóc sức khỏe ưu đãi tại hệ thống Vinmec và bảo hiểm y tế cao cấp.