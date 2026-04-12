Doanh nghiệp linh hoạt bảo vệ người lao động trong mùa nắng nóng

Khu nhà xưởng của Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach (cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh) có hơn 400 công nhân làm việc trên 7 chuyền may được bố trí khá dày nhưng không khí vẫn dịu mát, dễ chịu.

Để có được điều này, ngay từ đầu mùa hè, công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống điều hòa công nghiệp kết hợp quạt thông gió và hệ thống làm mát bằng hơi nước.

Anh Trần Hữu Đức - phụ trách kỹ thuật của công ty cho biết: “Hệ thống làm mát được tính toán kỹ lưỡng theo diện tích và mật độ lao động. Nhờ đó, nhiệt độ trong xưởng có thể giảm từ 5 - 10°C so với bên ngoài. Không chỉ làm mát, hệ thống còn giúp lưu thông và lọc không khí, hạn chế bụi vải, tạo môi trường làm việc trong lành hơn. Đặc biệt, công nghệ này khá tiết kiệm điện, phù hợp với định hướng sản xuất bền vững của doanh nghiệp”.

Cũng chú trọng cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân mùa nắng nóng, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (cụm công nghiệp Đức Thọ) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Ngoài hệ thống quạt công nghiệp được lắp đặt đồng bộ trong toàn nhà xưởng, mỗi công nhân còn được trang bị một quạt điện cá nhân tại vị trí làm việc.

Cùng với đó, các máy cung cấp nước mát được bố trí hợp lý để phục vụ người lao động. Không gian làm việc mát mẻ giúp công nhân duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định trong suốt ca làm.

Chị Lê Thị Na - công nhân bộ phận kiểm tra chất lượng chia sẻ: “Những ngày nắng nóng cao điểm, hệ thống làm mát khiến không khí trong xưởng dễ chịu hơn, giúp chúng tôi đỡ mệt, năng suất lao động cũng được đảm bảo. Sự quan tâm của công ty khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm để gắn bó lâu dài”.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo sức khỏe cho người lao động là yếu tố then chốt để duy trì sản xuất ổn định trong mùa nắng nóng. Ngoài cải thiện điều kiện làm việc, công đoàn cũng phối hợp với bộ phận hành chính điều chỉnh bữa ăn ca theo hướng thay đổi thực đơn thường xuyên, tăng cường rau xanh, trái cây để nâng cao sức đề kháng cho công nhân”.

Đối với các doanh nghiệp có đặc thù lao động ngoài trời, việc thích ứng với thời tiết nắng nóng càng trở nên cấp thiết. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh là một trong những đơn vị đã chủ động điều chỉnh phương án sản xuất để bảo vệ người lao động.

Ngay khi bước vào mùa nắng nóng, công ty đã sắp xếp lại thời gian làm việc theo hướng hợp lý hơn. Cụ thể, ca sáng bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc trước 8 giờ; ca chiều lùi thời gian bắt đầu làm việc sang sau 16 giờ. Một số bộ phận được bố trí làm ca đêm để hạn chế tối đa thời gian làm việc trong khung giờ nắng gắt.

Bên cạnh đó, công nhân còn được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như: quần áo chống nắng, mũ, găng tay, khẩu trang, áo bảo hộ có gắn quạt làm mát… Công ty cũng thường xuyên tổ chức cấp phát nước uống, sữa bổ sung dinh dưỡng, động viên công nhân làm việc tại hiện trường.

Chị Lê Thị Hồng Lương - công nhân bộ phận xe điện cho biết: “Việc điều chỉnh giờ làm giúp chúng tôi tránh được thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Vì thế, công việc vẫn đảm bảo tiến độ mà sức khỏe không bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra, các thiết bị bảo hộ cũng hỗ trợ chúng tôi rất tốt khi phải làm việc ngoài trời”.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực, xây dựng… cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tương tự. Từ việc bố trí thời gian lao động hợp lý, tăng cường nghỉ giữa ca, đến trang bị bảo hộ và bổ sung dinh dưỡng, tất cả đều hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động.

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, sự chủ động, linh hoạt của các doanh nghiệp không chỉ giúp người lao động thích ứng với điều kiện thời tiết mà còn góp phần duy trì nhịp độ sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là một trong những nội dung thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay. Trong đó, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, thân thiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài.