"Bỏng rát" giữa cái nắng 40 độ C tại Hà Tĩnh

Phan Cúc - Khánh Huyền
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C khiến sinh hoạt và công việc của người dân thêm phần vất vả.

bqbht_br_14.jpg
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục bao trùm toàn tỉnh với cường độ gay gắt, nền nhiệt duy trì ở mức cao trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lên tới 40°C.
bqbht_br_19.jpg
Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa, nền nhiệt cao kèm gió hanh khô khiến các hoạt động lao động, sinh hoạt của người dân thêm phần vất vả.
﻿bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_2.jpg﻿
bqbht_br_13.jpg
Từ khoảng 10 giờ đến 15 giờ, nền nhiệt tăng mạnh; nhiều tuyến đường trở nên thưa vắng, chỉ còn những người làm công việc đặc thù phải di chuyển, mưu sinh dưới cái nắng rát.
﻿bqbht_br_22.jpg
﻿bqbht_br_17.jpg
Những người giao hàng vẫn miệt mài di chuyển qua từng tuyến phố, mưu sinh dưới nắng nóng. “Tôi thường tranh thủ giao hàng vào buổi sáng sớm rồi tiếp tục vào cuối chiều. Giữa trưa, nắng hắt lên từ mặt đường khiến người lúc nào cũng nóng rát, dễ mệt nên rất khó chạy liên tục" - anh Nguyễn Đức Hà (shipper tại phường Thành Sen) chia sẻ.
bqbht_br_21.jpg﻿
bqbht_br_20.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Công việc bán hàng của tôi có đặc thù di chuyển nhiều ngoài đường nên vào mùa nắng thêm phần vất vả. Dù vậy, tôi luôn tìm cách để đảm bảo sức khỏe, tránh bị sốc nhiệt".
bqbht_br_15.jpg
Người dân trang bị thêm nhiều vật dụng chống nắng như: áo khoác, mũ trùm, găng tay, kính râm… nhằm giảm bớt tác động khắc nghiệt của thời tiết.
bqbht_br_8.jpg﻿
﻿bqbht_br_7.jpg
﻿﻿bqbht_br_6.jpg
Những công nhân điện lực vẫn miệt mài "giữ” dòng điện thông suốt dưới nền nhiệt gần 40°C. Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đòi hỏi họ thường xuyên có mặt ngoài hiện trường để kiểm tra, xử lý sự cố và đảm bảo cung cấp điện ổn định.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_11.jpg
Ngồi bên vỉa hè, người dân có thể cảm nhận rõ cái nắng “rát da” hắt lên hầm hập từ mặt đường, khiến không gian trở nên oi nồng, bức bối hơn.
bqbht_br_5.jpg
Nhiều lao động vẫn lặng lẽ mưu sinh trong tiết trời oi ả.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_1.jpg
Người dân tìm đủ cách “giảm nhiệt”.
bqbht_br_4.jpg
Ô tô được trang bị thêm các biện pháp chống nóng.
bqbht_br_3.jpg
Theo dự báo, nắng nóng tại Hà Tĩnh sẽ còn kéo dài đến ngày 14/4, sau đó trời dịu mát hơn. Tuy vậy, trong những ngày này, người dân vẫn cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt; trang bị các biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.
Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Khi học bạ không còn là “phao cứu sinh”

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Trung tâm hành chính xã Can Lộc (thị trấn Nghèn cũ).

Khi xã “gánh” áp lực phố

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.