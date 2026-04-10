"Bỏng rát" giữa cái nắng 40 độ C tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C khiến sinh hoạt và công việc của người dân thêm phần vất vả.
Từ khoảng 10 giờ đến 15 giờ, nền nhiệt tăng mạnh; nhiều tuyến đường trở nên thưa vắng, chỉ còn những người làm công việc đặc thù phải di chuyển, mưu sinh dưới cái nắng rát.
Những người giao hàng vẫn miệt mài di chuyển qua từng tuyến phố, mưu sinh dưới nắng nóng. “Tôi thường tranh thủ giao hàng vào buổi sáng sớm rồi tiếp tục vào cuối chiều. Giữa trưa, nắng hắt lên từ mặt đường khiến người lúc nào cũng nóng rát, dễ mệt nên rất khó chạy liên tục" - anh Nguyễn Đức Hà (shipper tại phường Thành Sen) chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Công việc bán hàng của tôi có đặc thù di chuyển nhiều ngoài đường nên vào mùa nắng thêm phần vất vả. Dù vậy, tôi luôn tìm cách để đảm bảo sức khỏe, tránh bị sốc nhiệt".
Những công nhân điện lực vẫn miệt mài "giữ” dòng điện thông suốt dưới nền nhiệt gần 40°C. Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đòi hỏi họ thường xuyên có mặt ngoài hiện trường để kiểm tra, xử lý sự cố và đảm bảo cung cấp điện ổn định.
Ngồi bên vỉa hè, người dân có thể cảm nhận rõ cái nắng “rát da” hắt lên hầm hập từ mặt đường, khiến không gian trở nên oi nồng, bức bối hơn.
Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.
Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.
Rác thải từ hoạt động kinh doanh hàng ăn vặt, quán nhậu ven hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Ứng dụng i-HaTinh bước đầu phát huy hiệu quả, tiếp nhận hàng trăm phản ánh, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phản ánh thiếu chọn lọc, sai thẩm quyền. Ngành chức năng khuyến nghị người dân gửi thông tin đúng, trúng, thiết thực.