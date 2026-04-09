Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Những ngày qua, Hà Tĩnh bước vào đợt nắng nóng cao điểm, nền nhiệt liên tục tăng, có nơi trên 40°C, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhất là ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ bắt lửa. Trong bối cảnh đó, việc chủ động phòng ngừa, siết chặt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trở nên cấp thiết.

Một số nơi tại Hà Tĩnh nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Kinh doanh cửa hàng tạp hóa rộng gần 500 m², ông Nguyễn Đình Thảo (thôn Tân Đông, xã Thạch Xuân) lo lắng khi nền nhiệt những ngày qua liên tục tăng cao. Không chỉ thời tiết hanh khô dễ phát sinh cháy mà việc sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc cũng tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần một sơ suất nhỏ về điện hay bất cẩn trong sinh hoạt là có thể xảy ra cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn PCCC, ngoài hệ thống bình chữa cháy, ông Thảo đã chủ động lắp còi báo cháy, sắp xếp lối thoát hiểm thuận tiện để kịp thời xử lý khi có sự cố. “Các thiết bị này được tôi kiểm tra thường xuyên, từ áp suất bình chữa cháy đến hoạt động của còi báo, để khi cần là sử dụng được ngay. Tôi cũng chú ý sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không để gần nguồn điện, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy. Làm kinh doanh phải cẩn thận, không thể chủ quan vì cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào; nếu xảy ra sự cố thì không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mình mà còn liên quan đến các hộ xung quanh” - ông Thảo cho biết thêm.

﻿ ﻿﻿ Ông Thảo chủ động sắp xếp hàng hóa và trang bị thêm nhiều thiết bị PCCC.

Là địa bàn rộng, dân số đông, trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn PCCC cũng được lực lượng chức năng xã Thạch Xuân triển khai đồng bộ. Trung tá Đặng Văn Tuấn – Trưởng Công an xã Thạch Xuân cho biết: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng PCCC cơ bản; tổ chức kiểm tra hệ thống điện, việc sắp xếp hàng hóa tại các hộ kinh doanh; đồng thời nhắc nhở, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Mục tiêu là nâng cao ý thức phòng ngừa ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra”.

Cũng theo Trung tá Đặng Văn Tuấn, tại các khu dân cư, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền vào các nội dung thiết thực, gần gũi, dễ nắm bắt. Cụ thể, khi thời tiết nắng nóng, các thiết bị điện hoạt động với cường độ cao rất dễ phát sinh sự cố, vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra định kỳ, thay thế dây dẫn cũ, không sử dụng thiết bị quá tải… Bên cạnh đó, các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” cũng đang phát huy hiệu quả, giúp người dân hỗ trợ nhau trong việc giám sát, xử lý tình huống khi có cháy xảy ra.

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền PCCC cho các hộ kinh doanh ở xã Thạch Xuân.

Làm dịch vụ sửa chữa xe điện và thiết bị dân dụng, anh Trần Văn Nam (TDP 2, phường Thành Sen) cũng đối mặt với những rủi ro tương tự. Khu vực sửa chữa thường xuyên có các thiết bị điện, pin và linh kiện dễ cháy, nhất là trong điều kiện nhiệt độ cao.

“Mùa này, khi làm nghề, tôi càng phải cẩn trọng hơn. Pin xe điện hay các thiết bị điện nếu quá nóng hoặc chập cháy thì rất nguy hiểm. Để giảm thiểu nguy cơ, tôi đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, sắp xếp lại khu vực sửa chữa và nơi để linh kiện, hạn chế để gần nguồn nhiệt. Đồng thời, trang bị thêm bình chữa cháy và các dụng cụ cần thiết để kịp thời xử lý khi có sự cố” – anh Nam cho hay.

﻿ Anh Trần Văn Nam đề phòng nguy cơ cháy nổ khi khu vực sửa chữa thường xuyên có các thiết bị điện, pin và linh kiện dễ cháy.

Theo thống kê, trong quý I/2026, toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ cháy, trong đó có 11 vụ cháy cấp I và 4 vụ cháy cấp II. Dù không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản ước tính hơn 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới 5 vụ cháy xảy ra tại nhà dân, chiếm khoảng 33,3% tổng số vụ.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Nhiệt độ cao kéo dài khiến các thiết bị điện dễ quá tải, dây dẫn xuống cấp nhanh hơn, trong khi nhu cầu sử dụng điện của người dân lại tăng mạnh. Bên cạnh đó, ý thức chủ quan, lơ là trong sinh hoạt, sản xuất cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác PCCC tại các khu dân cư.



Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh khuyến cáo: “Người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, không sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc vượt quá công suất; bố trí hàng hóa, vật dụng dễ cháy xa nguồn nhiệt; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu và nắm vững kỹ năng xử lý khi có sự cố. Đặc biệt, không được chủ quan, lơ là, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.