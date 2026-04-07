Sôi động thị trường "giải nhiệt" đầu mùa nắng nóng

Những ngày đầu tháng 4, Hà Tĩnh bước vào đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt gần 40 độ C. Thời tiết oi bức khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát của người dân tăng mạnh, kéo theo thị trường điện máy trên địa bàn trở nên sôi động.

Theo ghi nhận tại Hà Tĩnh, nhiều cửa hàng điện máy lớn tại đô thị ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt so với thời điểm trước. Nhiều cơ sở cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách tăng gấp đôi ngày thường, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như: điều hòa nhiệt độ, quạt điện, quạt điều hòa và tủ lạnh.

Tại cửa hàng Điện máy Xanh và Thế giới Di động (phường Thành Sen), không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt vào các khung giờ chiều và tối. Nhiều gia đình chủ động đi mua sớm để tranh thủ các chương trình ưu đãi, đồng thời đăng ký lắp đặt trước khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Các mặt hàng thiết bị làm mát hiện được bày bán đa dạng về chủng loại và phân khúc giá. Trong đó, quạt điều hòa có giá từ hơn 1 triệu – 5 triệu đồng; điều hòa từ 5 – 15 triệu đồng; tủ lạnh từ 5 triệu đồng; máy lọc nước từ khoảng 5,3 triệu đồng… Phần lớn khách hàng lựa chọn các sản phẩm ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, ưu tiên tiêu chí tiết kiệm điện và giá cả hợp lý.

Anh Nguyễn Hữu Quân – quản lý cửa hàng Điện máy Xanh và Thế giới Di động cho biết: “Ngay từ đầu mùa, lượng khách tăng nhanh nên cửa hàng đã chủ động nhập bổ sung hàng hóa, đồng thời huy động thêm nhân lực lắp đặt từ các chi nhánh khác. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận số lượng đơn hàng tăng gấp 2 - 3 lần so với trước, đặc biệt là các sản phẩm điều hòa và quạt điều hòa”.

Để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài đến sinh hoạt, nhiều gia đình đã chủ động tìm mua, lắp đặt thêm các thiết bị làm mát ngay từ đầu mùa. Không chỉ dừng ở nhu cầu trước mắt, người dân còn cân nhắc kỹ về công năng sử dụng, mức giá cũng như các chương trình ưu đãi nhằm lựa chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

“Gia đình tôi lựa chọn mua thêm một máy lọc nước để có nước mát sử dụng hằng ngày, đồng thời lắp thêm điều hòa. Mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao hơn năm trước nên tôi phải chuẩn bị sớm, vừa dễ chọn thiết bị phù hợp, vừa tranh thủ được các chương trình ưu đãi. Tôi cũng ưu tiên đến các siêu thị điện máy lớn ở khu vực Thành Sen để yên tâm về chất lượng, giá cả và dịch vụ lắp đặt”, chị Hồ Minh Hằng (xã Cẩm Bình) chia sẻ.

Thực tế cho thấy, xu hướng mua sắm sớm đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh nắng nóng đến nhanh và gay gắt. Việc chủ động trang bị thiết bị làm mát từ đầu mùa giúp các hộ gia đình tránh tình trạng quá tải lắp đặt, đồng thời có nhiều lựa chọn hơn về mẫu mã, giá cả.

Theo anh Võ Chí Đại – Giám đốc điều hành MediaMart khu vực Hà Tĩnh, từ đầu đợt nắng nóng đến nay, lượng khách tại hệ thống đã tăng khoảng 70% so với trước, trong đó doanh thu nhóm thiết bị làm mát chiếm tới 50%. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua tăng khoảng 30%.

“Chúng tôi đã chủ động nhập hàng từ đầu năm, với sản lượng tăng khoảng 40% so với năm trước dựa trên dự báo thời tiết và kinh nghiệm kinh doanh. Hiện nguồn hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu, chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lắp đặt… cũng góp phần kích cầu tiêu dùng rõ rệt”, anh Đại cho biết.

Ngoài yếu tố nhu cầu tăng cao, thị trường năm nay cũng chịu tác động từ chi phí đầu vào khi giá một số mặt hàng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, các hệ thống bán lẻ vẫn duy trì mức giá cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh các chương trình ưu đãi nhằm giữ chân khách hàng và tăng sức mua.

Không chỉ sôi động tại các điểm bán trực tiếp, thị trường thiết bị làm mát trên các nền tảng trực tuyến cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Lượng tìm kiếm các sản phẩm như điều hòa, quạt làm mát, tủ lạnh… trên các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và mạng xã hội tăng. Nhiều cửa hàng cho biết, đơn hàng online chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong tổng doanh số, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người bận rộn.

“Do không có nhiều thời gian đi lại nên tôi thường tìm hiểu thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và chương trình khuyến mãi trên mạng trước. Sau đó có thể đặt hàng online hoặc đến cửa hàng xem trực tiếp rồi quyết định mua", chị Hồ Hoài Thu (xã Tứ Mỹ) chia sẻ.

Dự báo thời gian tới, khi bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường thiết bị làm mát tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục “tăng nhiệt”. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động hơn về nguồn hàng, nhân lực và dịch vụ hậu mãi để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng.