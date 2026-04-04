Các địa phương giá sinh hoạt đắt đỏ nhất, Hà Tĩnh thuộc nhóm nào?

Sáng 4/4, Cục Thống kê công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 (SCOLI). Theo đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương có chỉ số SCOLI cao nhất cả nước, cho thấy đây là nơi có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất cả nước.

Quảng Ninh đứng thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 98,56% Hà Nội. Quảng Ninh có lợi thế phát triển kinh tế tổng hợp với các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch, trong đó nổi bật là trung tâm du lịch lớn với Vịnh Hạ Long. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng và mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, nhờ nguồn cung hàng hóa và dịch vụ ổn định, cùng chi phí sinh hoạt và vận chuyển hợp lý, mặt bằng giá của Quảng Ninh vẫn thấp hơn Hà Nội.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, Quảng Ninh có một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội: May mặc, mũ nón và giày dép bằng 89,62%; văn hóa, giải trí và du lịch bằng 93,93%; giao thông bằng 95,11%.

Ngược lại, có 3 nhóm hàng có chỉ số giá bình quân cao hơn Hà Nội: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế bằng 106,96%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 104,61%; nhóm đồ uống và thuốc lá bằng 103,83%.

Đứng thứ ba là Hải Phòng với chỉ số SCOLI bằng 98,43% Hà Nội. Một số nhóm hàng của Hải Phòng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội: Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép bằng 97,61%; văn hóa, giải trí và du lịch bằng 88,32%; bưu chính, viễn thông bằng 88,56%.

Ở chiều ngược lại, có một số nhóm hàng có mức giá bình quân cao hơn Hà Nội: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 105,5%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế bằng 101,57%.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ tư với chỉ số SCOLI năm 2025 bằng 97,96%. Nhờ hệ thống phân phối hiện đại, nguồn cung hàng hóa dồi dào và mức độ cạnh tranh cao, mặt bằng giá bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội.

Một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội: Thiết bị và đồ dùng gia đình bằng 93,66%; may mặc, mũ nón và giày dép bằng 94,33%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng bằng 97,23%. Sau TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đứng thứ năm cả nước về mức độ đắt đỏ trong sinh hoạt.

Vĩnh Long là địa phương có chỉ số SCOLI năm 2025 thấp nhất cả nước, bằng 91,47% Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Vĩnh Long so với Hà Nội dao động trong khoảng 75,79%-114,99%;

Tiếp đến là Gia Lai với chỉ số SCOLI năm 2025 đạt 92,62%. So với Hà Nội, giá bình quân các nhóm hàng của Gia Lai ở mức 83,01%-113,78%. Nhóm này còn lần lượt có Cà Mau, Quảng Trị (92,99%); Tây Ninh (93,51%); Hà Tĩnh (93,75%); An Giang (93,93%); Cao Bằng (94,54%); Đồng Tháp (94,95%).

Nhìn chung, các địa phương có chỉ số SCOLI thấp chủ yếu do các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón và giày dép; nhà ở thuê; thiết bị và đồ dùng gia đình; giao thông; bưu chính, viễn thông; dịch vụ giáo dục; dịch vụ vui chơi, giải trí có mức giá tương đối thấp.

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 cho thấy mức chênh lệch giá giữa các vùng và địa phương không nhiều.

Mức giá cao tập trung chủ yếu tại các trung tâm kinh tế lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt thấp duy trì mức giá thấp hơn.

Sự phát triển của hệ thống phân phối, logistics và đặc biệt là thương mại điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách giá giữa các khu vực.

Điều này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu và góp phần ổn định mặt bằng giá trên phạm vi toàn quốc.