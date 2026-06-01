Giá vàng thế giới được dự báo tăng tuần này

Thị trường vàng thế giới tuần qua biến động mạnh do chịu tác động từ căng thẳng Trung Đông, đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao và lo ngại lạm phát. Bất ổn địa chính trị kéo giá vàng giao ngay lên sát 4.580 USD phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đến giữa tuần, kim loại quý lại mất mốc 4.500 USD, có thời điểm xuống 4.366 USD do Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Cuối tuần, vàng phục hồi nhờ kỳ vọng đàm phán tiến triển và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Khảo sát cuối tuần qua của Kitco News với các giám đốc ngân hàng, chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại. Theo đó, 75% người tham gia dự báo giá vàng tăng tuần này. Chỉ 17% nhận định giá giảm và 8% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Diễn biến giá vàng thế giới trong một tháng qua. Đồ thị: Goldprice

Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định giá vàng đã phục hồi nhờ kỳ vọng lệnh ngừng bắn tại Trung Đông được gia hạn. "Nếu giá vượt vùng 4.585 USD một ounce, tín hiệu kỹ thuật của thị trường sẽ cải thiện", ông nói.

Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc Tác nghiệp tại Asset Strategies International - cũng tiếp tục đặt cược giá tăng. "Nếu tin đồn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là đúng, vàng sẽ tăng. Đây là mô hình chúng ta đã thấy từ tháng 2. Chiến sự khiến giá dầu tăng, lạm phát tăng, kéo theo nguy cơ nâng lãi suất. Hòa bình sẽ khiến mọi thứ đi theo hướng ngược lại", ông nhận định.

Naeem Aslam - Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets - cũng lạc quan, nhưng cho rằng thị trường đang phải cân bằng giữa hai tín hiệu trái ngược, là căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Aslam cho rằng vàng hiện không chỉ phản ứng với lạm phát mà còn chịu tác động từ tình hình vận tải biển, rủi ro năng lượng, niềm tin vào đồng USD và nhu cầu trú ẩn. Ông nhận định các số liệu gần đây của Mỹ "đang hỗ trợ vùng đáy của vàng vì lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu trong khi thị trường lao động đang hạ nhiệt". Tuy nhiên, tình hình này chưa đủ để tạo đà tăng quá mạnh.

Alex Kuptsikevich - nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro lại dự báo giá vàng có thể giảm. "Giá vàng đã rơi xuống dưới 4.400 USD và quay về vùng từng ghi nhận trong đợt giảm tháng 3. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể xuống 4.000-4.100 USD", ông nhận định. Kuptsikevich cũng cho rằng đợt hồi phục hiện tại khó duy trì lâu dài.

Nhóm phân tích của CPM Group cũng đưa ra khuyến nghị bán, với mục tiêu giá trong 2 tuần tới là 4.375 USD. "Điều kiện kinh tế hiện không còn tiêu cực như vài tháng trước. Một số nhà đầu tư đã chốt lời và áp lực mua giảm bớt trong ngắn hạn", các nhà phân tích cho biết. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo bất kỳ diễn biến bất lợi nào về kinh tế hoặc địa chính trị đều có thể kéo nhu cầu mua vàng quay trở lại.

Tuần tới, nhà đầu tư sẽ tập trung vào hàng loạt số liệu kinh tế Mỹ nhằm đánh giá triển vọng lãi suất của Fed. Các báo cáo đáng chú ý gồm Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI), báo cáo việc làm và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần.