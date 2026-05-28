Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm so với 7 ngày trước. Cụ thể, mỗi thùng RON95 giảm 9,2% xuống 127 USD, dầu diesel hạ 5,5% còn 146,7 USD. Mazut cũng giảm mạnh 9,2%, xuống 655,2 USD một tấn.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Ở kỳ điều hành chiều 28/5, liên bộ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Với xăng RON 95-III giảm 1.390 đồng xuống 24.150 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 có giá mới 23.250 đồng.

Các mặt hàng dầu cũng hạ so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel thấp hơn 1.110 đồng, còn mazut hạ 1.040 đồng so với 7 ngày trước.

Tại kỳ này, nhà điều hành trích lập trở lại vào Quỹ Bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức trích với xăng sinh học 500 đồng, diesel 300 đồng, xăng RON 95-III và dầu mazut 700 đồng một lít, kg.

Giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 kỳ điều hành từ cuối tháng 2 đến nay. Trong đó, RON 95-III tăng 12 lần, giảm 9 và giữ nguyên 2 kỳ. Tương tự, dầu diesel có 10 lần tăng, 11 lần giảm và 2 kỳ ổn định giá.

Từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc bán song song xăng khoáng và nhiên liệu sinh học thời gian qua nhằm giúp thị trường dần thích nghi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Tuy nhiên, dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông cho biết việc duy trì quá nhiều loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh bất cập như tăng chi phí logistics, kho bãi và phân phối. Việc này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ, giảm hiệu quả chuyển đổi năng lượng xanh.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 được cơ quan quản lý đánh giá tác động kỹ lưỡng, không đột ngột. Ông khẳng định lộ trình chuyển đổi này không áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Bên cạnh đó, theo kết quả đánh giá khả năng tương thích của phương tiện với xăng E10, phần lớn ôtô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng loại xăng này theo khuyến cáo của nhà sản xuất.