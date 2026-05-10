Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Chủ xe VinFast VF 7: Từ khi mua xe gần như chưa phải chi đồng nào

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dù trả thẳng hay trả góp, người dùng Việt đều có thể tận dụng chính sách tài chính thiết thực từ VinFast để sở hữu xe điện VF 7 với mức giá và chi phí vận hành tối ưu.

Mua VF 7 dễ hơn bao giờ hết

Anh Phan Văn Định (Hà Nội) vừa quyết định xuống tiền sở hữu VinFast VF 7. Theo anh, mức giá niêm yết của VF 7 vốn dĩ đã rất hợp lý (từ 789 triệu đồng cho bản Eco), lại có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Chưa kể, anh chuyển đổi từ chiếc xe xăng cũ của gia đình sang VF 7 nên được nhận thêm ưu đãi 3% từ hãng xe Việt (áp dụng tới hết tháng 5/2026).

Cộng dồn hai chính sách, anh được ưu đãi 9%, đồng nghĩa tiết kiệm được khoảng 70-80 triệu đồng. Đặc biệt, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên anh Định còn “bỏ túi” được thêm một khoản tiền lớn so với xe xăng.

1-1.jpg

“Khi so sánh về mức giá sở hữu, VF 7 rõ ràng đem lại lợi ích kinh tế hơn so với các mẫu xe xăng trong phân khúc”, anh cho biết. Vị chủ xe chia sẻ phần tiền này “thừa sức” chi trả các chi phí như cấp biển số, mua bảo hiểm, trang bị thêm phụ kiện…

Trường hợp mua trả góp, nhờ chính sách “Mua xe 0 đồng” của VinFast, khách hàng không phải bỏ ra bất cứ khoản nào ở thời điểm mua xe. Đây cũng chính là lý do khiến anh Nguyễn Sĩ Hiền (Nam Định) quyết định lựa chọn VF 7.

“Đối với các thương hiệu khác, thông thường khách hàng vẫn phải trả tối thiểu 20% giá trị xe. Chính sách hỗ trợ trả góp của VinFast đã mở ra cơ hội rất lớn cho tôi”, anh Hiền khẳng định.

Anh đã lựa chọn hưởng mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong vòng 3 năm đầu (thay thế ưu đãi trực tiếp 6%). Sau khi tính toán gói vay cụ thể, anh nhận thấy mức tiền phải trả hàng tháng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả.

“Tôi có tìm hiểu thì lãi suất vay mua xe trên thị trường cao hơn khá nhiều, ít nhất là 9%/năm. Vì vậy, mức lãi suất trong chương trình của VinFast là khá hiếm”, vị chủ xe nhận định.

Từ khi mua xe gần như chưa phải chi đồng nào

Tương tự các dòng xe VinFast khác, VF 7 còn tạo ấn tượng với người dùng nhờ chi phí vận hành ở mức “dễ thở”, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động liên tục.

2-1.jpg

Chia sẻ cụ thể về lợi ích kinh tế của xe điện, anh Nguyễn Minh Kiên (Hà Nội) cho biết từ khi mua VF 7, anh gần như không phải bỏ bất cứ một đồng nào, nhờ chính sách sạc miễn phí lên tới 3 năm tại các trạm công cộng V-Green (áp dụng tới 10/2/2029 cho khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

“Nhờ chính sách miễn phí sạc, tôi có cơ hội được sử dụng xe nhiều hơn mà không phải chịu bất cứ áp lực nào, khác hẳn với hồi còn sử dụng xe xăng”, anh Kiên thẳng thắn.

Trước đây, trung bình mỗi tháng, anh thường tốn khoảng 2 - 3 triệu đồng chi phí nhiên liệu cho xe xăng. Từ khi chuyển sang VF 7, khoản chi này gần như được xóa bỏ hoàn toàn, giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể để phục vụ nhu cầu chi tiêu khác. Ngân sách hàng tháng của gia đình cũng được tối ưu.

Bên cạnh đó, với chu kỳ 15.000 km cho 1 lần bảo dưỡng, anh vẫn chưa phải đưa xe vào xưởng dù đã sử dụng hơn 8 tháng. “Nếu còn chiếc xe xăng cũ, đến thời điểm này tôi đã phải chi vài triệu đồng bảo dưỡng. Trong khi đó, theo chia sẻ từ cộng đồng người dùng, chi phí bảo dưỡng đầu tiên của xe điện chỉ ở mức vài trăm nghìn đồng”, anh phân tích.

Tổng hòa giữa mức giá hấp dẫn, chính sách bán hàng linh hoạt cùng chi phí vận hành và bảo dưỡng tối ưu, VinFast VF 7 đang là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng C cho nhóm khách hàng đề cao hiệu quả tài chính lâu dài.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #VF 7 #Chính sách ưu đãi #Xe điện #thị trường #tiết kiệm

Chủ đề Vingroup

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

“Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại

Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại

“Sale sốc”, “khuyến mại”… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào “bẫy” giảm giá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!