Được VinFast VF 9 “cứu nguy” nhiều lần, chủ xe Hà Nội khẳng định “chọn đúng chân ái”

An toàn là mối quan tâm hàng đầu

“Dịp Tết Nguyên đán, tôi đang chở cả gia đình 6 người đi tốc độ 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không may xe bị nổ lốp. Tuy nhiên, xe vẫn giữ lái chuẩn, không hề bị lắc, màn hình hiển thị cảnh báo an toàn, yêu cầu kiểm tra. Vì vậy, tôi không bị hoảng loạn, có thể bình tĩnh điều khiển xe dừng lại ở làn khẩn cấp và chờ cứu hộ”, anh Hùng Anh - chủ xe VinFast VF 9 tại Hà Nội chia sẻ về một kỷ niệm trong kỳ nghỉ đầu năm.

Theo vị chủ xe, sự cố này khiến anh đánh giá cao độ ổn định của VF 9, đặc biệt khi so sánh với một chiếc xe Nhật Bản anh từng sử dụng. “Tôi từng bị thủng lốp một lần ở vận tốc 80 km/h, xe lắc đến mức suýt lật. Chưa kể giữa cao tốc không biết gọi số cứu hộ nào, phải tự tra cứu, ngồi chờ lâu và chi phí cũng cao”, anh kể lại. Trong khi đó, với VF 9, chỉ ít phút sau khi gọi tổng đài VinFast, anh đã được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Anh Hùng Anh cũng khẳng định đây không phải lần đầu tiên anh được chiếc xe “cứu nguy” trên đường. Với anh, sở hữu VF 9 là “chọn đúng chân ái” để đồng hành trên những chuyến đi.

Thực tế, với nhiều người dùng Việt, một chiếc xe được trang bị khung gầm cứng vững, đi cùng nhiều tính năng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu khi chọn xe. Về điểm này, mẫu SUV cỡ lớn nhà VinFast có lợi thế rõ rệt so với các dòng xe cùng phân khúc, thậm chí “nhỉnh” hơn cả một số mẫu xe hạng sang ở mức giá vài tỷ đồng. VF 9 được trang bị 11 túi khí bảo vệ người lái và hành khách ở mọi vị trí, cũng như đầy đủ tính năng an toàn chủ động: hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống lật (ROM)... Đặc biệt, trên xe được tích hợp sẵn hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), luôn âm thầm quan sát, phân tích môi trường xung quanh và can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn.

Độ an toàn của VF 9 cũng là lý do khiến chị Đinh Quỳnh, một chủ xe tại TP.HCM, cảm thấy lựa chọn của mình “không hề sai lầm” sau một vụ va chạm vào cuối năm 2025.

“Tai nạn xảy ra lúc tôi cầm lái, trên xe còn có thêm 3 người trong gia đình. Một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn đã tông vào phần sau xe. Dù xe bị văng xa hơn 20 mét và xoay hơn một vòng nhưng không bị lật. Rất may, tất cả mọi người trên xe đều an toàn. Tài xế xe tải cũng rất mừng khi thấy cả gia đình tôi không bị thương”, chị Quỳnh thuật lại trải nghiệm.

Mua xe giá ưu đãi, đi kèm “trọn gói” dịch vụ

Không chỉ yên tâm khi vận hành, với anh Đình Bắc (TP.HCM), lý do quan trọng không kém khi lựa chọn VF 9 là cảm giác yên tâm cả về chi phí sử dụng hàng ngày.

Theo anh, VF 9 nói riêng và xe điện VinFast nói chung được sạc miễn phí tại trạm V-Green trong 3 năm tới (đến ngày 10/2/2029). Nhờ đó, chi phí sạc xe được tối ưu hoàn toàn, khách hàng chỉ tốn một khoản nhỏ để bảo dưỡng xe định kỳ. Hiện tại, mốc bảo dưỡng cho VF 9 là mỗi 15.000 km – gấp 3 lần mốc phổ biến của xe xăng.

“Cái hay là mua xe xong cảm thấy mọi thứ đều gần như ‘trọn gói’: từ công nghệ ADAS, cập nhật phần mềm, sạc pin, dịch vụ cứu hộ, rồi kể cả phát sinh gì thì cũng có bảo hành lo cho tới 10 năm”, anh Bắc phân tích lý do VF 9 được cho là “món hời” vào thời điểm này. Anh cho biết, nhiều đặc quyền dành cho khách hàng VF 9 hiện nay như hotline riêng, ưu tiên phục vụ ở xưởng, giao nhận xe tại nhà… thường chỉ được thấy ở những hãng xe hạng sang.

Đáng chú ý, trong tháng 5, khách hàng Việt đang có cơ hội tiếp cận mẫu E-SUV của VinFast dễ hơn nhờ nhiều chính sách “lợi chồng lợi”.

Hiện tại, VinFast đang triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe cho VF 9. Khách hàng cũng có thể chọn chính sách cố định lãi suất vay mua xe 5%/năm trong 3 năm đầu thay thế ưu đãi trên, đồng thời được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng.

Chưa hết, người dùng chuyển từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện VinFast tới hết 31/5/2026 sẽ được hãng hỗ trợ thêm 3% giá bán. Cộng dồn các chính sách, khách hàng mua xe VinFast VF 9 có thể được giảm tới 13%, tương đương 195-220 triệu đồng. Do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027, ước tính, mức giá lăn bánh VF 9 chỉ từ 1,3-1,5 tỷ đồng – thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với mức giá niêm yết.