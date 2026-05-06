Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Được VinFast VF 9 “cứu nguy” nhiều lần, chủ xe Hà Nội khẳng định “chọn đúng chân ái”

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sở hữu khung gầm cứng vững, trang bị an toàn vượt phân khúc cùng hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) tích hợp sẵn, VinFast VF 9 đã cứu nguy cho chủ xe trong những tình huống khẩn cấp.

An toàn là mối quan tâm hàng đầu

“Dịp Tết Nguyên đán, tôi đang chở cả gia đình 6 người đi tốc độ 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không may xe bị nổ lốp. Tuy nhiên, xe vẫn giữ lái chuẩn, không hề bị lắc, màn hình hiển thị cảnh báo an toàn, yêu cầu kiểm tra. Vì vậy, tôi không bị hoảng loạn, có thể bình tĩnh điều khiển xe dừng lại ở làn khẩn cấp và chờ cứu hộ”, anh Hùng Anh - chủ xe VinFast VF 9 tại Hà Nội chia sẻ về một kỷ niệm trong kỳ nghỉ đầu năm.

Theo vị chủ xe, sự cố này khiến anh đánh giá cao độ ổn định của VF 9, đặc biệt khi so sánh với một chiếc xe Nhật Bản anh từng sử dụng. “Tôi từng bị thủng lốp một lần ở vận tốc 80 km/h, xe lắc đến mức suýt lật. Chưa kể giữa cao tốc không biết gọi số cứu hộ nào, phải tự tra cứu, ngồi chờ lâu và chi phí cũng cao”, anh kể lại. Trong khi đó, với VF 9, chỉ ít phút sau khi gọi tổng đài VinFast, anh đã được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

1.jpg

Anh Hùng Anh cũng khẳng định đây không phải lần đầu tiên anh được chiếc xe “cứu nguy” trên đường. Với anh, sở hữu VF 9 là “chọn đúng chân ái” để đồng hành trên những chuyến đi.

Thực tế, với nhiều người dùng Việt, một chiếc xe được trang bị khung gầm cứng vững, đi cùng nhiều tính năng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu khi chọn xe. Về điểm này, mẫu SUV cỡ lớn nhà VinFast có lợi thế rõ rệt so với các dòng xe cùng phân khúc, thậm chí “nhỉnh” hơn cả một số mẫu xe hạng sang ở mức giá vài tỷ đồng. VF 9 được trang bị 11 túi khí bảo vệ người lái và hành khách ở mọi vị trí, cũng như đầy đủ tính năng an toàn chủ động: hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống lật (ROM)... Đặc biệt, trên xe được tích hợp sẵn hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS), luôn âm thầm quan sát, phân tích môi trường xung quanh và can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn.

Độ an toàn của VF 9 cũng là lý do khiến chị Đinh Quỳnh, một chủ xe tại TP.HCM, cảm thấy lựa chọn của mình “không hề sai lầm” sau một vụ va chạm vào cuối năm 2025.

“Tai nạn xảy ra lúc tôi cầm lái, trên xe còn có thêm 3 người trong gia đình. Một chiếc xe tải nặng hàng chục tấn đã tông vào phần sau xe. Dù xe bị văng xa hơn 20 mét và xoay hơn một vòng nhưng không bị lật. Rất may, tất cả mọi người trên xe đều an toàn. Tài xế xe tải cũng rất mừng khi thấy cả gia đình tôi không bị thương”, chị Quỳnh thuật lại trải nghiệm.

Mua xe giá ưu đãi, đi kèm “trọn gói” dịch vụ

Không chỉ yên tâm khi vận hành, với anh Đình Bắc (TP.HCM), lý do quan trọng không kém khi lựa chọn VF 9 là cảm giác yên tâm cả về chi phí sử dụng hàng ngày.

2.jpg

Theo anh, VF 9 nói riêng và xe điện VinFast nói chung được sạc miễn phí tại trạm V-Green trong 3 năm tới (đến ngày 10/2/2029). Nhờ đó, chi phí sạc xe được tối ưu hoàn toàn, khách hàng chỉ tốn một khoản nhỏ để bảo dưỡng xe định kỳ. Hiện tại, mốc bảo dưỡng cho VF 9 là mỗi 15.000 km – gấp 3 lần mốc phổ biến của xe xăng.

“Cái hay là mua xe xong cảm thấy mọi thứ đều gần như ‘trọn gói’: từ công nghệ ADAS, cập nhật phần mềm, sạc pin, dịch vụ cứu hộ, rồi kể cả phát sinh gì thì cũng có bảo hành lo cho tới 10 năm”, anh Bắc phân tích lý do VF 9 được cho là “món hời” vào thời điểm này. Anh cho biết, nhiều đặc quyền dành cho khách hàng VF 9 hiện nay như hotline riêng, ưu tiên phục vụ ở xưởng, giao nhận xe tại nhà… thường chỉ được thấy ở những hãng xe hạng sang.

Đáng chú ý, trong tháng 5, khách hàng Việt đang có cơ hội tiếp cận mẫu E-SUV của VinFast dễ hơn nhờ nhiều chính sách “lợi chồng lợi”.

Hiện tại, VinFast đang triển khai chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, với mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe cho VF 9. Khách hàng cũng có thể chọn chính sách cố định lãi suất vay mua xe 5%/năm trong 3 năm đầu thay thế ưu đãi trên, đồng thời được bảo lãnh mua xe với 0 đồng vốn đối ứng.

Chưa hết, người dùng chuyển từ ô tô sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện VinFast tới hết 31/5/2026 sẽ được hãng hỗ trợ thêm 3% giá bán. Cộng dồn các chính sách, khách hàng mua xe VinFast VF 9 có thể được giảm tới 13%, tương đương 195-220 triệu đồng. Do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027, ước tính, mức giá lăn bánh VF 9 chỉ từ 1,3-1,5 tỷ đồng – thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với mức giá niêm yết.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #VF 9 #an toàn #xe điện #dịch vụ hỗ trợ #gia đình

Chủ đề Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - Trúng ngay Grand I10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Trong cuộc đua công nghệ của ngành ô tô, nhiều tính năng hiện đại được giới thiệu với mục tiêu nâng cao tiện nghi, tối ưu thiết kế và cải thiện hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, không ít công nghệ lại đang vấp phải những lo ngại về mức độ an toàn cũng như sự tiện dụng trong thực tế sử dụng.
Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.