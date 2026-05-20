VinFast VF 8 thế hệ mới chào sân, lột xác thiết kế, giá 999 triệu đồng

VinFast đã chính thức giới thiệu VF 8 thế hệ mới tại Việt Nam sau thời gian rò rỉ thông tin. Những hình ảnh được công bố cho thấy so với mẫu xe tiền nhiệm, VinFast VF 8 mới thật sự xuất hiện nhiều thay đổi khác biệt, từ trong ra ngoài. Ở lần nâng cấp này, VF 8 mới chỉ có một phiên bản.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy đầu xe của VF 8 sở hữu các đường nét hiện đại hơn. Mặt ca lăng cỡ lớn kéo dài từ khu vực đèn LED kéo xuống cản trước. Dải đèn chiếu sáng cánh chim vẫn là chi tiết đặc trưng quen thuộc ở mọi mẫu SUV từ VinFast. Đuôi xe của VF 8 nay đã gia tăng kích thước, nhô cao lên rõ rệt so với bản trước đó.

VinFast VF 8 có thiết kế khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ảnh: VinFast.

Ngoài phần đuôi xe, nội thất của VF 8 thế hệ mới cũng có nhiều sự nâng cấp so với bản tiền nhiệm. Vô lăng của VF 8 mới từ dạng D-cut được chuyển sang dạng vát 2 đầu. Phía sau vô lăng nay có thêm một màn hình nhỏ hiển thị thông tin.

Khu vực trung tâm của bảng táp lô là màn hình cỡ lớn kích thước 12,9 inch đa chức năng. Ngay phía dưới là cụm điều hòa, được thu gọn kích thước. Điểm đặc biệt là yên ngựa nay đã không còn sự xuất hiện của dãy cần số phím dạng dọc. Cần chuyển số nay biến thành dạng lẫy gạt sau vô lăng.

Sức mạnh vận hành của VF 8 thế hệ mới đến từ khối động cơ điện có công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước cùng 3 chế độ lái.

Cần chuyển số sau vô lăng được trang bị trên VF 8 mới, thay cho dãy phím dạng dọc ở yên ngựa. Ảnh: VinFast.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 60,13 kWh, cho phép di chuyển khoảng 500 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. VinFast VF 8 thế hệ mới được bán với giá 999 triệu đồng. Trước đó, 2 phiên bản tiền nhiệm của mẫu SUV này có giá khởi điểm khoảng 1,019 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, VF 8 là cái tên nổi bật trong nhóm SUV cỡ D, cạnh tranh cùng các mẫu xe ngoại như Ford Everest, Hyundai Santa Fe.