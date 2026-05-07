Toyota Yaris thế hệ mới lộ diện

Mẫu hatchback cỡ B thế hệ tiếp theo sử dụng nền tảng đa năng lượng, tùy chọn máy xăng, hybrid hay thuần điện.

Toyota Yaris thế hệ mới dự kiến trình làng vào năm 2028. Đây là bước đi chiến lược của hãng xe Nhật Bản nhằm duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, đồng thời thích ứng với làn sóng điện hóa toàn cầu.

Nền tảng "đa năng lượng" tương tự Corolla

Khác với các đối thủ như Volkswagen hay Renault thường tách biệt các dòng xe điện (EV) và xe động cơ đốt trong (ICE) thành các mẫu xe riêng biệt, Toyota chọn hướng đi thích hợp hơn. Yaris thế hệ mới sẽ áp dụng nền tảng khung gầm linh hoạt hơn, tương tự người anh em Corolla thế hệ tiếp theo.

Toyota Yaris thế hệ mới lộ diện. Ảnh: Avarvarii

Kiến trúc mới này có khả năng hỗ trợ đồng thời cả ba loại hệ truyền động: động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Điều này giúp các biến thể của Yaris có chung ngôn ngữ thiết kế, trang bị nội thất và nhận diện thương hiệu, bất kể khách hàng chọn loại động cơ nào.

Ở dạng thuần điện, hãng xe Nhật Bản đặt mục tiêu phạm vi hoạt động đạt 400 km, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Renault 5 hay Volkswagen ID. Polo. Trong khi với biến thể hybrid, Toyota kỳ vọng sẽ duy trì hoặc cải thiện mức hiệu suất nhiên liệu tốt hơn hiện nay (vốn đã đạt mức 3,5 lít/100 km đường hỗn hợp).

Thiết kế tương lai và thực dụng

Diện mạo Yaris thế hệ mới sẽ rũ bỏ những đường nét tròn trịa để hướng tới phong cách sắc nét và táo bạo hơn, mang tính kỹ thuật và tương lai hơn. Từ những hình ảnh lộ diện cho thấy xe vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng của dòng hatchback cỡ nhỏ, với nắp ca-pô ngắn và phần nhô khung xe phía sau gọn gàng.

Điểm nhấn mới nằm ở cụm đèn pha phong cách cổ điển, lưới tản nhiệt đơn và đường viền cửa sổ hạ thấp dần về phía trước. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái và mang lại cảm giác không gian cabin rộng rãi hơn. Toyota muốn định hình Yaris là mẫu xe nhỏ gọn nhưng cao cấp, thay vì là một phương tiện giá rẻ.

Nội thất và vận hành

Yaris trải qua cuộc đại tu toàn diện về giao diện kỹ thuật số. Bảng điều khiển phức tạp hiện nay thay bằng màn hình nổi và các bề mặt tối giản hóa. Toyota đưa trở lại các giải pháp lưu trữ - vốn là đặc sản trên Yaris đời đầu.

Về hiệu suất, có thông tin cho rằng hãng xe Nhật Bản đang phát triển động cơ 1,3 lít tăng áp 3 xi-lanh mới. Động cơ mới này có thể là nền tảng cho mẫu hothatch dẫn động cầu trước, phục vụ mục đích thương mại hóa các dòng xe đua chuẩn Rally4.

Thiết kế mới của Yaris 2028 sắc nét hơn. Ảnh: Avarvarii

Thời gian ra mắt

Theo kế hoạch, chu kỳ thay thế mẫu xe mới của Toyota là sau khoảng 7 năm (tương ứng vào năm 2027). Tuy nhiên, do việc áp dụng kiến trúc khung gầm hoàn toàn mới, mốc thời gian ra mắt dự kiến có thể kéo dài sang 2028.

Việc duy trì đa dạng tùy chọn hệ truyền động xem là giải pháp thực tế của Toyota, để đáp ứng nhu cầu khác nhau tại thị trường Anh cũng như các khu vực khác đang có tốc độ chuyển dịch xe điện trên thế giới.

