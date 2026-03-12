Xe điện chiếm quá nửa danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Những lựa chọn ô tô điện mini dưới 300 triệu đồng 08/03/2026 04:30 Phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam xuất hiện nhiều lựa chọn từ 200 triệu đồng, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Người dùng Nghệ An khẳng định VinFast VF 3 là chiếc xe giúp chủ nhân “nhàn đầu” 07/03/2026 06:00 Sau một năm đồng hành, anh Hoàng Minh (Nghệ An) cho biết VinFast VF 3 là chiếc xe “nhàn đầu” khi đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại trong đô thị: sạc pin tiện, chi phí thấp, dễ đỗ xe và đủ khỏe để thực hiện cả những chuyến đi dài.

Đăng kiểm ôtô 2026 - bài kiểm tra 'sức khỏe' áp lực với xe đời sâu 07/03/2026 05:06 Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Các bài đăng kiểm mới mang đến áp lực cho chủ xe đời sâu, nhưng cũng là bước đi quan trọng trong việc sàng lọc phương tiện, hỗ trợ cải thiện tình hình giao thông trong tương lai.

Những phụ kiện dễ khiến xe "trượt" đăng kiểm 06/03/2026 14:51 Thực tế cho thấy nhiều phương tiện bị từ chối đăng kiểm do gắn thêm hoặc thay đổi các chi tiết khác so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Người Mỹ chia rẽ vì ôtô Trung Quốc 05/03/2026 11:42 Ôtô Trung Quốc đang tạo ra sự chia rẽ khá sâu sắc tại Mỹ. Gần 40% khách hàng Mỹ quan tâm xe Trung Quốc, nhưng đại lý kinh doanh lại tỏ ra không mấy hào hứng.

Siết chặt kiểm định khí thải: Hàng loạt phương tiện ở Hà Tĩnh “trượt” đăng kiểm 04/03/2026 10:35 Tại Công ty cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh, trong khoảng hơn 200 phương tiện tới đăng kiểm có gần 70 xe bị "trượt", trong đó khoảng 50 xe nguyên nhân lỗi khí thải không đạt.

Có cần lo ngại hỏng động cơ vì bài test 'đạp thốc ga' khi đăng kiểm? 04/03/2026 05:00 Câu chuyện chủ xe diesel được yêu cầu ký giấy miễn trừ trách nhiệm trước bài đăng kiểm "gia tốc tự do" cùng mốc đạp vòng tua cao đang gây tranh luận trên mạng xã hội trong những ngày đầu tháng 3.

6 bộ phận trên ô tô bắt buộc phải sạch 03/03/2026 14:16 Việc giữ xe sạch không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông, sức khỏe người sử dụng và giá trị phương tiện.

VinFast quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược - ra mắt 2 mẫu xe siêu sang mới 03/03/2026 09:11 Ngày 3/3/2026 - VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.

Hyundai Elantra thế hệ mới có gì? 03/03/2026 05:03 Bước sang thế hệ mới, Hyundai Elantra sẽ thay đổi ngoại hình, nâng cấp khoang lái và trở nên to hơn.

Ngày đầu "số hóa" đăng kiểm tại Hà Tĩnh: Thông suốt, minh bạch! 02/03/2026 14:55 Ngày 2/3, Hà Tĩnh chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử. Ghi nhận trong ngày đầu, mọi quy trình diễn ra thông suốt, đảm bảo tính minh bạch, chính xác.

4 lầm tưởng lớn về ắc quy ô tô 02/03/2026 04:29 Nhiều tài xế chỉ chú ý đến ắc quy khi xe bất ngờ không nổ được máy. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận quan trọng này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa.

Hướng dẫn cách tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử từ ngày 1/3 01/03/2026 11:57 Từ ngày 1/3/2026, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Nguyên tắc lái xe máy trên đường trơn trượt 01/03/2026 04:39 Di chuyển bằng xe máy trong điều kiện trời mưa và mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như trượt bánh, mất lái, tầm nhìn hạn chế… nên cần tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn.

“Nghịch lý” khi lái VinFast VF 8: Càng chạy càng có giá 28/02/2026 15:22 Trong tầm giá 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nhiều lựa chọn SUV gầm cao. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí sở hữu, chi phí vận hành và yếu tố an toàn cho gia đình, VinFast VF 8 cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc D-SUV.

“Biết thế mua VinFast VF 8 sớm hơn” 28/02/2026 13:21 Sau hơn 20.000 km chuyển từ xe xăng sang VF 8, anh Nguyễn Tú (Hà Nội) nhận thấy nhiều điểm ưng ý, từ chi phí vận hành đến cảm giác lái hàng ngày. Thậm chí, sau khi được chiếc xe “cứu nguy” trên cao tốc, anh khẳng định, lẽ ra nên mua xe sớm hơn.

Giải mã sức hút VinFast VF 5: Lăn bánh chỉ 500 triệu đồng, lãi suất cố định 7%, sạc miễn phí 3 năm 28/02/2026 10:23 Chính sách trả góp 0 đồng với lãi suất cố định đi cùng ưu đãi sạc pin miễn phí trong 3 năm dành cho VinFast VF 5 là động lực lớn để các gia đình, người trẻ hay tài xế dịch vụ sở hữu chiếc A-SUV kinh tế bậc nhất thị trường.

Những thao tác sửa xe đơn giản có thể tự làm tại nhà 28/02/2026 10:18 Giữ gìn một chiếc ô tô luôn hoạt động trơn tru không nhất thiết phải kéo xe đến gara mỗi khi có dấu hiệu “lạ”.

Vừa hết Tết, loạt xe máy điện đã đua nhau giảm giá 28/02/2026 05:00 Xe máy điện VinFast, Honda và cả Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.

Khai xuân như ý - vạn dặm bình an cùng Taxi Bách Đại Dũng 27/02/2026 17:06 Để những chuyến đi du xuân, thăm thân hay lễ chùa đầu năm thêm trọn vẹn, Taxi Bách Đại Dũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường.

Chốt VinFast VF 8 đầu năm du xuân, khách hàng “rinh” thêm xe 2 bánh 27/02/2026 09:49 Loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng” từ VinFast mang tới cho người dùng Việt cơ hội sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du xuân đầu năm với chi phí tối thiểu, đi kèm khả năng “mua 4 bánh nhận 2 bánh”.

Hyundai Santa Fe 2027 sẽ được thay đổi toàn diện 27/02/2026 05:01 Hyundai đang gấp rút hoàn thiện phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Santa Fe, dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ 26/02/2026 16:00 Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.

Vì sao Thaco muốn sớm có thương hiệu ôtô nội địa Việt? 26/02/2026 05:01 Chủ tịch Thaco tiết lộ sẽ sớm ra mắt một thương hiệu ôtô du lịch nội địa trong năm 2027. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định "tất tay" này của Thaco tại thị trường xe Việt.

Giá từ 1,499 tỷ, sạc miễn phí 3 năm, trả trước 0 đồng: Lý do nhiều gia đình chốt VF 9 25/02/2026 12:10 Là mẫu xe làm hài lòng cả người lái và hành khách, nhưng VinFast VF 9 có mức giá sở hữu và mức chi phí vận hành “dễ chịu” hơn hẳn khi đặt lên bàn cân so với mặt bằng phân khúc E-SUV.

Các nguyên tắc lái xe trong cảnh tắc đường sau nghỉ Tết 23/02/2026 04:48 Nếu chẳng may rơi vào cảnh tắc đường sau kỳ nghỉ Tết, hãy bình tĩnh đối diện thay vì căng thẳng. Duy trì chạy đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị cho mình một tâm thế thật thoải mái sau tay lái.

Những hạng mục cần kiểm tra cho ô tô trước chuyến đi dài 22/02/2026 14:05 Trước mỗi chuyến đi đầu năm hay những hành trình dài ngày, việc kiểm tra tổng thể chiếc xe ô tô là bước không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn và tránh những sự cố đáng tiếc dọc đường.

Toyota Yaris Cross 2026 xuất hiện bản nâng cấp, màn hình to hơn 22/02/2026 05:02 Ở lần facelift này, màn hình trong khoang lái của Toyota Yaris và Yaris Cross 2026 đã tăng kích thước đáng kể.