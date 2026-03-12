Hotline: 02393.693.427
Xe điện chiếm quá nửa danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Nhóm xe điện của VinFast đóng góp 6 cái tên vào danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Toyota Hilux thế hệ mới gây bất ngờ ở tháng đầu chào sân thị trường.

Khi thị trường xe Việt có xu hướng chững lại trong giai đoạn Tết Nguyên đán, VinFast nói chung và VF 3 vẫn bán khá ổn. Mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3 dẫn đầu danh sách ôtô bán chạy với 2.274 xe đến tay khách Việt. VinFast VF 3 hiện có 2 phiên bản Eco và Plus, giá bán lần lượt 302 triệu và 315 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast Limo Green tiếp tục khẳng định vị thế MPV bán chạy nhất Việt Nam. Trong tháng 2, Limo Green đạt lượng bàn giao 1.808 xe, cao thứ hai toàn thị trường. VinFast Limo Green hiện có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
SUV điện cỡ A VinFast VF 5 là xe bán chạy thứ ba khi sở hữu doanh số 1.601 xe. Việc phải chia sẻ doanh số với biến thể Herio Green chuyên chạy dịch vụ là lý do VF 5 không còn là mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng. VinFast VF 5 hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Vừa ra mắt cách đây không lâu nhưng VF MPV 7 - biến thể phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân của MPV thuần điện Limo Green - đã góp mặt trong top đầu bán chạy nhờ doanh số 1.165 xe. So với Limo Green, VF MPV 7 có thêm nhiều trang bị, công nghệ an toàn và được bán với giá 819 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 6 tiếp tục áp đảo phân khúc SUV cỡ B khi sở hữu doanh số 1.042 xe trong tháng vừa rồi, bỏ xa thành tích bán hàng của loạt đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta. VinFast VF 6 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 689 triệu và 745 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Giảm hơn nửa doanh số so với tháng trước, Mazda CX-5 vẫn là xe xăng bán tốt nhất Việt Nam trong tháng 2. Mẫu SUV cỡ C ghi nhận doanh số 1.008 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Mazda CX-5 hiện có 7 phiên bản, giá từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger trong kỳ báo cáo tháng 2, trở thành ôtô động cơ đốt trong bán tốt thứ nhì và là bán tải sở hữu doanh số cao nhất với 871 xe. Có nhiều lý do phía sau, nhưng màn chào sân của Hilux 2026 nhìn chung vẫn là điểm sáng của thị trường. Toyota Hilux thế hệ mới hiện có 3 phiên bản, giá từ 632 triệu đến 903 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.
Lượng tiêu thụ Ford Ranger giảm mạnh, cộng với đà bật tăng của Toyota Hilux khiến mẫu bán tải Mỹ phải chấp nhận xếp sau. Trong tháng 2, khách Việt đã mua 809 xe Ford Ranger. Các phiên bản Ford Ranger hiện có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Với 807 xe đến tay khách Việt trong tháng 2, VinFast VF 7 có lần hiếm hoi góp mặt trong danh sách 10 ôtô bán tốt nhất. Lượng tiêu thụ này cũng giúp VF 7 xếp trên những đối thủ quen mặt như Ford Territory, Hyundai Tucson hay &quot;tân binh&quot; Mitsubishi Destinator. VinFast VF 7 hiện có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 789 triệu và 999 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Ford Everest &quot;chốt sổ&quot; danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam, doanh số đạt 747 xe trong kỳ báo cáo tháng 2. Tương tự phần lớn xe xăng, dầu đang có mặt trên thị trường, tháng 2 cũng chứng kiến doanh số Everest giảm đáng kể so với kỳ báo cáo liền trước. Ford Everest hiện có giá từ 1,099 tỷ đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
