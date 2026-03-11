Nữ chủ nhân VinFast VF 3 kể lại kỷ niệm đáng nhớ khiến không hối hận khi mua xe điện

Chiếc xe “sinh ra để đi phố”

Chị Lưu Ly (sinh năm 1990), làm việc tại một tập đoàn kinh tế ở Hà Nội, là một trong những người dùng tiên phong lựa chọn VinFast VF 3 ngay từ những ngày đầu mở bán. Với chị, việc chọn xe điện không phải là trào lưu mà xuất phát từ nhu cầu rất thực tế của một người mẹ, một người làm việc trong khu vực phố cổ - nơi diện tích đỗ xe hạn chế và giao thông luôn đông đúc.

Chị Lưu Ly (Hà Nội) đã nhận chiếc VF 3 được khoảng 1 năm.

Ban đầu, chị từng băn khoăn vì gia đình đã có một chiếc ô tô, thêm một chiếc nữa sẽ phát sinh nhiều chi phí. Tuy nhiên, để việc đưa đón 2 con giữa phố đông được an toàn hơn, chị Ly vẫn quyết định mua. Chị nhận xe vào khoảng tháng 3/2025.

“Thời điểm đặt mua xe là cao điểm nắng nóng Hà Nội, tôi chọn VF 3 vì nghĩ đơn giản cần một chiếc ô tô nhỏ, che nắng che mưa, đưa đón con. Thú vị nhất là tôi đặt mua ô tô trên… Shopee mà kể ra không ai tin”, chị Ly chia sẻ.

Trải nghiệm chiếc xe khoảng 1 năm, chị Ly đánh giá VF 3 sinh ra để đi phố: nhỏ gọn, quay đầu linh hoạt, dễ luồn lách ở những tuyến đường đông mà chị thường xuyên di chuyển như Tôn Thất Tùng, Lê Duẩn, Phố Huế… So với chiếc sedan xăng của gia đình, VF 3 di chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại không xả khói, không bị nóng khi đứng bên cạnh. Việc đỗ xe cũng “dễ thở” hơn khi dừng đỗ trước quán ăn, cửa hàng.

VF 3 với chị Ly còn gắn liền với những kỷ niệm rất đặc biệt, trong đó đáng nhớ nhất là trận ngập lớn ở Hà Nội vào cuối tháng 9/2025.

Khi đó, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều tuyến phố quanh khu Kim Liên - Phương Mai ngập sâu, xe xăng gần như “chết đứng”. Nhận tin trường gọi đón con sớm, chị Ly quyết định lái VF 3 lội nước vào trường. Nước ngập tới đầu gối người đi bộ, nhưng chiếc VF 3 vẫn di chuyển đều, an toàn, không gặp bất cứ sự cố nào. Đó là khoảnh khắc chị nhận ra, VF 3 không chỉ là phương tiện di chuyển thông thường, mà đã trở thành người đồng hành đáng tin cậy và là một phần không thể tách rời của cuộc sống.

“Cứ mua xe điện, đi rồi sẽ mê”

Một ưu điểm lớn khác là VF 3 có chi phí vận hành thấp hơn xe xăng, do xe điện đang được miễn phí sạc lên tới 3 năm tại các trạm công cộng V-Green (áp dụng tới 10/2/2029 cho người mua xe từ 10/2/2026). Khu vực nơi chị Ly sinh sống không thiếu trạm sạc. Cuối tuần, chị thường mang xe sạc rồi tranh thủ ăn phở, đi siêu thị, đưa con đi chơi. Chỉ khoảng 25 - 30 phút là pin đầy, đủ dùng cho cả tuần.

Chị Ly đánh giá VF 3 của mình “quá tiện lợi”.

“Có những tuần tôi sử dụng xe chỉ để đi làm, đưa đón con đi học thì phải 10 ngày mới sạc một lần. Nếu chạy nhiều hơn cũng phải 5 - 6 ngày tôi mới phải sạc pin. Chiếc xe quá tiện lợi”, chị Ly cho hay.

Đặc biệt, chị Ly nhớ lại có một lần từng quên sạc khiến chiếc xe cạn pin giữa đường. Lỗi hoàn toàn do người dùng nhưng chị vẫn được VinFast hỗ trợ cẩu xe mang đi sạc và trả xe tận nơi mà không mất bất kỳ chi phí nào.

Theo chị, đây là một trong nhiều quyền lợi mà chủ xe VF 3 như chị được hưởng nhờ hệ sinh thái toàn diện của VinFast: trạm sạc, xưởng dịch vụ dày đặc, cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành (7 năm cho xe, 8 năm cho pin).

Cộng đồng người dùng xe điện cũng rất thân thiện với nhau. Từ trải nghiệm cá nhân, chị thấy mọi người sẵn sàng nhường chỗ sạc, hỗ trợ người mới mua xe và chỉ cho nhau cách sử dụng.

Chính vì quá nhiều lợi ích như vậy, chị Ly chưa có ý định đổi VF 3. Dù có kích thước nhỏ gọn, với chị, VF 3 vẫn là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu hàng ngày.

Hiện tại người thân chị Ly gần như sử dụng toàn bộ phương tiện điện của VinFast: ngoài chiếc VF 3, mẹ và các em dâu cũng lần lượt chuyển sang xe máy điện. Nhiều bạn thân của chị cũng sử dụng các dòng xe điện như VF 7, VF 8. Cuối tuần trước, vợ chồng chị cũng đã đặt cọc để nâng từ xe sedan xăng lên MPV 7 - mẫu xe gia đình 7 chỗ mới ra mắt - để phục vụ những chuyến đi xa hơn, đông thành viên hơn của cả gia đình.

“Nếu ai hỏi có nên mua xe điện không, tôi chỉ nói một câu rất đơn giản: cứ mua đi, đi rồi sẽ hiểu, sẽ mê”, chị Ly chia sẻ.