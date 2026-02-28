“Nghịch lý” khi lái VinFast VF 8: Càng chạy càng có giá

An toàn đạt chuẩn 5 sao, vận hành linh hoạt

Với những người đã có gia đình, sự an toàn luôn là tiêu chí đánh giá cốt lõi đối với một chiếc xe. Anh Hưng Bình, một chủ xe VF 8 cho rằng, chiếc xe phục vụ gia đình phải như một chiếc “lồng bảo vệ” tốt nhất, cứng cáp nhất, và mẫu D-SUV của VinFast đáp ứng đủ những yêu cầu của anh.

“Cùng một số tiền bỏ ra, tôi sẽ chọn một chiếc xe có thể đảm bảo an toàn tối đa khi có sự cố. VF 8 với trọng lượng gần 3 tấn, kết cấu dày dặn mang lại cho tôi sự yên tâm tuyệt đối”, anh Bình chia sẻ.

Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở khi anh Nguyễn Tuấn, một chủ xe khác kể lại trải nghiệm va chạm thực tế.

“Với chiếc xe trước đây của tôi, khi xảy ra một va quệt đơn giản, đầu xe đã bị móp méo. Nhưng khi đổi sang VF 8, thân vỏ cứng cáp khiến chiếc xe gần như không hề hấn gì sau những tình huống tương tự”, anh nói.

Khả năng vận hành của VF 8 cũng mang đến cảm giác lái tốt hơn so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc hay cùng tầm giá. Khối động cơ điện có công suất tối đa 402 mã lực giúp những cú vượt xe hay tăng tốc trên đường trường diễn ra vô cùng chóng vánh và mượt mà. Theo nhiều chủ xe, trên những cung đường đồi núi hay đèo dốc, khả năng vận hành linh hoạt của VF 8 giúp việc lái xe trở nên thư giãn và nhàn hạ hơn.

“Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) giúp việc điều khiển xe trở nên nhàn nhã và giảm thiểu đáng kể sự căng thẳng”, anh Nguyễn Chí, một chủ xe tại Hà Nội, cho biết.

“Chi phí vận hành hằng ngày gần như bằng 0”

Bên cạnh yếu tố an toàn, chi phí sử dụng chính là yếu tố khiến nhiều người chuyển từ xe xăng sang VF 8. Anh Tuấn đúc kết: “Với đặc thù công việc di chuyển khoảng 300 km mỗi ngày, nếu dùng xe xăng, chi phí có thể lên tới cả triệu đồng. Nhưng với xe điện, chi phí vận hành hằng ngày của tôi gần như bằng không”.

Đặc biệt, VinFast đang tiếp tục hỗ trợ khách hàng với chính sách miễn phí sạc tới năm 2029. Trong đó, các khách hàng cá nhân được hỗ trợ sạc miễn phí 10 lần/tháng, tương đương với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng. Với cường độ di chuyển như vậy, anh Tuấn hầu như không còn bận tâm đến chi phí nhiên liệu như trước đây.

Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng là một điểm cộng lớn. “Nếu xe xăng cứ 5.000 km phải vào xưởng một lần, thì xe điện cho phép di chuyển quãng đường dài tới 15.000 km mới cần bảo dưỡng. Điều này tối ưu cực tốt về mặt chi phí vận hành”, anh Nguyễn Chí chia sẻ.

Với mức giá khoảng 1 tỷ đồng, việc sở hữu VF 8 hiện nay còn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách hỗ trợ mua xe trả góp với mức vốn đối ứng 0 đồng, lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu. Hoặc khách hàng có thể lựa chọn trả thẳng với mức ưu đãi 10% giá xe. Đây là hỗ trợ mạnh tay của VinFast giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản với mong muốn lên đời SUV của các gia đình.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của chuyên gia Chu Hữu Thọ, điểm khác biệt của VF 8 nằm ở việc các tính năng của xe được cập nhật liên tục. Việc nâng cấp phần mềm định kỳ giúp gia tăng trải nghiệm của người dùng và góp phần thay đổi quan niệm “xe là tiêu sản”.

“Khi xe được cập nhật những phần mềm hữu ích, giá trị sử dụng của chiếc xe tự nhiên được nâng lên. Xe cũ nhưng giá trị sử dụng lại tăng lên, mỗi lần cập nhật lại mang đến cảm giác như đang được lái một chiếc xe mới”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

An toàn chuẩn 5 sao, vận hành êm ái với chi phí hợp lý là những trải nghiệm tích cực VF 8 đã mang lại cho người dùng, giúp các gia đình thực sự tận hưởng những giá trị của chiếc xe một cách thoải mái nhất.