Vì sao các bộ phận ô tô phải luôn sạch sẽ?

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát, phạt nguội và AI giao thông được triển khai rộng khắp, chỉ một chi tiết nhỏ bị bẩn như biển số hay đèn chiếu sáng cũng có thể khiến tài xế bị xử phạt.

Các chuyên gia giao thông cho biết, bụi bẩn trên ô tô có thể gây ra nhiều hệ lụy:

- Kính lái, gương chiếu hậu bẩn làm giảm tầm nhìn, đặc biệt nguy hiểm khi đi đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

- Đèn pha, đèn tín hiệu bị mờ do bùn đất làm giảm khả năng chiếu sáng, khiến các phương tiện khác khó nhận diện tín hiệu.

- Các xe đời mới sử dụng camera, radar cho phanh tự động và cảnh báo va chạm. Nếu các cảm biến này bị bẩn, hệ thống có thể hoạt động sai hoặc ngừng hoạt động.

- Bùn đất bám lâu ngày ở gầm xe gây gỉ sét, làm tăng chi phí sửa chữa về sau.

- Khoang máy và lọc gió bẩn khiến động cơ nóng nhanh, tốn nhiên liệu và giảm tuổi thọ chi tiết.

- Nội thất không vệ sinh thường xuyên trở thành môi trường tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người ngồi trong xe.

- Xe sạch sẽ, nội thất gọn gàng giúp người lái giảm căng thẳng, tăng sự tập trung và giữ hình ảnh chuyên nghiệp khi giao tiếp.

Biển số bị bẩn, che lấp hoặc không đọc được sẽ bị xử phạt rất nặng theo quy định pháp luật

6 bộ phận trên ô tô bắt buộc phải sạch

Hệ thống kính và gương chiếu hậu

Kính lái và gương chiếu hậu là yếu tố an toàn hàng đầu. Kính phải sạch cả mặt trong lẫn mặt ngoài để tránh tán xạ ánh sáng gây chói mắt. Gương chiếu hậu chỉ cần một vết bẩn nhỏ cũng có thể che khuất phương tiện trong điểm mù. Camera lùi và cảm biến đỗ xe nếu bám bẩn sẽ làm hệ thống hỗ trợ bị vô hiệu.

Hệ thống đèn chiếu sáng

Bụi bẩn có thể làm giảm hiệu suất chiếu sáng của đèn pha và đèn hậu từ 30 - 50%. Đèn tín hiệu bẩn khiến các phương tiện khác khó nhận biết ý định chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hệ thống lọc gió

Lọc gió động cơ bẩn làm xe yếu máy, tốn nhiên liệu và đóng cặn carbon. Lọc gió điều hòa bẩn là nơi tích tụ nấm mốc, vi khuẩn, trực tiếp ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người ngồi trong xe.

Nội thất xe

Vô lăng, nút bấm và ghế ngồi là những vị trí tiếp xúc thường xuyên nhất, chứa nhiều vi khuẩn. Việc vệ sinh định kỳ giúp hạn chế bệnh lây qua tiếp xúc và ngăn bề mặt da, nhựa bị xuống cấp.

Khoang máy (động cơ)

Khoang máy sạch giúp tản nhiệt tốt, dễ phát hiện rò rỉ dầu hoặc nước làm mát. Đồng thời, môi trường sạch sẽ hạn chế chuột và côn trùng xâm nhập cắn phá dây điện.

Biển số xe

Biển số là bộ phận bắt buộc phải rõ ràng để phục vụ công tác quản lý, giám sát và phạt nguội. Biển số bị bẩn, che lấp hoặc không đọc được sẽ bị xử phạt rất nặng theo quy định pháp luật.

Biển số ô tô che lấp bị xử phạt thế nào?

Theo Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô gắn biển số không rõ chữ, số; biển số bị che lấp, bẻ cong, dán thêm vật liệu làm thay đổi hình dạng hoặc màu sắc sẽ bị:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng

- Bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe

Như vậy, chỉ vì không vệ sinh biển số dẫn đến không đọc được, tài xế có thể phải chịu mức phạt tương đương nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng khác.

Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra, vệ sinh xe trước khi tham gia giao thông, đặc biệt là kính lái, đèn chiếu sáng và biển số. Việc giữ xe sạch không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.