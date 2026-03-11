Dàn xe mới của BMW rò rỉ

BMW mới đây đã vô tình để lộ danh mục sản phẩm mới dành cho năm 2027, trong đó có một số chi tiết quan trọng.
Theo trang tin ô tô Motor1, sự cố xuất phát từ trang chủ của tại Mỹ khi đơn vị này đăng nhầm thông tin về dàn xe đời 2027 trước thời điểm công bố chính thức.
Hãng chưa đưa ra lời giải thích chính thức, nhưng nhiều khả năng lỗi xảy ra trong quá trình cập nhật giao diện mới nhằm chuẩn bị cho việc ngừng sản xuất hai mẫu xe BMW Z4 và BMW 8 Series trong năm nay.
Một trong những thông tin đáng chú ý nhất là việc BMW M2 sẽ lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh xDrive trong phiên bản nâng cấp hiệu năng dành cho năm 2027.
Biến thể này được cho là sẽ sử dụng hộp số tự động tinh chỉnh bởi bộ phận M Performance thay cho hộp số sàn tiêu chuẩn, đồng thời có thể khiến giá bán tăng thêm khoảng 5.000 USD so với bản tiêu chuẩn.
Danh sách bị rò rỉ cũng tiết lộ những thay đổi trong dòng sedan . Trước đó, biến thể M340i xDrive được cho là sẽ dừng sản xuất khi nền tảng G20 kết thúc vòng đời. Với thế hệ hoàn toàn mới mang mã G50, mẫu xe này dự kiến đổi tên thành M350i xDrive.
Ngoài ra, trang web còn vô tình tiết lộ thông tin về mẫu sedan điện BMW i3 thế hệ mới trên nền tảng NA0. Mẫu xe này dự kiến có hai phiên bản 40 xDrive và 50 xDrive. Song song với đó, mẫu SUV điện cũng sẽ có ba cấu hình gồm 40 sDrive (dẫn động cầu sau), 40 xDrive và 50 xDrive.
Một số mẫu SUV và sedan cỡ lớn khác cũng xuất hiện trong danh sách, bao gồm BMW iX4, BMW X5, BMW iX5 và BMW 7 Series. Trong đó, iX4 dự kiến có hai phiên bản 40 xDrive và 50 xDrive, X5 sẽ bổ sung bản 40 sDrive, còn iX5 có biến thể 60 xDrive. Thông tin cuối cùng được tiết lộ là phiên bản BMW 740i xDrive đời 2027.
Khi được hỏi về danh sách trên, BMW đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào. Dẫu vậy, danh sách bị rò rỉ cho thấy giai đoạn 2026–2027 có thể sẽ là thời điểm rất bận rộn đối với BMW khi hãng có thể làm mới hàng loạt mẫu từ xe hiệu năng đến xe điện. Bên cạnh đó là việc tinh chỉnh các cấu hình phiên bản để phù hợp nhiều nhóm khách hàng.
Ngày 3/3/2026 - VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.
Nhiều tài xế chỉ chú ý đến ắc quy khi xe bất ngờ không nổ được máy. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận quan trọng này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa.
Từ ngày 1/3/2026, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.
Di chuyển bằng xe máy trong điều kiện trời mưa và mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như trượt bánh, mất lái, tầm nhìn hạn chế… nên cần tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn.
Trong tầm giá 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nhiều lựa chọn SUV gầm cao. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí sở hữu, chi phí vận hành và yếu tố an toàn cho gia đình, VinFast VF 8 cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc D-SUV.
Sau hơn 20.000 km chuyển từ xe xăng sang VF 8, anh Nguyễn Tú (Hà Nội) nhận thấy nhiều điểm ưng ý, từ chi phí vận hành đến cảm giác lái hàng ngày. Thậm chí, sau khi được chiếc xe “cứu nguy” trên cao tốc, anh khẳng định, lẽ ra nên mua xe sớm hơn.
Chính sách trả góp 0 đồng với lãi suất cố định đi cùng ưu đãi sạc pin miễn phí trong 3 năm dành cho VinFast VF 5 là động lực lớn để các gia đình, người trẻ hay tài xế dịch vụ sở hữu chiếc A-SUV kinh tế bậc nhất thị trường.
Loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng” từ VinFast mang tới cho người dùng Việt cơ hội sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du xuân đầu năm với chi phí tối thiểu, đi kèm khả năng “mua 4 bánh nhận 2 bánh”.
Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.
Nếu chẳng may rơi vào cảnh tắc đường sau kỳ nghỉ Tết, hãy bình tĩnh đối diện thay vì căng thẳng. Duy trì chạy đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị cho mình một tâm thế thật thoải mái sau tay lái.
Dịp Tết, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Mazda Nhật Bản đã chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất mẫu SUV cỡ nhỏ CX-3 phiên bản nội địa vào cuối tháng 2/2026, đánh dấu hồi kết cho một trong những dòng xe gắn bó lâu dài với thương hiệu kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2014.