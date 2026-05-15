Chủ xe VinFast VF 7 “kê cao gối ngủ”, đi gần 25.000 km mà không phải nghĩ tới chi phí

P.V
(Baohatinh.vn) - Sau khi chuyển sang VinFast VF 7, nhiều chủ xe thừa nhận, áp lực lớn nhất khi sử dụng ô tô hằng ngày là tiền xăng và bảo dưỡng gần như biến mất. Trong khi đó, trải nghiệm vận hành và công nghệ lại vượt xa kì vọng.

"Cày" 25.000 km, chi phí chỉ… 350.000 đồng

Trong phân khúc C-SUV với những đối thủ đáng gờm, chi phí sử dụng thấp là một trong những yếu tố giúp VinFast VF 7 tạo sức hút với người dùng. Anh Lại Quang Anh (Hà Nội) đang sở hữu một chiếc VF 7 Plus 2 cầu cho biết, sau gần 2 năm với khoảng 25.000 km lăn bánh, VF 7 đã giúp anh tiết kiệm cả trăm triệu đồng.

“Tổng chi phí đến giờ mất đúng 350.000 đồng cho bảo dưỡng còn lại miễn phí hết. Nếu là xe xăng cùng loại, số tiền phải bỏ ra đã là hàng triệu đồng mỗi tháng, cộng vài năm đã mất số tiền cả trăm triệu đồng rồi”, anh Quang Anh tính toán.

Bóc tách chi tiết, anh Quang Anh phân tích, nếu sử dụng Mazda CX-5, trung bình trong 3 năm, với mức tiêu hao trung bình khoảng 8 lít/100 km và giá xăng như hiện nay, chi phí xăng xe sẽ là 28 - 30 triệu đồng/năm. Sau 3 năm, số tiền chi cho nhiên liệu sẽ nhanh chóng chạm mốc 90 triệu đồng. Con số thực tế có thể còn cao hơn bởi càng di chuyển nhiều, xe càng “ăn xăng”, đặc biệt là nếu không được bảo dưỡng đúng cách.

Trong khi với đặc quyền sạc pin miễn phí (tối đa 10 lần/tháng) đến 10/2/2029, anh Quang Anh cho biết, trong khoảng 1.000 ngày đầu tiên sở hữu xe, anh hoàn toàn “miễn nhiễm” với mọi thông tin về giá xăng dầu, đồng thời thoải mái khai thác tối đa giá trị chiếc xe mang lại.

“Với VinFast VF 7, tôi có thể ngồi trên xe mở máy lạnh trong khoảng 1 - 2 giờ để chờ vợ con, xe xăng bây giờ làm sao dám nổ máy chờ với thời gian dài như vậy”, anh Quang Anh nói thêm.

Ngoài ra, các mẫu C-SUV sử dụng động cơ đốt trong còn tạo ra gánh nặng ở khâu bảo dưỡng khi phải thay dầu, lọc dầu thường xuyên sau mỗi 5.000 km di chuyển. Chi phí lên tới 1 – 2 triệu đồng mỗi mốc lẻ và 2 – 3 triệu đồng cho các mốc chẵn. Tổng chi phí bảo dưỡng trong 3 năm của Mazda CX-5 lên tới 15 triệu đồng, trong khi Hyundai Tucson cao hơn với 20 triệu đồng. Đây là khoản chi phí cao gấp nhiều lần nếu so sánh với VinFast VF 7.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngay cả khi phải trả tiền sạc pin điện, SUV của VinFast vẫn có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ chạy xăng hiện nay.

Giá lăn bánh “mềm” bất ngờ

Không chỉ thu hút nhờ khả năng tiết kiệm, các chính sách ưu đãi “vô tiền khoáng hậu” giúp khách hàng sở hữu VF 7 dễ dàng hơn. Anh Hoàng Đức Tú (TP Hồ Chí Minh), người đã mang chiếc sedan chạy xăng cũ lên đời VF 7 cho biết, bản thân anh thấy choáng vì loạt ưu đãi quá hời từ VinFast.

“Từ mức giá niêm yết 889 triệu đồng, tôi được ưu đãi 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, cộng thêm 3% thu xăng đổi điện nên giá lăn bánh chỉ hơn 808 triệu. Số tiền tiết kiệm được giúp tôi có thêm khoản dư cho những kế hoạch cá nhân khác”, anh Tú chia sẻ.

Anh Tú cũng cho rằng, nếu đặt cạnh những gì VF 7 mang lại về vận hành, công nghệ hay trang bị, chi phí lăn bánh của mẫu xe này vô cùng đáng tiền.

Anh khẳng định, cảm giác lái và độ bốc của động cơ VF 7 có thể sánh ngang với những mẫu xe xăng ở các phân khúc trên. “Để có được một cỗ máy chạy “bốc” và có công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS như VF 7, tôi sẽ phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng cho một mẫu xe xăng. Sau đó mua về vẫn phải chịu gánh nặng nuôi xe”, anh Tú nhấn mạnh.

Rõ ràng, đằng sau vẻ ngoài thể thao đầy mê hoặc, VinFast VF 7 là một cỗ máy được thiết kế để tối ưu hóa bài toán kinh tế cho người dùng Việt với mức giá hợp lý và chi phí vận hành tiệm cận mức 0 đồng. Sự kết hợp của những ưu điểm tưởng như không thể dung hòa này mang đến cho VF 7 sức hút ngày càng lớn trên thị trường.

