Chủ xe tiết lộ 2 lý do giúp VinFast VF 7 vượt trội xe xăng cùng tầm tiền

(Baohatinh.vn) - VinFast VF 7 đang chinh phục cả những chủ xe khó tính nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng vượt trội, trải nghiệm êm ái và bài toán chi phí sử dụng được tối ưu.

Chi tiền ở tầm C-SUV, nhận trải nghiệm của “siêu xe”

Sau nhiều năm sử dụng xe xăng, anh Lê Thượng Tiến (TP Hồ Chí Minh) quyết định chuyển sang VF 7 vì muốn một mẫu xe đi phố gọn gàng, chở gia đình êm ái và tạo cảm giác thư thái hơn trên mỗi hành trình hằng ngày.

“Buổi tối tôi hay chở con đi dạo, sáng đưa con đi học. Trẻ nhỏ thích xe êm, yên tĩnh, không thích tiếng động cơ hay tiếng pô ồn ào”, anh chia sẻ.

Không chỉ phù hợp nhu cầu gia đình nhờ sự êm ái, dễ chịu, VF 7 còn hợp gu anh Tiến ở phong cách thiết kế thể thao, khoang lái rộng rãi và loạt công nghệ hỗ trợ người lái được trang bị sẵn. Ở bản VF 7 Plus, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng điều chỉnh tốc độ thông minh, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường…

Anh Tiến cũng đánh giá cao cảm giác lái “bốc” và đầy phấn khích của VinFast VF 7, những đặc tính đến từ sức mạnh “thượng thừa” của hệ thống động cơ điện. Công suất lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn lên tới 500 Nm giúp xe tạo ra sức kéo tức thì mỗi khi nhấn ga. Đây là những thông số vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe xăng ở phân khúc cao cấp hơn.

“Nếu muốn có mức công suất như vậy với xe xăng, số tiền bỏ ra phải gấp đôi, thậm chí gấp ba”, anh Tiến phân tích. Anh cũng cho rằng, với mức giá từ 789 triệu đồng, người dùng VF 7 đang sở hữu lợi thế “kép”: năng lực vận hành mạnh mẽ và thiết kế thể thao. Trong khi ở cùng tầm tiền, xe xăng thường tập trung vào thiết kế hoặc trang bị nội thất, từ đó sức mạnh động cơ thường bị coi nhẹ.

Tạo khoảng cách đáng kể với xe xăng về hiệu quả kinh tế

Không chỉ thuyết phục những người dùng khó tính ở trải nghiệm lái, VF 7 còn khiến anh Tiến nhìn thấy rõ sự khác biệt ở chi phí sử dụng hằng ngày. Trước đây, với xe xăng, riêng chi phí nhiên liệu của anh Tiến lên tới 4 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể những giai đoạn di chuyển nhiều hơn. Đây là hạng mục “ngốn tiền” nhất trong quá trình vận hành.

Trong khi đó, với VF 7, các khách hàng cá nhân như anh Tiến được hưởng ưu đãi sạc miễn phí áp dụng tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Ngoài ra, chi phí vận hành của VF 7 cũng vô cùng hợp lý cho người dùng phổ thông với tần suất bảo dưỡng mỗi 15.000 km/lần và hóa đơn “nhẹ ví” chỉ vài trăm nghìn đồng cho một lần. Điều này đồng nghĩa, so với xe xăng, người dùng VF 7 có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm chỉ riêng chi phí năng lượng.

Không chỉ tiết kiệm, VF 7 còn mang tới cho anh cảm giác thoải mái khi sử dụng. Thay vì phải ghé trạm xăng, anh chỉ cần cắm sạc tại nhà. Với bộ sạc 11 kW, chiếc xe có thể đầy pin sau một đêm, bất kể mức pin còn lại bao nhiêu.

“Tôi không cần sạc nhanh vì một ngày không thể nào đi hết pin. Tối về cắm, sáng hôm sau là chiếc xe của tôi đã đầy pin. Nó giống như dùng điện thoại vậy, rất đơn giản”, anh Tiến cho hay.

Về giá mua, VinFast VF 7 đang được hỗ trợ 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Cùng với đó là chương trình “Thu xăng – Đổi điện” ưu đãi thêm 3% giá xe cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ (áp dụng tới hết 30/4). Như vậy, tổng giá trị ưu đãi dành cho VF 7 có thể lên tới hơn 90 triệu đồng.

Cộng với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, giá lăn bánh với VF 7 Plus bản AWD, trần kính toàn cảnh chỉ ở mức 938 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua VF 7 được hưởng chính sách “Mua xe 0 đồng”, với gói vay không cần vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 3 năm đầu.

Nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng VF 7, anh Tiến cho rằng mẫu xe này nổi bật ở khả năng dung hòa được yếu tố cảm giác lái và bài toán nuôi xe. “Chi phí vận hành gần như bằng 0 cùng hiệu năng vượt tầm giá đã giúp VF 7 trở thành lựa chọn tối ưu trong phân khúc C-SUV. Với những người dùng đề cao sự tiện dụng, di chuyển nhiều trong đô thị và muốn tối ưu chi phí lâu dài, đây là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu”, anh Tiến bày tỏ.

