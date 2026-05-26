4 lời khuyên sử dụng ô tô ngày nắng nóng

Kiểm tra lốp xe

Lốp xe là bộ phận tiếp xúc với mặt đường, khi nhiệt độ tăng cao, áp suất lốp tăng khiến lốp xe căng lên. Vì vậy, người lái cần thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp, đặc biệt là chỉ báo mòn lốp (Tread Wear Indicator) để kịp thời phát hiện các dấu hiệu hao mòn.

Khi thời tiết trở nên nắng nóng, không khí bên trong lốp xe dễ giãn nở, làm thay đổi áp suất thực tế.

Dưới trời nắng nóng, nền nhiệt độ cao có thể kiến lốp xe gặp sự cố.

Theo các ghi nhận kỹ thuật, áp suất lốp có xu hướng tăng khoảng 1 đến 2 PSI khi nhiệt độ tăng thêm 10 độ C. Để tránh tình trạng lốp xe bị mòn không đều hoặc giảm tuổi thọ, chủ xe nên kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp đúng với thông số khuyến cáo được dán trên khung cửa phía bên lái.

Việc đo áp suất nên được thực hiện khi lốp xe ở trạng thái nguội, tức là chưa di chuyển trong thời gian dài để có kết quả chính xác nhất.

Thay nhớt động cơ

Trong môi trường nhiệt độ cao, nhớt dễ bị biến chất và giảm khả năng bôi trơn động cơ. Nếu xe thường xuyên hoạt động ngoài trời nắng hoặc đi đường dài, quý khách nên thay nhớt sớm hơn chu kỳ tiêu chuẩn để bảo vệ động cơ.

Dầu động cơ là vật tư không thể thiếu trên xe hơi, vì vậy để xe vận hành trơn tru đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, chủ xe cần chú ý thay dầu thường xuyên.

Chủ xe cần kiểm tra và thay dầu sớm hơn định kỳ thông thường, với khoảng thời gian khuyến cáo là 3 tháng hoặc sau mỗi 5.000 đến 7.000 km, tùy theo điều kiện sử dụng.

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa giúp duy trì hệ thống làm mát của xe.

Điều hòa hoạt động liên tục trong mùa nắng nóng dễ dẫn đến hiện tượng kém lạnh hoặc có mùi khó chịu nếu không được vệ sinh định kỳ. Vì vậy, khách hàng cần kiểm tra định kỳ tình trạng điều hòa, cửa gió, lọc gió và vệ sinh bề mặt để đảm bảo duy trì hiệu suất làm mát tốt nhất.

Hạn chế đỗ xe quá lâu

Việc đỗ xe cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để hạn chế các tác động tiêu cực từ ánh nắng trực tiếp. Ưu tiên hàng đầu luôn là các vị trí có mái che hoặc hầm gửi xe.

Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên sử dụng tấm che nắng và hé nhẹ cửa sổ một khoảng nhỏ để tạo sự lưu thông khí, giúp thoát nhiệt cho không gian bên trong.

Đỗ xe quá lâu dưới trời nắng nóng có thể khiến khoang nội thất của xe bị quá nhiệt.

Đáng chú ý, người dùng tuyệt đối không nên để các loại bình xịt nén khí như keo xịt tóc hay bình xịt phòng bên trong xe dưới trời nắng, bởi nguy cơ cháy nổ là rất cao.

Thay vì sử dụng tấm phủ toàn bộ bên ngoài vốn dễ gây xước sơn do bụi bẩn, tấm chắn nắng bên trong kính lái được đánh giá là giải pháp bảo vệ nội thất tối ưu hơn.