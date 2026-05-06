Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Ngắm SUV 7 chỗ mới sắp đến Việt Nam, giá khởi điểm dưới 800 triệu?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sau Coolray thế hệ mới, Geely lại hé lộ thêm một mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt, lần này là SUV 7 chỗ.

Trên trang mạng xã hội của Geely Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh một mẫu SUV mới dự kiến ra mắt thị trường trong năm nay.

geely-okavango-espailat-motors-1-7366.jpg
Thiết kế ngoại thất của Geely Okavango tại thị trường quốc tế. Ảnh: Espailat Motors.

Theo lời quảng cáo, đây là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, phù hợp cho gia đình đông người đô thị. Bên dưới bài đăng, các nhân viên tư vấn từ những đại lý Geely toàn quốc cũng bắt đầu thông báo nhận đặt cọc mẫu xe.

Dựa trên hình ảnh được công bố và thông tin từ đại lý, đây có thể là chiếc Okavango, hay có tên gọi khác là Haoyue L tại Trung Quốc.

Tại thị trường nội địa, chiếc SUV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.860 x 1.910 x 1.770 mm, trục cơ sở đạt 2.825 mm.

img-proxy.jpg
Phong cách thiết kế giữ được một số đường nét như chiếc Geely Coolray bản hiện hành.

Mẫu xe mang thiết kế khá trung tính, vuông vức phù hợp với nhóm khách hàng gia đình. Phong cách thiết kế giữ được một số đường nét như chiếc Geely Coolray bản hiện hành với các chi tiết mạ chrome ở viền lưới tản nhiệt hay viền ống xả ở đuôi.

Cách sắp xếp không gian nội thất trên Geely Okavango cũng khá tương đồng đàn em Coolray, chỉ khác cấu hình hàng ghế. Tại thị trường quê nhà, mẫu SUV được trang bị đầy đủ các công nghệ, từ cụm màn hình 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ADAS, camera 360 đến chế độ "soi gầm".

Geely Okavango được trang bị động cơ xăng 2.0L turbo, sản sinh 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Không gian nội thất khá tương đồng Geely Coolray. Ảnh: Espailat Motors.
Không gian nội thất khá tương đồng Geely Coolray. Ảnh: Espailat Motors.

Hiện chưa rõ giá và thời gian mở bán chính thức của chiếc SUV này tại Việt Nam. Tuy nhiên theo dự đoán từ nhân viên tư vấn ở đại lý, Okavango có thể được phân phối với 2 tùy chọn, giá khởi điểm từ 760 triệu đồng cho bản thấp và có thể hơn 820 triệu đồng với bản cao cấp.

Khi ra mắt, đây chắc chắn là một lựa chọn mới trong phân khúc SUV cỡ D, nơi Ford Everest đang làm chủ cùng các đại diện như Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/ngam-suv-7-cho-moi-sap-den-viet-nam-gia-khoi-diem-duoi-800-trieu-post1649219.html

Tin liên quan

Tags:

#Geely Việt Nam #SUV 7 chỗ #SUV 7 chỗ giá mềm

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - Trúng ngay Grand I10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Trong cuộc đua công nghệ của ngành ô tô, nhiều tính năng hiện đại được giới thiệu với mục tiêu nâng cao tiện nghi, tối ưu thiết kế và cải thiện hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, không ít công nghệ lại đang vấp phải những lo ngại về mức độ an toàn cũng như sự tiện dụng trong thực tế sử dụng.
Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.