Ngắm SUV 7 chỗ mới sắp đến Việt Nam, giá khởi điểm dưới 800 triệu?

Sau Coolray thế hệ mới, Geely lại hé lộ thêm một mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt, lần này là SUV 7 chỗ.
Trên trang mạng xã hội của Geely Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh một mẫu SUV mới dự kiến ra mắt thị trường trong năm nay.
Theo lời quảng cáo, đây là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, phù hợp cho gia đình đông người đô thị. Bên dưới bài đăng, các nhân viên tư vấn từ những đại lý Geely toàn quốc cũng bắt đầu thông báo nhận đặt cọc mẫu xe.
Dựa trên hình ảnh được công bố và thông tin từ đại lý, đây có thể là chiếc Okavango, hay có tên gọi khác là Haoyue L tại Trung Quốc.
Tại thị trường nội địa, chiếc SUV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.860 x 1.910 x 1.770 mm, trục cơ sở đạt 2.825 mm.
Mẫu xe mang thiết kế khá trung tính, vuông vức phù hợp với nhóm khách hàng gia đình. Phong cách thiết kế giữ được một số đường nét như chiếc Geely Coolray bản hiện hành với các chi tiết mạ chrome ở viền lưới tản nhiệt hay viền ống xả ở đuôi.
Cách sắp xếp không gian nội thất trên Geely Okavango cũng khá tương đồng đàn em Coolray, chỉ khác cấu hình hàng ghế. Tại thị trường quê nhà, mẫu SUV được trang bị đầy đủ các công nghệ, từ cụm màn hình 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ADAS, camera 360 đến chế độ "soi gầm".
Geely Okavango được trang bị động cơ xăng 2.0L turbo, sản sinh 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Hiện chưa rõ giá và thời gian mở bán chính thức của chiếc SUV này tại Việt Nam. Tuy nhiên theo dự đoán từ nhân viên tư vấn ở đại lý, Okavango có thể được phân phối với 2 tùy chọn, giá khởi điểm từ 760 triệu đồng cho bản thấp và có thể hơn 820 triệu đồng với bản cao cấp.
Khi ra mắt, đây chắc chắn là một lựa chọn mới trong phân khúc SUV cỡ D, nơi Ford Everest đang làm chủ cùng các đại diện như Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.
