Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Văn Giáp (t/h)
(Baohatinh.vn) - Quá trình chữa cháy xe ô tô, tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, trên người đang dính xăng dầu; đồng thời đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt.

Theo thống kê, thời gian gần đây có trên 70% số vụ cháy xe ô tô, xe máy chưa xác định được rõ ràng nguyên nhân cháy. Các đám cháy này xảy ra rất đột ngột và thường để lại hậu quả nặng nề, khó khắc phục. Vậy phải xử lý như thế nào khi xảy ra cháy xe ô tô?

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai cứu hộ xe khách giường nằm cháy.

Trước hết, người dân hãy luôn cảnh giác để có thể phát hiện kịp thời lúc đám cháy vừa phát. Khi chúng ta cảm nhận được mùi xăng, mùi khét của cao su trong buồng lái hay thấy khói bốc lên từ gầm xe, nắp capô, đây rất có thể là những biểu hiện ban đầu của hỏa hoạn.

Khi xảy ra cháy, nếu trong xe còn người và cửa bị kẹt, hãy đập vỡ cửa kính bằng chân, đất đá, bánh xe dự phòng… để nhanh chóng cứu người ra khỏi xe. Trong trường hợp bị thương, cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế bằng phương tiện sớm nhất mà bạn yêu cầu dừng lại được trên đường (nếu bạn đang ở nơi vắng vẻ). Quan trọng nhất, hãy ghi nhớ số xe bị cháy và nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114.

Nếu đám cháy xuất hiện bên dưới gầm xe do rò rỉ nhiên liệu, hãy sử dụng bình chữa cháy bằng bột hoặc khí, phun lần lượt theo hướng từ ngoài vào trung tâm đám cháy.

Nếu đám cháy xuất hiện dưới nắp capô, hãy cẩn thận mở nắp capô (nên dùng vật cứng nhọn để cậy hoặc đập thủng nắp capô nếu được) và sử dụng bình chữa cháy phun thẳng vào trung tâm của đám cháy hay phun vào nơi cháy to nhất. Ngoài ra, có thể dùng các tấm phủ (chăn, mền tẩm nước nếu có) bao phủ lên ngọn lửa hoặc sử dụng các vật liệu chữa cháy khác như: đất, cát, nước...

Người dân nên cân nhắc trang bị bình cứu hỏa trên mỗi phương tiện để có thể xử lý khi xảy ra các tình huống cháy nổ.

Quá trình chữa cháy, tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, người bạn đang dính xăng dầu. Khi chữa cháy phải đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt vào người.

Nếu cảm nhận không thể dập được ngọn lửa, hãy tránh ra xa vì đám cháy có thể gây ra nổ bình xăng. Đồng thời, nhanh chóng hô hào sơ tán mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm (phạm vi 10m tính từ đám cháy).

Trong thời gian đợi đội chữa cháy chuyên nghiệp, bạn hãy sơ tán các phương tiện bên cạnh cũng như kêu gọi sự trợ giúp của mọi người để tránh cháy lan.

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Xe ô tô bốc cháy #Chữa cháy xe ô tô #Đội chữa cháy chuyên nghiệp #Xảy ra hoả hoạn

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

