Cuộc đua xe 2 bánh nóng dần, xe máy xăng ăn khách cũng giảm giá

Trước áp lực cạnh tranh từ các tân binh thuần điện và mùa thấp điểm giữa năm, cả Honda lẫn Yamaha đều tung loạt ưu đãi cho các dòng xe ăn khách như Vision hay Grande.

Cuộc đua xe máy tại thị trường Việt ngày càng trở nên sôi động khi xuất hiện hàng loạt cái tên mới. Trước sức ép của các tân binh thuần điện, các hãng xe 2 bánh đã nhanh chóng triển khai loạt ưu đãi mới, kích cầu mua sắm và giành lấy thị phần của riêng mình.

Honda tặng phiếu giảm giá cho xe Vision

Honda vừa công bố chương trình khuyến mại mới cho các mẫu xe của hãng, bao gồm phiếu mua sắm phụ kiện và chương trình ưu đãi trả góp.

Trong đó, nổi bật là phiếu giảm giá mua phụ kiện trị giá 500.000 đồng dành cho khách hàng mua xe Wave Alpha. Honda cũng tặng phiếu mua sắm phụ kiện trị giá một triệu đồng cho khách hàng mua mẫu tay ga Vision trong giai đoạn tháng 6-7 năm nay.

Đây có thể coi là một trong những lần đầu tiên trong khoảng 2 năm trở lại đây, mẫu xe số và tay ga ăn khách nhất của Honda được áp dụng ưu đãi. Trước đó trong thời gian dài, cả 2 mẫu xe thường được bán tại đại lý với mức giá nhỉnh hơn mức gợi ý từ hãng.

Thậm chí giai đoạn quý đầu năm, giá của Honda Wave Alpha từng ghi nhận tình trạng chênh giá tại đại lý cao hơn vài triệu đồng.

Từng có thời gian, giá Honda Vision hay Wave Alpha tại đại lý luôn nhỉnh hơn mức niêm yết vài triệu đồng. Ảnh: Bối Hạ.

Cụ thể khi đó, phiên bản Tiêu Chuẩn của Honda Wave Alpha 110 có giá bán khoảng 21,09 triệu, nhỉnh hơn 3 triệu so với mức đề xuất (17,86 triệu đồng). Bản Đặc biệt tại đại lý khi đó cũng được bán với giá khoảng 21,69 triệu, cao hơn so với mức đề xuất là 18,74 triệu đồng. Với bản cổ điển giá 18,94 triệu, giá tại đại lý từng được bán ở mức 22,09 triệu đồng.

Honda Vision cũng thường xuyên bị định giá cao hơn tại đại lý trong thời gian dài. Theo ghi nhận, giá bán của Vision tại đại lý dao động khoảng 33-38,39 triệu đồng. Giai đoạn 2022-2023, giá của mẫu xe này từng lên đến hơn 40 triệu đồng tại đại lý.

Bên cạnh chương trình tặng phiếu mua sắm phụ kiện, Honda cũng áp dụng gói ưu đãi lãi suất thấp 0,55% cho các mẫu xe máy trong giai đoạn 1/6-31/7. Các mẫu xe được áp dụng trong lần khuyến mại này bao gồm những chiếc xe số, tay ga ăn khách như Wave RSX, Blade, Future hay Lead, Air Blade 125/160, SH 125/160/350.

Yamaha tặng phí đăng ký

Yamaha cũng nhanh chóng triển khai các chương trình dành cho dòng sản phẩm tay ga của hãng trong giai đoạn giữa năm. Trong đó, chiếc Nozza Grande, hay được gọi là Yamaha Grande được áp dụng hỗ trợ giảm lệ phí đăng ký xe khoảng 2 triệu đồng.

Khách hàng cũng có thể chọn gói hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% khi mua qua các công ty tài chính liên kết cùng Yamaha Việt Nam. Thời hạn áp dụng chương trình khuyến mại từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6.

Hiện, Yamaha Grande đang được bán với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Giới hạn và Đặc biệt, đi cùng tổng 6 tùy chọn màu sơn. Mẫu tay ga có giá khởi điểm khoảng 46,2 triệu đồng, tăng lên đến mức 51,2 triệu đồng.

Khách mua Yamaha Grande được hỗ trợ 2 triệu đồng lệ phí đăng ký xe. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Có thể thấy, việc các ông lớn như Honda và Yamaha đồng loạt triển khai loạt ưu đãi dồn dập cho các dòng xe "gà đẻ trứng vàng" trong giai đoạn giữa năm đã phản ánh rõ nét áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường xe hai bánh.

Khi dải sản phẩm xe máy điện từ các thương hiệu nội địa và tân binh thuần điện liên tục tung đòn giảm giá sâu, các hãng xe truyền thống không còn giữ thế độc tôn để duy trì tình trạng đội giá tại đại lý như những năm trước.

Những tấm phiếu quà tặng phụ kiện hay gói hỗ trợ lệ phí trước bạ không chỉ là giải pháp kích cầu doanh số ngắn hạn trong mùa thấp điểm, mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ thị phần của xe máy xăng trước làn sóng chuyển đổi xanh đang diễn ra.