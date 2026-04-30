Xe máy số chênh giá gần chục triệu đồng ở đại lý

Sau giai đoạn tương đối trầm lắng hồi tháng 2 do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường xe máy tại Việt Nam trở nên sôi động hơn, giúp doanh số 5 thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình lạc quan dường như vẫn tiếp tục kéo dài đến giai đoạn cuối tháng 4, khi sức mua cao đang kéo theo tình trạng chênh giá với nhiều mẫu xe máy số phổ thông.

Đội giá gần chục triệu đồng

Trong phân khúc xe máy số tại Việt Nam, Yamaha Sirius là dòng xe thuộc nhóm phổ biến hàng đầu, được khá nhiều khách hàng lựa chọn.

Trong tháng 4, ghi nhận của phóng viên cho thấy Yamaha Sirius đang là mẫu xe có sự chênh lệch lớn nhất giữa giá niêm yết với giá bán thực tế tại đại lý.

Cụ thể, Yamaha Sirius 110 các phiên bản hiện có giá 24,5-31,5 triệu đồng ngoài đại lý, tức cao hơn 5,354-9,31 triệu đồng so với niêm yết chính hãng.

Ở biến thể Sirius FI, tình hình cũng tương tự khi giá bán thực tế hiện dao động 29-34 triệu đồng cho 3 phiên bản, tức chênh lệch tối đa gần 9,75 triệu đồng so với giá đề xuất của Yamaha Việt Nam.

Thương hiệu đồng hương Honda cũng có một sản phẩm xe máy số đáng chú ý. Tương tự Sirius, Honda Wave Alpha 110 đang ghi nhận tình trạng giá bán tại đại lý cao hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn của Honda Wave Alpha 110 có giá bán lẻ đề xuất 17,86 triệu đồng nhưng tại một đại lý, giá bán cho phiên bản này đang là 21,09 triệu đồng, tức chênh lệch hơn 3 triệu đồng.

Phiên bản Đặc biệt có giá thực tế 21,69 triệu đồng, tức cao hơn gần 3 triệu đồng so với giá đề xuất 18,74 triệu đồng.

Honda Wave Alpha phiên bản cổ điển được Honda Việt Nam đề xuất giá bán lẻ 18,94 triệu đồng nhưng theo ghi nhận tại đại lý, giá xe hiện ở mức 22,09 triệu đồng, nghĩa là mẫu xe này đang bị đội giá 3,15 triệu đồng.

Xe tay ga tăng nhẹ

Cuối năm ngoái, Honda Vision ra mắt bản nâng cấp với chỉ vài thay đổi nhỏ ở ngoại trang. Mẫu xe tay ga phổ biến hàng đầu Việt Nam có giá niêm yết 31,31-36,61 triệu đồng.

Khảo sát tại một đại lý xe máy Honda khu vực TP.HCM cho thấy Honda Vision 2026 các phiên bản đang có giá 32,99-38,79 triệu đồng. Mức chênh lệch 1,13-1,68 triệu đồng ghi nhận ở các phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, trong khi bản Thể thao của Honda Vision mới đang bị đội giá 2,18 triệu đồng.

Honda Vision chênh giá nhẹ tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh.

Đối trọng đáng chú ý nhất của Honda Vision trên thị trường xe 2 bánh Việt là Yamaha Janus, hiện có giá đề xuất chính hãng 29,15-33,38 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Theo tìm hiểu, giá bán thực tế của mẫu xe máy tay ga này đang dao động 30-33,8 triệu đồng ngoài đại lý. Như vậy, Yamaha Janus chỉ bị đội giá nhẹ với mức chênh lệch cao nhất chưa đến 850.000 đồng.

Nhiều khả năng sự xuất hiện của Yamaha Gear 125 là một phần nguyên nhân, bởi "tân binh" cùng nhà Janus ra mắt với khoảng giá không quá khác biệt, dao động 30,44-34,36 triệu đồng ở 2 phiên bản.

Thị trường bùng nổ

Dữ liệu từ Motorcycles Data cho thấy doanh số xe 2 bánh tại Việt Nam đã đạt ngưỡng 1 triệu chiếc trong quý I/2026, đánh dấu quý bán hàng tốt nhất của thị trường. Đây là cơ sở để dự đoán sức mua xe máy tại Việt Nam trong năm nay có thể chạm mốc 4 triệu chiếc.

Theo Motorcycles Data, Việt Nam tiếp tục là thị trường xe 2 bánh lớn thứ tư thế giới, đồng thời là quốc gia tiêu thụ xe máy điện nhiều thứ ba toàn cầu.

Số liệu do chuyên trang này thu thập cho thấy Honda vẫn là cái tên dẫn đầu thị trường xe 2 bánh Việt Nam nhờ doanh số tăng 16,6% so với quý I/2025. VinFast leo lên vị trí thứ hai khi doanh số tăng mạnh đến 332%, còn Yamaha chấp nhận rơi xuống thứ ba với doanh số giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xe máy tại Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở mảng xe máy điện.

Làn sóng điện hóa đang lôi kéo cả những hãng xe truyền thống như Honda, Yamaha nhập cuộc, mang đến nhiều lựa chọn sản phẩm xe 2 bánh chạy điện hơn cho khách hàng, bên cạnh các hãng thuần điện gồm VinFast, Yadea hay Dat Bike.