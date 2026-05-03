10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV gồm nhiều loại khác nhau, từ motorhome (xe nhà ở lưu động), xe cắm trại, hay toa kéo. RV cũng có thể là một ngôi nhà tự dịch chuyển hoặc được một xe khác kéo đi.

Trong đó, motorhome là dạng cao cấp nhất gồm 3 hạng: A, B và C. Hạng A lớn nhất và thường được hoán cải từ xe buýt hoặc xe tải, có thể dài gần 20m gồm phòng ngủ, phòng tắm, bếp và phòng khách. Các mẫu này thường phù hợp với những hành trình dài, cho phép đến 8 người sử dụng.

Hạng B (thường là xe cắm trại) và hạng C thường làm lại từ xe van hoặc xe tải. Hạng C có thể gồm cả chỗ ngủ phía trên chỗ ngồi của tài xế, có không gian cho đến 6 người.

Quy định về trang bị thường phải có ít nhất 4 trong số những yếu tố gồm: bếp (với nguồn điện trên xe), tủ lạnh, toilet, sưởi hoặc điều hòa hoặc cả 2 với nguồn điện tách riêng khỏi động cơ, hệ thống cấp nước lưu động, ổ điện 110 - 125V, giường hoặc khu vực ngủ.

Dưới đây là 10 mẫu xe RV đẹp, sang trọng và được đánh giá “đẹp nhất thế giới”.

RV Axiom Imperium là dòng xe nhà di động (fifth wheel) hạng sang, cao cấp mới được sản xuất bởi Axiom RV, một thương hiệu mới tại Mỹ. Dòng xe này được ra mắt vào cuối năm 2025, hướng tới thị trường cao cấp với các tính năng vượt trội và cấu trúc chắc chắn.

Sử dụng khung thép chống ăn mòn thay vì nhôm thông thường, giúp tăng cường sự cứng cáp và độ bền. Vách ngăn trên xe sử dụng vách đôi Azdel ép chân không cùng hệ thống mái Axiom ClearSpan.

Mẫu xe sử dụng hệ thống cân bằng 6 điểm thủy lực Lippert, giúp thiết lập vị trí nhanh chóng và ổn định cùng hệ thống treo Curt Touring Coil Suspension System với Curt Coil Pin Box. Chiều dài của xe đạt tới 13m, trọng lượng toàn tải (GVWR) khoảng 10.886kg.

Tiện nghi nội thất bao gồm hệ thống điều hòa mini-split 9000K, vận hành yên tĩnh. Tivi thông minh 65inch, lò sưởi điện toàn cảnh (Panoramic Electric Fireplace). Trên xe có 7 ghế rạp hát (theater recliners), quầy bar, bàn thép, sàn nhà dễ lau chùi…

Axiom nổi bật với việc thay đổi các quy tắc truyền thống trong thiết kế RV để tạo ra những sản phẩm bền bỉ và đẳng cấp hơn nhằm mang đến không gian rộng rãi và thiết kế hiện đại như một căn hộ cao cấp.

Là dòng xe nhà di động (motorhome) hạng sang, được sản xuất bởi Country Coach, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ về các dòng motorhome chất lượng cao. Đây là dòng xe Class A Diesel Pusher (động cơ diesel phía sau), nổi tiếng với sự sang trọng và độ bền.

Động cơ của Country Coach Magna 630 thường trang bị Caterpillar (CAT) C13, 12,5L, 6 xi-lanh thẳng hàng, công suất 525 mã lực (HP) và mô-men xoắn 1.650 lb-ft. Một số phiên bản cao hơn (đời muộn) có thể trang bị Cummins 600 ISX. Mẫu xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập với thanh cân bằng, sau treo khí nén Ridewell (air-bag) cùng hộp số Allison 4000 MH 6 cấp tự động, có overdrive.

Mẫu xe thường có chiều dài từ 12 - 14m tùy phiên bản, chiều rộng khoảng 2,6m, chiều cao khoảng 3,9m bao gồm cả điều hòa trên mái. Magna 630 sử dụng máy phát điện Onan 12,5Kw chạy diesel, làm mát bằng dung dịch bên cạnh hệ thống điều hòa được trang bị 3 máy 15M BTU có heat pump.

Slide-outs (phần mở rộng) của xe thường là Quad Slide (4 phần mở rộng) giúp tăng không gian tối đa. Đây là mẫu motorhome sang trọng kinh điển với nội thất gỗ cao cấp cùng tiện nghi đầy đủ.

Winnebago Industries là một nhà sản xuất xe giải trí (RV) lâu đời của Mỹ, được thành lập từ năm 1958 tại bang Iowa. Dù là xe Mỹ, Winnebago Horizon nổi tiếng là dòng xe RV (nhà di động) Class A chạy diesel cao cấp, sang trọng và hiệu suất cao với thiết kế nội thất mang phong cách Châu Âu hiện đại.

Horizon được trang bị động cơ Cummins ISL 8.9L turbo-diesel với công suất 400 mã lực (phiên bản 40A) hoặc 450 mã lực (phiên bản 42Q) và mô-men xoắn đạt 1.250 lb-ft.

Mẫu xe sử dụng khung gầm Freightliner Maxum Chassis cùng hộp số tự động Allison 6 cấp. Winnebago Horizon thường có 2 phiên bản chính: 40A có chiều dài khoảng 12,8m với 4 slideout (khu vực mở rộng), 1 phòng tắm lớn. 42Q có chiều dài gần 13,5m với 3 slideout và 1 phòng tắm lớn + 1 phòng vệ sinh phụ.

Nội thất trong xe được thiết kế với các vật liệu cao cấp như: Giường ngủ King size (có thể điều chỉnh độ cứng/mềm Ideal Rest); Ghế sofa Rest Easy (có thể ngả điện), ghế lounge và bàn ăn Glide & Dine.

Xe được đánh giá là một trong những mẫu RV hàng đầu cho các chuyến đi dài, kết hợp giữa sự sang trọng như căn hộ và hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Winnebago Horizon đã từng đạt giải thưởng "RV of the Year" (Xe RV của năm) vào năm 2018 nhờ phong cách thiết kế nội thất đột phá, khác biệt so với các dòng xe motorhome truyền thống tại thị trường Bắc Mỹ.

Renegade RV là một thương hiệu cao cấp chuyên về các dòng xe motorhome hạng nặng, đặc biệt là Super C thuộc tập đoàn REV Group, Inc., một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp xe chuyên dụng và giải trí tại Mỹ. Các xe Renegade XL được thiết kế và sản xuất tại Mỹ, thường dựa trên khung gầm vững chắc như Freightliner Cascadia hoặc Western Star.

Renegade XL nổi tiếng với sự kết hợp giữa sức mạnh vượt trội, sử dụng khung gầm Chassis & Drivetrain bên cạnh động cơ Detroit® DD16, công suất 600HP, momen xoắn 1.850 ft-lb. Mẫu xe sử dụng hộp số Allison® TRV4000 Electronic 6-Speed (Freightliner) hoặc Detroit® DT12 12-Speed.

Xe có kích thước chiều dài từ 13,2 - 13,7m tùy sơ đồ mặt bằng cùng 2 mái hiên Girard® 2 tầng có đèn LED tích hợp. Giường ngủ King size ở phòng ngủ chính bên cạnh các mẫu chọn lọc có 1,5 hoặc 2 phòng tắm với máy phát điện Cummins Onan, hệ thống điện năng lượng mặt trời (tùy chọn).

Đây chính là dòng xe nổi tiếng với chất lượng cao, sử dụng nội thất sang trọng như tủ gỗ phong nguyên khối và da Mastrotto của Italia.

Entegra Coach, một thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn THOR Industries, chuyên sản xuất các dòng xe nhà di động hạng sang (Class A và Class C).

Cornerstone là dòng xe chủ lực (flagship) của Entegra Coach, nổi tiếng với sự sang trọng, thiết kế cao cấp và thường được xây dựng trên khung gầm Spartan K3 hoặc Freightliner SL, trang bị động cơ Cummins 605HP. Trong đó, Entegra Coach Cornerstone 45DLQ (đặc biệt là các phiên bản đời 2015 - 2016) là một mẫu xe nhà di động (Class A Diesel Pusher) siêu sang trọng.

Xe được trang bị Spartan® K3 cao cấp, tích hợp hệ thống khung gầm X-Bridge™ giúp tăng độ vững chắc. Cùng động cơ Cummins® 15 lít X15 turbo diesel, công suất cực lớn 605 mã lực, mô-men xoắn đạt 1.950 lb-ft tại 1.150 vòng/phút với hộp số Allison® 4000 MH tự động.

Entegra Coach Cornerstone 45DLQ có kích thước chiều dài khoảng 13,7m; Chiều rộng khoảng 2,6m; Chiều cao nội thất khoảng 2,1m. Thiết kế nội thất có giường ngủ King size, tủ quần áo rộng, tivi 43inch. Được trang bị thường là layout 1,5 phòng tắm hoặc 1 phòng tắm lớn phía sau (rear bath).

Đặc biệt, sàn xe có tính năng sưởi ấm (in-floor heat), hệ thống Aqua-Hot® 450D (sưởi ấm/nước nóng). Entegra Coach Cornerstone 45DLQ được đánh giá cao về độ êm ái khi vận hành và thiết kế nội thất sang trọng.

Tiffin Motorhomes, một trong những nhà sản xuất xe RV hạng A (Class A) cao cấp nổi tiếng nhất tại Mỹ, xe được sản xuất và lắp ráp tại tiểu bang Alabama. Đây là dòng xe hàng đầu (flagship) của Tiffin, đại diện cho đỉnh cao về sự sang trọng và công nghệ trong phân khúc motorhome diesel.

Tiffin Zephyr là dòng xe motorhome Class A nổi tiếng với sự kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và tiện nghi đẳng cấp residential (như nhà ở). Xe được trang bị động cơ Cummins® X15, công suất mạnh mẽ 605 HP (mã lực), mô-men xoắn 1.950 lb-ft cùng hộp số Allison® 4000 MH tự động 6 cấp.

Khung gầm PowerGlide® SL Raised Rail Rear Engine Diesel (khung gầm diesel động cơ đặt sau) cùng hệ thống treo trước độc lập (Independent Front Suspension) mang lại sự ổn định cao cho xe. Chiều dài tổng thể của mẫu xe là 13,7m; Chiều cao tổng thể (bao gồm điều hòa mái) gần 4m.

Không gian nội thất trong xe thường bao gồm 3 slide-out (mở rộng thân xe) để tăng không gian sống. Bố cục 1,5 phòng tắm (1 phòng tắm chính lớn ở cuối xe và 1 phòng tắm nhỏ). Trên xe cũng bao gồm tủ gỗ cứng thủ công, sofa Ultraleather, giường ngủ cao cấp, Smart TV, hệ thống âm thanh giải trí cao cấp, Wi-Fi, Tủ lạnh gia đình (residential fridge), lò vi sóng, bếp nấu...

Các phiên bản phổ biến bao gồm 45 FZ (phòng tắm lớn phía sau) và 45 PZ, mang lại không gian rộng rãi, sang trọng cho những chuyến đi dài. Dòng xe hạng A đỉnh cao của Tiffin là sự kết hợp tuyệt vời giữa chất lượng hoàn thiện và tiện nghi.

Newell Coach Corporation đã hoạt động từ năm 1967, chuyên sản xuất các loại xe motorhome hạng sang tùy chỉnh.

Tất cả các mẫu xe Newell Coach đều được thiết kế, chế tạo và lắp ráp tại Miami, tiểu bang Oklahoma, Mỹ. Khác với nhiều loại RV khác được chuyển đổi từ khung gầm xe buýt, Newell tự sản xuất khung gầm (chassis) và thân xe (body) riêng ngay tại nhà máy của họ.

Newell sử dụng khung gầm thép cường lực thiết kế riêng, kết hợp với thân xe bằng hợp kim nhôm và composite. Ngoại thất được thiết kế bởi Porsche Design, bao gồm đèn pha chrome, bánh xe nhôm đánh bóng và viền thép không gỉ.

Hệ thống treo khí nén tùy chỉnh giúp cho Newell Coach vận hành êm ái. Đồng thời, xe thường cung cấp không gian sống lên tới hơn 50m², bao gồm phòng ngủ chính, bếp đầy đủ tiện nghi và phòng khách.

Xe được bố trí giường tầng cho gia đình hoặc thiết kế phòng VIP cùng với tiện nghi cao cấp bao gồm: Tủ lạnh/tủ đông cỡ lớn, bếp điện, máy xử lý rác, máy giặt/sấy, hệ thống nước nóng trung tâm.

Newell Coach được trang bị động cơ diesel mạnh mẽ, điển hình như các dòng Cummins 605 mã lực với mô-men xoắn cao, phù hợp với thân xe nặng và sang trọng. Những chiếc xe được thiết kế riêng (custom-built) mang lại sự độc bản và sang trọng bậc nhất, thường dài hơn 13m. Tóm lại, Newell Coach là sản phẩm cao cấp "Made in USA".

Là dòng xe siêu sang (Class A diesel motorcoach) có xuất xứ từ Mỹ. Xe được sản xuất bởi hãng Foretravel Motorcoach, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ với lịch sử lâu đời từ năm 1967, chuyên về các dòng xe RV sang trọng.

Xe được trang bị khung gầm Spartan K4 Chassis (được thiết kế cho độ bền và khả năng chịu tải vượt trội) cùng động cơ Cummins X15 Diesel có công suất tối đa 605 HP @ 1.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 1.950 ft/lbs ở 1.200 vòng/phút. Đồng thời, mẫu xe sử dụng hệ thống treo trước khí nén độc lập (Independent Front Air Suspension) với công suất 20.000 lb, treo sau khí nén song song không xoắn (Non-torque reactive parallelogram air suspension) công suất 23.000 lb.

Realm FS605 sở hữu chiều dài khoảng 13,7m; Chiều dài cơ sở (Wheelbase) là hơn 8m với trọng lượng toàn tải (GVWR) khoảng 24,5 tấn.

Ghế lái và ghế hành khách được thiết kế bằng da Italia, có chức năng sưởi, làm mát và massage. Vô lăng sợi carbon tích hợp điều khiển, trần xe cao khoảng 2,2m, mặt bàn bếp đá thạch anh tự nhiên Cambria, tủ bếp chế tác thủ công.

Hệ thống giải trí trên xe được trang bị tivi thông minh 4K 65” QLED, hệ thống âm thanh cao cấp. Phòng tắm riêng (tùy chọn 1 hoặc 2 phòng tắm), giường cỡ King, hệ thống điều hòa khí hậu 2 vùng. Mẫu xe còn được bố trí Hệ thống giảm thiểu va chạm (Collision mitigation); Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử (Electronic stability control); Hệ thống giám sát điểm mù; Hệ thống camera 360 độ; Hệ thống giám sát áp suất lốp và Hệ thống chữa cháy chuyên dụng.

Foretravel REALM FS605 Presidential Series là dòng xe nhà di động (RV) hạng sang bậc nhất, được ví như một "biệt thự di động".

Newmar King Aire là dòng xe motorhome (nhà di động) hạng sang Class A cao cấp nhất, được sản xuất bởi Newmar Corporation, một công ty nổi tiếng về sản xuất RV (xe giải trí) sang trọng từ năm 1968, có trụ sở tại Nappanee, Indiana, Mỹ.

Mẫu xe được trang bị động cơ Diesel, 600HP Cummins ISX, khung gầm Spartan K3 tùy chỉnh (Custom Spartan K3 Chassis) cùng hệ thống lái Comfort Drive™ với công nghệ Passive Steer (lái bánh sau tự động).

Ngoại thất và thân xe được phủ sơn Masterpiece™ Finish với quy trình sơn tùy chỉnh Artisan Series. Buồng lái bao gồm bảng điều khiển kỹ thuật số (Valid digital dash) hiện đại, hệ thống radio Xite Dash tích hợp giải trí và định vị.

Đồng thời, xe được trang bị công nghệ Hệ thống giảm thiểu va chạm OnGuard™ và Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise System). Các nút điều khiển tiện ích được tích hợp ngay trên vô lăng (bao gồm nút chỉnh Comfort Drive™).

Chiều dài của xe khoảng 13,7m, thường có 4 slide-out, bao gồm cả "full wall slide" (mở rộng toàn bộ một bên tường). Sàn xe lát gạch Italian porcelain toàn bộ. Giường ngủ King size, tivi lớn(giấu trong tủ, nâng lên khi cần), tủ dresser, lò sưởi điện, bếp từ Wolf, tủ lạnh/tủ đông Viking... cùng Bath and a Half (1 phòng tắm chính lớn ở sau + 1 phòng tắm nhỏ giữa xe).

Newmar King Aire đời 2026 được coi là "khách sạn di động" đỉnh cao, mang lại trải nghiệm tiện nghi tuyệt đối cho những chuyến đi dài, là biểu tượng của sự sang trọng hạng A với thiết kế nội thất tùy chỉnh, cao cấp và trang bị công nghệ hiện đại.

RV EleMMent Palazzo Superior là dòng nhà di động hạng sang (motorhome) đắt đỏ bậc nhất thế giới, được sản xuất bởi công ty Marchi Mobile có trụ sở tại Áo. Dòng xe này nổi tiếng với thiết kế độc đáo, tiện nghi xa xỉ như du thuyền/biệt thự, thường được mệnh danh là "cung điện trên bánh xe".

Mẫu xe được trang bị động cơ diesel Volvo 6 xi-lanh mạnh mẽ, công suất khoảng 600 mã lực, tốc độ tối đa lên đến hơn 150km/h. Thiết kế ngoại thất sợi carbon tối ưu khí động học, tiết kiệm nhiên liệu hơn 20%.

Xe có chiều dài khoảng 13,7m, rộng 2,55m (có thể mở rộng lên gần 5m khi đỗ). Ngoại thất trắng sáng, cabin lái kiểu phi thuyền với kính chắn gió tròn, mái Sky Lounge có thể nâng lên tự động. Sân thượng walled-off với canopy, nội thất đắt tiền và hệ thống âm thanh Steinway & Lyngdorf.

Phòng khách trong xe có ghế sofa cong dài 4m tự động điều chỉnh, màn hình LED 42 inch, quầy bar, tủ rượu, máy pha cà phê. Phòng ngủ với giường King-size (cùng nhà cung cấp cho hoàng gia), bàn trang điểm/làm việc. Phòng tắm với Spa-style, vòi sen rain shower, sưởi sàn, máy sấy khăn. Nhà bếp có đầy đủ chức năng với bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh, tủ đông và máy làm đá.

Buồng lái giống máy bay, thiết kế khí động học hình phi thuyền, RV EleMMent Palazzo Superior được coi là "cung điện di động" sang trọng bậc nhất thế giới có giá khoảng 3 - 4 triệu USD.