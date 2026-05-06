Mẫu xe Trung Quốc rục rịch ra bản mới chỉ sau 1 năm về Việt Nam

Trang fanpage chính thức của Geely Việt Nam mới đây đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về mẫu mới kèm dòng thông điệp ẩn ý.

Hãng xe Trung Quốc nhá hàng mẫu Coolray mới kèm thông điệp: “Một cái tên quen thuộc sắp xuất hiện theo cách hoàn toàn mới”. Ảnh: Geely Việt Nam

Đây là lần đầu phiên bản mới của Geely Coolray được đề cập công khai trên fanpage của hãng , báo hiệu cho một màn ra mắt trong thời gian tới.

Đáng chú ý, loạt ảnh ‘nhá hàng’ đã hé lộ một phần thiết kế ngoại thất của bản mới mang phong cách thể thao và hiện hơn. Trong khi đó, điểm nhấn bên trong cabin là màn hình trung tâm kích thước lớn, thiên về trải nghiệm công nghệ.

Thông tin từ phía các đại lý cho biết Geely Coolray 2026 đã bắt đầu nhận đặt cọc, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5 và dự kiến bàn giao từ đầu tháng 6 tới.

Mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được phân phối với 3 phiên bản cùng mức giá dự kiến dao động trong khoảng 500-600 triệu đồng. Trước đó, sự xuất hiện của phiên bản Coolray mới tại Việt Nam đã cho thấy những bước chuẩn bị cuối cùng của hãng trước ngày mở bán chính thức.

Như vậy, chỉ sau khoảng hơn 1 năm gia nhập thị trường Việt Nam, mẫu Geely Coolray đã chuẩn bị phiên bản mới. Mẫu SUV Trung Quốc này lần đầu được giới thiệu tại nước ta vào tháng 3/2025, thuộc phiên bản cũ.

So sánh ngoại hình của Geely Coolray facelift và bản cũ đang bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, mẫu mới được nhá hàng gần đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Geely Coolray đã ra mắt ở các thị trường quốc tế từ năm 2024.

Thực tế, chiến lược đưa mẫu cũ về Việt Nam không phải điều mới lạ với các hãng xe Trung Quốc. Trước đó, những hãng như Omoda & Jaecoo, MG hay BYD cũng từng đưa các mẫu xe đã ra mắt từ lâu về phân phối tại Việt Nam. Việc này được cho là nhằm mục đích đưa giá bán của xe xuống mức thấp để tăng sức cạnh tranh.

Trở lại với mẫu Coolray, Việt Nam hiện chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến trang bị hay cấu hình vận hành của xe. Ở thị trường quốc tế, xe được trang bị động cơ 1.5L i-GT tăng áp 4 xy lanh, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Đây là một nâng cấp đáng giá so với động cơ 3 xy lanh 1.5L tăng áp của bản cũ. Ngoài ra, bản mới còn được bổ sung thêm tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống điều khiển hành trình thích ứng.

Dẫu vậy, không loại trừ khả năng các mẫu Coolray mới sắp phân phối tại Việt Nam sẽ bị cắt bỏ nhiều tính năng và công nghệ nhằm giảm giá thành. Bởi thực tế, giá bán tốt vẫn là yếu tố tiên quyết để giúp các mẫu xe Trung Quốc lọt vào mắt người dùng Việt.