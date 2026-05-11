App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

(Baohatinh.vn) - Sau khi đổi tên từ Xanh SM sang Green SM, ứng dụng gọi xe này không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn đồng thời ra mắt phiên bản cập nhật với hàng loạt cải tiến về giao diện và trải nghiệm sử dụng. Những thay đổi theo hướng hiện đại, trực quan hơn và thuận tiện hơn đang nhanh chóng tạo thiện cảm với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng taxi công nghệ.

Người dùng trải nghiệm đặt xe trên ứng dụng Green SM với thao tác dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ứng dụng mới hiện đại hơn, thông minh hơn

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế ứng dụng. Green SM lựa chọn phong cách tối giản với giao diện trong suốt, màu sắc dịu mắt và bố cục tinh gọn hơn. Icon ứng dụng cũng được làm mới theo hướng hiện đại, tạo cảm giác đồng bộ với định vị thương hiệu và công nghệ.

Với nhiều người dùng, trải nghiệm mới mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ lần sử dụng đầu tiên. “Nhìn app mới khá đẹp, hiện đại hơn trước. Không khác quá nhiều nhưng cảm giác dễ dùng hơn”, anh Tuấn Minh (Đà Nẵng) chia sẻ.

Theo anh, khác với nhiều ứng dụng thường khiến người dùng phải làm quen lại sau mỗi lần cập nhật, Green SM vẫn giữ nguyên cách thao tác quen thuộc. Người dùng có thể đặt xe như trước nhưng cảm nhận rõ tốc độ phản hồi nhanh hơn, các bước đặt chuyến liền mạch và trực quan hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh thay đổi giao diện, nhiều người dùng cũng chia sẻ sự thích thú bởi khả năng “dự đoán” trước những chuyến đi phù hợp với thói quen di chuyển. “Mở app là thấy sẵn chuyến đi phù hợp với mình, thấy tiện lợi hơn hẳn trước kia”, chị Quỳnh Anh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhận xét.

Giao diện mới của Green SM hướng đến trải nghiệm trực quan, hiện đại và dễ sử dụng hơn cho người dùng.

Nhiều khách hàng thừa nhận, tính năng gợi ý thông minh này giúp rút ngắn thao tác đặt xe, đặc biệt với những người có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa các địa điểm cố định như nhà, công ty, trường học hay sân bay. Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên sự nhanh gọn và cá nhân hóa, những cải tiến đúng nhu cầu thực tế đang giúp trải nghiệm trên Green SM trở nên thuận tiện hơn mỗi ngày.

Tổng đài 1555 hỗ trợ người dùng đặt xe trong những tình huống không sử dụng ứng dụng.

Bên cạnh ứng dụng phiên bản mới, một trong những điểm được nhiều khách hàng đánh giá cao là Green SM vẫn duy trì song song cả ứng dụng và tổng đài đặt xe 1555. Trong nhiều tình huống thực tế, việc gọi trực tiếp đôi khi thuận tiện hơn thao tác trên điện thoại. “Có lúc đang bế con mà cần đặt xe gấp, không tiện mở app hay thao tác nhiều. Gọi 1555 là có người hỗ trợ ngay,” anh Bùi Trần Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Ngoài ra, theo anh, với người lớn tuổi hoặc không quen sử dụng điện thoại thông minh, tổng đài trở thành giải pháp đặc biệt hữu ích.

Việc duy trì đầu số ngắn, dễ nhớ giúp Green SM mở rộng trải nghiệm tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, thay vì tập trung vào người dùng công nghệ.

Một ứng dụng dùng được ở nhiều quốc gia

Sau khi đổi tên thương hiệu, Green SM cũng cho thấy chiến lược mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Hiện Green SM đã hiện diện tại Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động trong khu vực. Bởi thế, việc đồng bộ tên gọi giúp người dùng dễ nhận diện hơn khi di chuyển giữa các quốc gia.

“Tôi di chuyển giữa Việt Nam và Indonesia khá thường xuyên. Việc có thể dùng cùng một ứng dụng như Green SM giúp mọi thứ đơn giản hơn, không cần tải thêm app mới”, chị Beatrix Sihaloho (Indonesia) cho biết.

Việc chuyển đổi tên gọi giúp thương hiệu dễ tiếp cận hơn với người dùng quốc tế.

Với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, tên gọi mới cũng được đánh giá là dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Từ giao diện hiện đại hơn, thao tác mượt mà hơn, khả năng gợi ý chuyến đi phù hợp hơn cho tới tổng đài 1555 hỗ trợ nhanh trong các tình huống cần thiết, theo giới chuyên gia, Green SM đang tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày - yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng thường xuyên gọi taxi công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường gọi xe ngày càng cạnh tranh, những cải tiến theo hướng đơn giản, tiện lợi và dễ dùng đang trở thành lợi thế giúp Green SM giữ chân người dùng sau mỗi chuyến đi.

10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí "nhẹ hầu bao"

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
