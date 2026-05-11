App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

Người dùng trải nghiệm đặt xe trên ứng dụng Green SM với thao tác dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ứng dụng mới hiện đại hơn, thông minh hơn

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế ứng dụng. Green SM lựa chọn phong cách tối giản với giao diện trong suốt, màu sắc dịu mắt và bố cục tinh gọn hơn. Icon ứng dụng cũng được làm mới theo hướng hiện đại, tạo cảm giác đồng bộ với định vị thương hiệu và công nghệ.

Với nhiều người dùng, trải nghiệm mới mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ lần sử dụng đầu tiên. “Nhìn app mới khá đẹp, hiện đại hơn trước. Không khác quá nhiều nhưng cảm giác dễ dùng hơn”, anh Tuấn Minh (Đà Nẵng) chia sẻ.

Theo anh, khác với nhiều ứng dụng thường khiến người dùng phải làm quen lại sau mỗi lần cập nhật, Green SM vẫn giữ nguyên cách thao tác quen thuộc. Người dùng có thể đặt xe như trước nhưng cảm nhận rõ tốc độ phản hồi nhanh hơn, các bước đặt chuyến liền mạch và trực quan hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh thay đổi giao diện, nhiều người dùng cũng chia sẻ sự thích thú bởi khả năng “dự đoán” trước những chuyến đi phù hợp với thói quen di chuyển. “Mở app là thấy sẵn chuyến đi phù hợp với mình, thấy tiện lợi hơn hẳn trước kia”, chị Quỳnh Anh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhận xét.

Giao diện mới của Green SM hướng đến trải nghiệm trực quan, hiện đại và dễ sử dụng hơn cho người dùng.

Nhiều khách hàng thừa nhận, tính năng gợi ý thông minh này giúp rút ngắn thao tác đặt xe, đặc biệt với những người có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa các địa điểm cố định như nhà, công ty, trường học hay sân bay. Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên sự nhanh gọn và cá nhân hóa, những cải tiến đúng nhu cầu thực tế đang giúp trải nghiệm trên Green SM trở nên thuận tiện hơn mỗi ngày.

Tổng đài 1555 hỗ trợ người dùng đặt xe trong những tình huống không sử dụng ứng dụng.

Bên cạnh ứng dụng phiên bản mới, một trong những điểm được nhiều khách hàng đánh giá cao là Green SM vẫn duy trì song song cả ứng dụng và tổng đài đặt xe 1555. Trong nhiều tình huống thực tế, việc gọi trực tiếp đôi khi thuận tiện hơn thao tác trên điện thoại. “Có lúc đang bế con mà cần đặt xe gấp, không tiện mở app hay thao tác nhiều. Gọi 1555 là có người hỗ trợ ngay,” anh Bùi Trần Minh Hoàng (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Ngoài ra, theo anh, với người lớn tuổi hoặc không quen sử dụng điện thoại thông minh, tổng đài trở thành giải pháp đặc biệt hữu ích.

Việc duy trì đầu số ngắn, dễ nhớ giúp Green SM mở rộng trải nghiệm tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau, thay vì tập trung vào người dùng công nghệ.

Một ứng dụng dùng được ở nhiều quốc gia

Sau khi đổi tên thương hiệu, Green SM cũng cho thấy chiến lược mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Hiện Green SM đã hiện diện tại Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động trong khu vực. Bởi thế, việc đồng bộ tên gọi giúp người dùng dễ nhận diện hơn khi di chuyển giữa các quốc gia.

“Tôi di chuyển giữa Việt Nam và Indonesia khá thường xuyên. Việc có thể dùng cùng một ứng dụng như Green SM giúp mọi thứ đơn giản hơn, không cần tải thêm app mới”, chị Beatrix Sihaloho (Indonesia) cho biết.

Việc chuyển đổi tên gọi giúp thương hiệu dễ tiếp cận hơn với người dùng quốc tế.

Với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, tên gọi mới cũng được đánh giá là dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Từ giao diện hiện đại hơn, thao tác mượt mà hơn, khả năng gợi ý chuyến đi phù hợp hơn cho tới tổng đài 1555 hỗ trợ nhanh trong các tình huống cần thiết, theo giới chuyên gia, Green SM đang tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày - yếu tố quan trọng với nhóm khách hàng thường xuyên gọi taxi công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường gọi xe ngày càng cạnh tranh, những cải tiến theo hướng đơn giản, tiện lợi và dễ dùng đang trở thành lợi thế giúp Green SM giữ chân người dùng sau mỗi chuyến đi.