Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

'Siêu SUV' Lexus 700h chống đạn dành cho chủ tịch

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Lexus LX 700h Miami Armored được nâng cấp nhiều trang bị đặc biệt, giúp chiếc SUV chống được đạn AK-47 cũng như lựu đạn.

Miami Armored vừa giới thiệu bản nâng cấp dành cho dòng SUV đầu bảng Lexus LX 700h. Tương tự các dự án khác của hãng độ này, chiếc xe đã được &quot;lên đời&quot; với khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí quân dụng.
Miami Armored vừa giới thiệu bản nâng cấp dành cho dòng SUV đầu bảng Lexus LX 700h. Tương tự các dự án khác của hãng độ này, chiếc xe đã được "lên đời" với khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí quân dụng.
Công ty có trụ sở tại Miami (Florida, Mỹ) cũng hợp tác cùng hãng độ xe bọc thép Canada Inkas. Theo thông tin từ Miami Armored, mẫu SUV này có khả năng bảo vệ cấp độ BR6 theo tiêu chuẩn CEN 1063.
Công ty có trụ sở tại Miami (Florida, Mỹ) cũng hợp tác cùng hãng độ xe bọc thép Canada Inkas. Theo thông tin từ Miami Armored, mẫu SUV này có khả năng bảo vệ cấp độ BR6 theo tiêu chuẩn CEN 1063.
Về ngoại hình, mẫu SUV chống đạn này không khác nhiều so với phiên bản thương mại nhằm tránh gây sự chú ý. Tuy nhiên, phần đầu xe được bổ sung đèn ưu tiên, hệ thống đèn áp chế tích hợp chế độ nhấp nháy nhanh (strobe) nhằm gây chói mắt...
Về ngoại hình, mẫu SUV chống đạn này không khác nhiều so với phiên bản thương mại nhằm tránh gây sự chú ý. Tuy nhiên, phần đầu xe được bổ sung đèn ưu tiên, hệ thống đèn áp chế tích hợp chế độ nhấp nháy nhanh (strobe) nhằm gây chói mắt...
Phần thân xe được nâng cấp phạm vi bảo vệ 360°, bổ sung các tấm gia cường giúp chống lại đạn súng trường AK-47 ở thân xe, cửa, lốp run-flat và đặc biệt là bình xăng cũng hệ thống vận hành của động cơ hybrid, bao gồm cụm pin.
Phần thân xe được nâng cấp phạm vi bảo vệ 360°, bổ sung các tấm gia cường giúp chống lại đạn súng trường AK-47 ở thân xe, cửa, lốp run-flat và đặc biệt là bình xăng cũng hệ thống vận hành của động cơ hybrid, bao gồm cụm pin.
Đáng chú ý, các viền cửa cũng được ốp vật liệu chống đạn, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ các tác nhân bên ngoài tác động trực tiếp vào những khu vực ít được gia cố.
Đáng chú ý, các viền cửa cũng được ốp vật liệu chống đạn, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ các tác nhân bên ngoài tác động trực tiếp vào những khu vực ít được gia cố.
Với chuẩn BR6, lớp kính chống đạn có thể chịu được xung lực của các loại đạn 7.62x51mm NATO và 5.56x45mm. Đồng thời, gầm xe được thiết kế để có thể chống được sức công phá của 2 quả lựu đạn DM51.
Với chuẩn BR6, lớp kính chống đạn có thể chịu được xung lực của các loại đạn 7.62x51mm NATO và 5.56x45mm. Đồng thời, gầm xe được thiết kế để có thể chống được sức công phá của 2 quả lựu đạn DM51.
Khoang hành lý cũng được gia cường bằng cơ cấu cửa bọc thép và kính chống đạn, vừa là nơi bảo vệ khoang hành khách từ phía sau, vừa có thể cất giữ tài sản có giá trị.
Khoang hành lý cũng được gia cường bằng cơ cấu cửa bọc thép và kính chống đạn, vừa là nơi bảo vệ khoang hành khách từ phía sau, vừa có thể cất giữ tài sản có giá trị.
Nội thất của Lexus LX 700h Miami Armored vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng chính 12.3 inch và màn hình phụ 7 inch.
Nội thất của Lexus LX 700h Miami Armored vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng chính 12.3 inch và màn hình phụ 7 inch.
Vị trí người lái được bổ sung một số tính năng cơ bản như hệ thống liên lạc khẩn cấp, các phím bấm chức năng của đèn khẩn cấp, đèn pha áp chế, còi hụ...
Vị trí người lái được bổ sung một số tính năng cơ bản như hệ thống liên lạc khẩn cấp, các phím bấm chức năng của đèn khẩn cấp, đèn pha áp chế, còi hụ...
Chiếc xe được nâng cấp từ nền tảng LX 700h Ultra Luxury, bao gồm 2 ghế thương gia độc lập ở phía sau, tích hợp máy tính bảng, đệm để chân và khả năng ngả lưng ghế 48°.
Chiếc xe được nâng cấp từ nền tảng LX 700h Ultra Luxury, bao gồm 2 ghế thương gia độc lập ở phía sau, tích hợp máy tính bảng, đệm để chân và khả năng ngả lưng ghế 48°.
Lexus LX 700h được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.4L và kết hợp cùng một motor điện, sản sinh công suất tối đa 464 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.
Lexus LX 700h được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.4L và kết hợp cùng một motor điện, sản sinh công suất tối đa 464 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.
Đi kèm vẫn là hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, hiệu suất vận hành của phiên bản chống đạn chắc chắn sẽ thấp hơn so với con số công bố của nhà sản xuất, vốn có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,4 giây.
Đi kèm vẫn là hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, hiệu suất vận hành của phiên bản chống đạn chắc chắn sẽ thấp hơn so với con số công bố của nhà sản xuất, vốn có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,4 giây.
Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp bảo vệ khoang động cơ tích hợp hệ thống cứu hỏa, bảo vệ trước nguy cơ phóng xạ, camera CCTV với hệ thống GPS 360º, hệ thống camera hồng ngoại, chức năng lọc oxy, cửa thoát hiểm trần xe...
Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp bảo vệ khoang động cơ tích hợp hệ thống cứu hỏa, bảo vệ trước nguy cơ phóng xạ, camera CCTV với hệ thống GPS 360º, hệ thống camera hồng ngoại, chức năng lọc oxy, cửa thoát hiểm trần xe...
Mức giá của mẫu xe chống đạn này không được Miami Armored tiết lộ. Tại Mỹ, Lexus LX 700h bản tiêu chuẩn có giá 121.550 USD, cao hơn 13.000 USD so với LX 600.
Mức giá của mẫu xe chống đạn này không được Miami Armored tiết lộ. Tại Mỹ, Lexus LX 700h bản tiêu chuẩn có giá 121.550 USD, cao hơn 13.000 USD so với LX 600.
znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/sieu-suv-lexus-700h-chong-dan-danh-cho-chu-tich-post1651255.html

Tin liên quan

Tags:

#Lexus LX 700h Miami Armored #SUV chống đạn #SUV đầu bảng Lexus LX 700h

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!