Chốt đơn giờ cuối, khách hàng Việt phấn khích vì “bỏ túi” VinFast VF 8 mới với giá chỉ 850 triệu đồng

Công nghệ tiên tiến cho hiệu năng tối đa

Điểm khiến giới mộ điệu xe phải “tấm tắc” trên VF 8 thế hệ mới nằm ở hệ thống khung gầm và nền tảng phần mềm quản lý hiệu suất. Anh Nguyễn Văn Khánh (Hà Nội), một khách hàng vừa đặt cọc VF 8 mới tại sự kiện trưng bày ở Hà Nội cho rằng, phiên bản này được trang bị khối động cơ điện cầu trước công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm, một thông số “dư dả” cho nhu cầu cơ bản hằng ngày của anh và gia đình.

“Nhiều mẫu xe lăn bánh hơn 1 tỷ, động cơ vẫn dưới 200 mã lực. Với một chiếc xe điện thì khả năng tăng tốc sẽ nhanh hơn nhiều, vậy nên nếu để sử dụng hằng ngày, sức mạnh này hoàn toàn không khiến tôi lo lắng”, anh Khánh khẳng định.

Để tối ưu hóa được sức mạnh của động cơ, theo các chuyên gia, nền tảng kiến trúc điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm chính là cốt lõi trong quá trình vận hành của VinFast VF 8 mới. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý nhiệt mới ITM hỗ trợ pin và động cơ làm việc hiệu quả hơn, từ đó cải thiện quãng đường di chuyển.

“Nền tảng vận hành dựa vào phần mềm, được điều khiển bằng máy tính trung tâm giúp điều khiển xe đồng nhất, ổn định, giảm tiêu thụ điện năng. Hệ thống quản lý nhiệt mới (ITM) giúp pin và động cơ VF 8 làm việc hiệu quả hơn, xe đi được quãng đường dài hơn”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá.

Ngoài ra, theo anh, hệ thống treo thích ứng cơ khí FSD (Frequency Selective Dampers) cũng là một trang bị đáng chú ý trên VF 8 mới giúp xe vận hành êm ái khi đi qua gờ giảm tốc, vững chãi khi vào cua và tạo sự ổn định cho thân xe trong mọi điều kiện vận hành.

Về mặt an toàn, xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS toàn diện, hướng đến tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Kết hợp với khoảng sáng gầm 170 mm và bộ mâm 19 inch cứng cáp, chiếc xe mang lại cảm giác yên tâm và linh hoạt hơn đáng kể trên nhiều dạng địa hình.

Xe tiện nghi, giá “hợp ví”

Về thiết kế, nhiều người dùng đánh giá VF 8 mới sở hữu kiểu dáng gọn gàng và cá tính hơn, giúp việc di chuyển, xoay trở trong đô thị đông đúc trở nên thuận tiện. Dù có ngoại hình linh hoạt, mẫu xe vẫn duy trì cấu hình 5 chỗ ngồi với không gian rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình.

Anh Nguyễn Văn Khánh cho biết VF 8 mới mang đến khoang nội thất thoải mái cùng đầy đủ tiện nghi cho anh và các thành viên trong gia đình trong những chuyến đi hàng ngày cũng như các hành trình dài.

“Khung gầm mới cùng thiết kế tối ưu khí động học giúp chiếc xe thanh thoát hơn. Ngoài ra, khi ở trong xe, tôi cảm thấy rất thoải mái với khoảng để chân và phần tựa đầu của ghế ngồi”, anh Khánh nhận xét.

Cũng theo người dùng này, khi trải nghiệm bản tiền thương mại, anh đánh giá cao thiết kế nội thất tinh tế cùng “vô số” hộc để đồ và những tiện ích phục vụ người dùng trên VF 8 thế hệ mới. Thêm vào đó, những trang bị công nghệ như màn hình 12,9 inch, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa… giúp mẫu xe này mang lại không gian tiện nghi cho gia đình.

Đáng chú ý, mức giá để các khách hàng tiên phong “rinh” mẫu D-SUV hiệu năng cao, dồi dào công nghệ này chỉ ở mức 850 triệu đồng. Mức giá siêu hời này có được nhờ ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng cho khách đặt cọc sớm và khoản hỗ trợ 10% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Theo reviewer Đình Nam, mức giá này của VF 8 All New đủ sức thách thức cả những mẫu xe chạy xăng phân khúc C.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ dành cho khách đặt cọc sớm, mẫu D-SUV còn giúp người dùng nhẹ gánh chi phí sử dụng nhờ chính sách miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029 và chi phí bảo dưỡng thấp - đặc trưng của xe điện VinFast.

Với loạt lợi thế lớn về sức mạnh vận hành, công nghệ và mức giá cạnh tranh, nhiều ý kiến cho rằng VF 8 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ thiết lập một cột mốc mới về lượng đơn đặt hàng trong phân khúc D-SUV tại Việt Nam.