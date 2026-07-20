Những hãng xe đang bán chạy nhất Việt Nam

VinFast VF 2: Xe cỡ nhỏ chuẩn nhu cầu đô thị, giá ngang tầm xe máy 16/07/2026 17:14 Giá bán, kích thước đều vừa vặn với nhu cầu di chuyển trong phố, VinFast VF 2 đang nằm trong tầm ngắm của nhiều khách hàng Việt, đặc biệt trong giai đoạn “3 ngày vàng” mở cọc sớm từ 15-17/7.

Ô tô điện mini giá từ 148-188 triệu đồng/chiếc, xe nào đang rẻ nhất? 16/07/2026 09:50 Xe điện mini ngày càng rẻ, chỉ từ 148-188 triệu đã sở hữu được chiếc ô tô để che mưa, che nắng. Cần lưu ý chi phí sử dụng, sạc pin và thay thế phụ tùng mới là điều người mua phải tính kỹ.

Uống rượu bia lái xe đạp điện có tránh được xử phạt giao thông? 16/07/2026 04:46 Nhiều người dân lầm tưởng việc chuyển từ ôtô, xe máy sang đi xe đạp hoặc xe đạp điện sau khi uống rượu bia sẽ không bị xử lý, song điều này hoàn toàn sai quy định.

Điều hòa ô tô không lạnh: Kiểm tra gì trước khi nạp gas? 15/07/2026 05:52 Trong thời tiết nắng nóng, bật điều hòa ở mức thấp nhưng khoang xe vẫn lâu mát khiến nhiều chủ xe nghĩ ngay đến việc nạp thêm gas.

Nguy cơ mất an toàn khi "độ" xe ô tô điện 15/07/2026 05:18 Ô tô điện ngày càng phổ biến tại Hà Tĩnh, kéo theo nhu cầu độ thêm phụ kiện, nâng cấp tiện ích. Song, việc can thiệp vào hệ thống điện có thể gây mất an toàn, tăng nguy cơ cháy nổ.

Xe chạy 50.000 km cần bảo dưỡng những gì? 14/07/2026 05:00 Sau khoảng 50.000 km vận hành, tương đương 3-4 năm sử dụng đối với phần lớn xe cá nhân, ô tô bước vào một trong những kỳ bảo dưỡng quan trọng nhất. Đây là thời điểm nhiều chi tiết, vật tư tiêu hao bắt đầu xuống cấp, cần được kiểm tra và thay thế.

Cận cảnh siêu xe Lamborghini Urus SE Performante vừa ra mắt 14/07/2026 04:48 Siêu xe Lamborghini Urus SE Performante đã được giới thiệu đến giới đam mê tốc độ tại sự kiện Goodwood Festival of Speed.

Người tiêu dùng Trung Quốc đổi xe điện nhanh hơn điện thoại di động 13/07/2026 04:42 Một nền tảng ôtô trực tuyến lớn tại Trung Quốc, cho thấy có tới 43% chủ xe điện quyết định mua xe mới với mục đích chính là để tận hưởng các tính năng thông minh nâng cấp và tối ưu hóa trải nghiệm.

Chuyện gì xảy ra với Volkswagen? 12/07/2026 11:50 Tập đoàn ôtô lớn nhất châu Âu - Volkswagen rơi vào khủng hoảng lớn, phải đi đến quyết định cắt giảm 50% sản phẩm. Chuyện gì đã xảy ra?

Những vụ triệu hồi ô tô lớn nhất thị trường Việt 6 tháng đầu năm 2026 12/07/2026 05:00 Nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt chứng kiến hàng chục vụ triệu hồi xe, trong đó có những đợt triệu hồi lớn liên quan đến các dòng xe Hyundai Tucson, Mitsubishi Xpander, Ford Explorer, Toyota Camry.

VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có trong nửa đầu năm 2026 11/07/2026 07:14 VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, nâng tổng số xe đã bán ra kể từ đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025.

Lốp không hơi lần đầu tiên lắp cho xe điện tốc độ thấp 11/07/2026 04:43 Mẫu lốp chống thủng của Bridgeston chính thức lăn bánh nhưng tạm thời chỉ dành cho các dòng xe điện tốc độ đến 20 km/h.

Giá chưa tới 900 triệu đồng, VinFast VF 8 khiến nhiều người tự tin “lên đời” D-SUV 10/07/2026 09:56 Không gian rộng, khoang xe yên tĩnh và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp VinFast VF 8 đáp ứng đồng thời nhu cầu tiếp khách, đi công tác lẫn di chuyển cùng gia đình.

Toyota Fortuner bỏ bản máy dầu: Động cơ diesel có đang "thất thế" tại Việt Nam? 10/07/2026 05:02 Toyota Fortuner vừa trở thành cái tên mới nhất nói lời chia tay với động cơ diesel tại Việt Nam. Trước mẫu SUV này, nhiều dòng xe du lịch cũng đã âm thầm loại bỏ phiên bản máy dầu và chỉ còn động cơ xăng hoặc chuyển sang hybrid.

Gọn phố, nhẹ chi phí, VinFast VF 5 “mở cửa” giấc mơ ô tô cho gia đình trẻ 09/07/2026 11:20 Với vóc dáng gọn, dễ xoay trở trong phố, chi phí sử dụng rẻ và giá lăn bánh thấp hơn giá niêm yết, VinFast VF 5 giúp giấc mơ 4 bánh gần hơn với những gia đình mua ô tô lần đầu.

Vì sao ô tô số sàn hiếm được trang bị Cruise Control? 09/07/2026 04:47 Trong khi hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) đã trở thành trang bị quen thuộc trên hầu hết các mẫu xe số tự động thì tính năng này lại gần như "vắng bóng" trên các dòng xe số sàn phổ thông.

VinFast VF 2 “gây bão” với giá tiệm cận xe tay ga, chuyên gia dự báo doanh số sẽ bùng nổ 08/07/2026 14:04 Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa mức giá chưa đến 190 triệu đồng cùng kích thước nhỏ gọn giúp VinFast VF 2 giải quyết đồng thời hai bài toán của người dùng đô thị: áp lực tích lũy tài chính và nỗi sợ di chuyển, đỗ xe trên những tuyến phố nhỏ, khu dân cư đông đúc.

Mitsubishi Xpander bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi tựa lưng hàng ghế thứ hai 08/07/2026 04:46 Hai mẫu xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bị triệu hồi tại thị trường Việt Nam do nguy cơ bị lỗi bộ phận điều chỉnh tựa lưng hàng ghế thứ hai.

Toyota đầu tư 3,6 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Mỹ 07/07/2026 14:00 Theo kế hoạch, Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải Tacoma, một trong những dòng xe được ưa chuộng tại Mỹ, từ nhà máy Baja California ở miền Bắc Mexico sang nhà máy San Antonio.

Những lựa chọn ô tô giá dưới 200 triệu đồng 07/07/2026 10:47 Ở năm 2026, người dùng với ngân sách khoảng 200 triệu đồng đã có thể sở hữu một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Trong đó, VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma đang là những ô tô có giá rẻ nhất thị trường.

Từ 100 triệu đồng mua được ô tô mới: Cộng đồng "dậy sóng" trước VinFast VF 2 07/07/2026 07:41 Sự xuất hiện của VinFast VF 2 với mức giá công bố chỉ 188 triệu đồng đang tạo nên một “cơn địa chấn” trên thị trường ô tô Việt. Đặc biệt, loạt ưu đãi đi kèm trong giai đoạn 15-17/7 có thể khiến mức giá thực tế chạm mốc 100 triệu đồng, mở ra cơ hội phổ cập ô tô cho hàng triệu gia đình và người trẻ Việt.

Lái xe mùa mưa: 5 điều không thể bỏ qua 07/07/2026 05:13 Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ thủy kích, chập điện và nhiều sự cố nguy hiểm đối với ô tô. Chỉ cần nắm vững một số kỹ năng xử lý cơ bản, người lái có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro, bảo vệ phương tiện và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng 06/07/2026 14:54 Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

Khách Việt cần gì, xe giảm giá hay tăng trang bị? 06/07/2026 04:33 Bài toán cân bằng lợi ích cho ôtô tại Việt Nam dường như đang dẫn đến những chiến lược giảm giá, tăng trang bị khác nhau từ nhiều hãng xe.

VinFast ra mắt VF 2 - xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng 05/07/2026 17:18 VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn, tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

Có cần xả sạch xăng khoáng trong bình trước khi đổ xăng E10? 05/07/2026 04:51 Petrolimex khẳng định việc xả sạch xăng khoáng trước khi đổ xăng E10 là hoàn toàn không cần thiết với phần lớn ôtô và xe máy đời mới tại Việt Nam.

Doanh nhân Việt nhận định VinFast VF 9 là “chất xúc tác” cho câu chuyện với đối tác 04/07/2026 16:10 Sở hữu thiết kế sang trọng, trải nghiệm đạt chuẩn hạng “thương gia”, VF 9 là bạn đồng hành đắc lực của doanh nhân Việt trong công việc, đáp ứng từ nhu cầu di chuyển đường dài tới mong muốn thể hiện bản thân.

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện 04/07/2026 04:27 Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan Elantra tại thị trường Hàn Quốc, nơi xe được bán dưới tên gọi Avante.

Toyota Camry Hybrid có giá mới, giảm 140 triệu đồng 03/07/2026 04:47 Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% Thuế Giá trị gia tăng), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.