4 thói quen bảo dưỡng cũ nhưng vẫn giúp ô tô hiện đại kéo dài tuổi thọ

Nhiều người cho rằng ô tô đời mới với hàng loạt công nghệ thông minh có thể tự "chăm sóc" chính mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, dù được trang bị nhiều cảm biến và hệ thống cảnh báo hiện đại, xe hơi vẫn là một cỗ máy cơ khí cần được bảo dưỡng định kỳ.

Thực tế, nhiều thói quen bảo dưỡng đã tồn tại từ hàng chục năm trước vẫn phát huy hiệu quả, giúp xe vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ và hạn chế những khoản chi phí sửa chữa lớn.

Dưới đây là 4 thói quen bảo dưỡng tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn rất cần thiết đối với các mẫu ô tô hiện đại.

Chủ động bảo dưỡng theo các mốc quan trọng

Các dòng xe ngày nay đều có hệ thống nhắc lịch bảo dưỡng hoặc cảnh báo khi phát sinh lỗi. Tuy nhiên, giới kỹ thuật khuyến cáo người dùng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào các thông báo điện tử mà cần chủ động theo dõi quãng đường vận hành để thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Tại Việt Nam, ba mốc bảo dưỡng lớn mà chủ xe nên lưu ý là 40.000 km, 80.000 km và 120.000 km.

Bảo dưỡng đúng chu kỳ giúp phát hiện sớm những hư hỏng tiềm ẩn, tránh sự cố nghiêm trọng và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa

Ở mốc 40.000 km, xe cần được kiểm tra hệ thống phanh, thay lọc nhiên liệu và bugi đối với một số dòng xe. Khi đạt 80.000 km, nên thay dầu hộp số, bảo dưỡng hệ thống làm mát và thay dây curoa tổng nếu cần. Đến khoảng 120.000 km, nhiều chi tiết cao su như chân máy, hệ thống treo, bi moay-ơ cùng các loại dung dịch trên xe cần được kiểm tra hoặc thay thế để đảm bảo xe vận hành an toàn.

Việc bảo dưỡng đúng chu kỳ giúp phát hiện sớm những hư hỏng tiềm ẩn, tránh sự cố nghiêm trọng và tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa.

Đảo lốp định kỳ để tăng tuổi thọ

Lốp là một trong những hạng mục có chi phí thay thế khá cao. Với xe phổ thông, giá một bộ lốp có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, còn trên các dòng xe cao cấp con số này lớn hơn nhiều.

Đảo lốp định kỳ giúp các bánh xe mòn đều hơn, cải thiện độ bám đường, giảm rung lắc và kéo dài tuổi thọ của lốp. Đối với các mẫu xe dẫn động cầu trước - loại phổ biến tại Việt Nam - hai bánh trước thường mòn nhanh hơn do vừa truyền lực vừa chịu lực phanh.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đảo lốp sau mỗi 8.000-12.000 km. Trong điều kiện đường sá Việt Nam, khoảng 10.000 km là thời điểm phù hợp để thực hiện đảo lốp kết hợp cân bằng động và kiểm tra góc đặt bánh xe nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Đừng bỏ quên lưỡi gạt mưa

Gạt mưa là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát của người lái, đặc biệt trong mùa mưa. Tuy nhiên, nhiều chủ xe chỉ thay gạt mưa khi đã xuất hiện hiện tượng gạt không sạch hoặc phát ra tiếng kêu.

Khí hậu nóng ẩm, cường độ tia UV cao tại Việt Nam khiến phần cao su của lưỡi gạt nhanh bị lão hóa, chai cứng và nứt gãy. Khi đó, gạt mưa không chỉ để lại các vệt nước làm giảm tầm nhìn mà còn có thể gây xước kính chắn gió.

Các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra gạt mưa định kỳ mỗi 6-12 tháng và thay mới trước mùa mưa để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất khi lưu thông.

Kiểm tra dây curoa và các đường ống dưới nắp ca-pô

Bên dưới nắp ca-pô của những chiếc xe hiện đại vẫn là hệ thống dây curoa và các đường ống dẫn nước làm mát, nhiên liệu, dầu và dầu phanh. Đây đều là những chi tiết chịu ảnh hưởng lớn của nhiệt độ và thời gian sử dụng.

Tại Việt Nam, khoang động cơ còn thường bị chuột hoặc các loại côn trùng xâm nhập, làm tăng nguy cơ cắn đứt dây điện, dây curoa hoặc làm hỏng các đường ống cao su.

Vì vậy, chủ xe nên tạo thói quen mở nắp ca-pô kiểm tra định kỳ để phát hiện các dấu hiệu như dây curoa bị nứt, sờn, đường ống rò rỉ hoặc có vết cắn của chuột. Nếu khi khởi động xe xuất hiện tiếng rít lớn từ khoang động cơ, rất có thể dây curoa đã bị chùng hoặc xuống cấp và cần được thay thế.

Chi phí thay một dây curoa hoặc một đoạn ống nước thường không lớn, nhưng có thể giúp tránh những hư hỏng nghiêm trọng như động cơ quá nhiệt hay chết máy giữa đường, vốn có thể khiến chủ xe tốn hàng chục triệu đồng để sửa chữa.

Dù công nghệ ô tô ngày càng hiện đại, những nguyên tắc bảo dưỡng cơ bản vẫn giữ nguyên giá trị. Việc duy trì các thói quen như bảo dưỡng đúng định kỳ, đảo lốp, kiểm tra gạt mưa và quan sát khoang động cơ không chỉ giúp xe vận hành ổn định, kéo dài tuổi thọ mà còn góp phần đảm bảo an toàn và giảm đáng kể chi phí sửa chữa trong quá trình sử dụng.