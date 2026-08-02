Đạp ga “dính lưng”, vượt container nhẹ nhàng: Trải nghiệm khiến chủ xe mê VinFast VF 8

Chạy địa hình nào cũng “êm ru và chắc nịch”

Sau gần 3 tháng sử dụng VinFast VF 8 với hơn 4.000 km trên đủ loại địa hình từ cao tốc, quốc lộ, đường đèo cho tới đường đô thị, điều khiến anh Lê Đức Hiếu (Sơn La) hài lòng nhất là cảm giác lái chắc chắn và sức mạnh luôn dư dả của mẫu D-SUV điện nhà VinFast.

“Tôi thử chạy lên 120 km/h, xe vẫn êm ru và chắc nịch. Trên đường đèo dốc, với sức mạnh tương đương xe xăng máy 3.5L, VF 8 vượt những chiếc xe container rất nhẹ nhàng, an toàn và dứt khoát”, anh Hiếu nhận định.

Theo anh Hiếu, khả năng tăng tốc của VF 8 ở chế độ Eco hoặc Normal đã đủ ấn tượng. Khi chuyển sang chế độ Sport, xe mang đến cảm giác phấn khích rõ rệt. “Cảm giác ‘dính lưng’ là có thật ngay khi đạp ga”, vị chủ xe cho rằng thông số của VF 8 là “hoàn toàn dư dả” cho điều kiện di chuyển ở Việt Nam.

Những cảm nhận thực tế này cũng tương đồng với đánh giá của reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa (Vlog Xe). Theo chuyên gia này, VF 8 sở hữu hệ truyền động thuộc nhóm mạnh nhất phân khúc với hai mô-tơ điện, công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD (bản Plus).

“VF 8 Plus chỉ mất khoảng 5,58 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Nếu đặt lên bàn cân với những mẫu xe khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường thì đây thực sự là một ‘món hời’ xét trên tương quan giữa giá bán và hiệu năng”, anh Khoa đánh giá.

“Full ADAS” nhưng giá chỉ ngang xe hạng C

Sau chuyến du lịch cùng gia đình đến Cát Bà, bên cạnh khả năng vận hành, anh Đặng Đình Tới (kênh Tới Tài Tử) đặc biệt ấn tượng với trải nghiệm mà hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) mang lại.

“Xe có ADAS nên đi cao tốc rất nhàn, nhưng quan trọng hơn là tăng thêm sự an toàn. Chỉ cần có những khoảnh khắc người lái mất tập trung vài giây cũng rất nguy hiểm. ADAS hỗ trợ giữ làn, giữ khoảng cách và giúp xe vận hành ổn định hơn”, anh Tới chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Lê Đức Hiếu khẳng định “VF 8 tích hợp trong mình đầy đủ tính năng của một chiếc xe sang đáng giá”. Anh chỉ ra nhiều công nghệ nổi bật trong phân khúc như: cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Đặc biệt, nhờ các chính sách ưu đãi từ VinFast, mẫu xe này đang dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Cụ thể, VF 8 hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng – ngang tầm giá các dòng xe xăng hạng C – và được hỗ trợ mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast có thể áp dụng thêm voucher tri ân với giá trị lên tới 80 triệu đồng, đưa giá thực tế của VF 8 xuống chỉ từ 818 triệu đồng.

Không dừng ở chi phí đầu tư ban đầu, VF 8 còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng. Chủ xe được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần mỗi tháng). Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng thấp hơn hẳn do không phải thay dầu động cơ hay bảo dưỡng nhiều hạng mục như xe xăng, cho phép chủ sở hữu tối ưu chi phí sở hữu xuyên suốt vòng đời xe.

Vừa mang đến trải nghiệm lái “bốc” mà vẫn đảm bảo an toàn, vừa là lựa chọn kinh tế vượt trội so với xe xăng, VinFast VF 8 được nhiều chuyên gia và người dùng đánh giá là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc, đặc biệt với vai trò là xe di chuyển các hành trình dài.