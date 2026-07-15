Nguy cơ mất an toàn khi "độ" xe ô tô điện

Ô tô điện được độ thêm đèn LED, loa và các phụ kiện. Ảnh: Internet

Chiếc ô tô điện mới sử dụng chưa đầy một năm của anh T.V.H. (phường Thành Sen) bất ngờ xuất hiện cảnh báo lỗi hệ thống điện sau khi lắp thêm một số thiết bị tại một cơ sở độ xe. Nghĩ rằng xe vẫn còn trong thời gian bảo hành, anh T.V.H. đưa phương tiện đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì được sửa chữa miễn phí như kỳ vọng, anh nhận thông báo từ chối bảo hành đối với hạng mục liên quan.

"Lúc làm, cơ sở độ xe nói không ảnh hưởng gì, vẫn được bảo hành bình thường nên tôi cũng yên tâm. Đến khi xe gặp sự cố mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy", anh T.V.H. chia sẻ.

Câu chuyện của anh T.V.H. không phải là cá biệt. Cùng với sự phát triển của thị trường ô tô điện, nhu cầu cá nhân hóa phương tiện ngày càng gia tăng. Từ lắp thêm phụ kiện, nâng cấp tiện ích đến thay đổi một số tính năng, thị trường "độ xe" cũng phát triển sôi động với những lời quảng cáo hấp dẫn. Nhưng phía sau những bản độ bắt mắt là không ít rủi ro mà nhiều chủ xe chỉ nhận ra khi sự cố xảy ra.

Một chiếc ô tô điện tại Hà Tĩnh được chủ xe lắp thêm nhiều phụ kiện nhằm tăng tiện ích và cá nhân hóa phương tiện.

Trong vai khách hàng muốn nâng cấp ô tô điện, chúng tôi tìm đến một cơ sở chuyên lắp đặt phụ kiện trên địa bàn Hà Tĩnh. Chỉ sau ít phút trao đổi, chủ cơ sở đã liên tục giới thiệu các gói nâng cấp, từ đèn gầm tự động bật pha - cốt, hệ thống âm thanh, ghế chỉnh điện đến nhiều thiết bị điện tử khác. Điểm chung của những hạng mục này là đều phải đấu nối với hệ thống điện của xe.

Trước mọi băn khoăn của khách hàng về nguy cơ mất an toàn hay ảnh hưởng đến chế độ bảo hành, chủ cơ sở đều khẳng định việc lắp đặt "không ảnh hưởng", "vẫn an toàn", "vẫn được bảo hành". Thậm chí, khi chúng tôi đặt vấn đề nếu hãng từ chối bảo hành thì sao, người này vẫn quả quyết: "Nếu hãng không bảo hành thì bên em sẽ có cách xử lý".

Một chiếc xe điện đang được lắp thêm hệ thống đèn và các thiết bị phụ trợ tại một cơ sở độ xe ở Hà Tĩnh.

Trái ngược với lời khẳng định của các cơ sở độ xe, các kỹ thuật viên của cơ sở chính hãng lại đưa ra cảnh báo hoàn toàn khác. Theo anh Nguyễn Đình Quân - cố vấn dịch vụ Công ty TNHH Merry Auto (phường Thành Sen), hệ thống điện trên ô tô điện được thiết kế đồng bộ từ bộ pin, bộ điều khiển, dây dẫn đến phần mềm quản lý. Vì vậy, việc tự ý đấu nối thêm thiết bị hoặc thay đổi kết cấu có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe, làm phát sinh lỗi hệ thống và khiến chủ xe không còn được hưởng chế độ bảo hành đối với những hạng mục liên quan. Đây cũng là khuyến cáo chung của các nhà sản xuất ô tô điện khi người dùng có nhu cầu lắp đặt thêm phụ kiện ngoài tiêu chuẩn.

Kỹ thuật viên tại đại lý VinFast Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống điện trên ô tô điện.

Không phải ngẫu nhiên mà các hãng xe đều khuyến cáo người dùng không tự ý đấu nối thêm thiết bị điện hoặc cải tạo hệ thống nguyên bản. Những vụ cháy ô tô xảy ra thời gian qua, trong đó có cả xe điện, là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện. Trong bối cảnh đó, việc tự ý cải tạo hoặc đấu nối thêm thiết bị ngoài khuyến cáo của nhà sản xuất luôn tiềm ẩn những rủi ro, nhất là khi quá trình lắp đặt không đúng quy trình hoặc sử dụng linh kiện không bảo đảm chất lượng.

Chiếc ô tô điện VinFast VF 3 được độ thêm hệ thống đèn bị cháy tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Đối với nhiều chủ xe, vài triệu đến vài chục triệu đồng để có thêm một tính năng mới hay một tiện ích hiện đại có thể là khoản chi hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng quyền lợi bảo hành, chi phí sửa chữa lớn hoặc những nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng thì cái giá ấy không hề nhỏ.

Điều đáng lo ngại không nằm ở nhu cầu cá nhân hóa phương tiện, mà ở tâm lý quá dễ tin vào những lời quảng cáo "không ảnh hưởng", "không mất bảo hành". Với một phương tiện công nghệ cao như ô tô điện, ranh giới giữa "nâng cấp" và "can thiệp kỹ thuật" rất mong manh. Chỉ một thao tác đấu nối sai quy trình hoặc một linh kiện không bảo đảm chất lượng cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của cả hệ thống.

Ô tô điện đang trở thành xu hướng của giao thông hiện đại. Song, càng hiện đại bao nhiêu thì yêu cầu sử dụng đúng kỹ thuật càng cao bấy nhiêu. Trước khi quyết định lắp thêm bất kỳ thiết bị nào, điều chủ xe cần cân nhắc không chỉ là sự tiện nghi hay tính thẩm mỹ, mà còn là mức độ an toàn và những hệ lụy có thể phát sinh. Bởi với ô tô điện, một bản độ có thể mang lại trải nghiệm mới, nhưng nếu vượt ra ngoài giới hạn kỹ thuật của nhà sản xuất thì cái giá phải trả rất lớn.