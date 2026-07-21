Tesla bán xe đạp trẻ em giá 225 USD

Không nhiều hãng bán xe đạp dành cho trẻ em ở giá 225 USD, nhưng thị trường cũng không thiếu những mẫu xe đắt hơn mức đó.
Theo Carscoops, danh mục sản phẩm lifestyle của Tesla vừa được bổ sung một mẫu xe đạp cân bằng dành cho trẻ em, sẽ mở bán chính thức vào ngày 31/7 tới đây với giá 225 USD. Nhiều khả năng, mẫu xe đạp trẻ em này sẽ sớm “cháy hàng”, bởi sở hữu thiết kế hiện đại, góc cạnh cùng chất lượng ở mức cao nếu xét trên bộ tính năng cũng như vật liệu cấu thành.
Mẫu xe đạp thăng bằng của Tesla được thiết kế dành cho trẻ em 2-5 tuổi, nổi bật với phần khung magiê trọng lượng nhẹ, đóng logo Tesla.
Hãng xe điện cho biết sản phẩm sở hữu phần yên có thể điều chỉnh 5 mức cao độ, cho phép chiếc xe có thể “trưởng thành” cùng chủ nhân trước khi những đứa trẻ đủ tự tin để chuyển sang sử dụng dòng xe đạp có pê-đan.
Phần ghế ngồi được thiết kế cho phép trượt lên xuống dọc theo phần thân sau của xe, phù hợp với chiều cao của người điều khiển.
Tesla cho biết trẻ em cần có chiều dài chân tối thiểu tương đương 35 cm để sử dụng, trong khi khối lượng người lái tối đa sẽ ở mức xấp xỉ 35 kg.
Người mua xe cần phải tự lắp ráp, với tất cả công cụ cần thiết đều được trang bị sẵn trong hộp. Chiếc xe không có bất kỳ bàn đạp nào, do vậy trẻ chỉ cần làm quen với việc giữ thăng bằng trên hai bánh xe, đồng thời luôn có khả năng dễ dàng đặt chân xuống đất để dừng xe.
Trước Tesla, các hãng xe đạp thăng bằng ít khi đưa ra một mức giá cao tương tự. Tuy nhiên, những mẫu xe cao cấp nhất cũng có giá bán nhỉnh hơn 225 USD, đi kèm một vài tính năng.
Về phần mình, mẫu xe điện của Tesla sở hữu diện mạo gọn gàng, mang hơi hướm tương lai và phù hợp ngôn ngữ thiết kế tối giản của hãng. Dòng chữ Tesla chạy dọc theo bên hông khung xe, còn logo chữ T nổi bật ở phía trước và dưới yên.
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