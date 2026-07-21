VinFast VF 5 ghi điểm nhờ chi phí bảo dưỡng “nhẹ tênh”, bảo hành tới 7 năm

Hóa đơn bảo dưỡng “rẻ đến giật mình”

“Bảo dưỡng lần thứ 2 sau 30.000 km và 4 tháng nhận xe, tổng chi phí chỉ hết 540.000 đồng. Quá rẻ so với chiếc xe xăng tôi đi lúc trước. Cho đến thời điểm này, xe vận hành rất ổn định, chưa gặp bất kỳ lỗi gì”, anh Trần Tùng (Lâm Đồng) hào hứng chia sẻ hóa đơn bảo dưỡng của chiếc VF 5 lên một nhóm chủ xe. Tương tự, chị Đoàn Thùy Linh (Quảng Ninh) cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai chi phí bảo dưỡng chiếc VF 5 ở mốc 63.000 km chỉ vỏn vẹn hơn 565.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Những hóa đơn bảo dưỡng ở mốc vài trăm nghìn đồng là “chuyện thường ngày” đối với chủ xe VF 5.

Thực tế, trên các diễn đàn ô tô, những hóa đơn “vài trăm nghìn đồng” như của anh Tùng hay chị Linh không còn là trường hợp hiếm gặp, mà đã trở thành trải nghiệm quen thuộc của nhiều chủ xe VinFast, đặc biệt là VF 5.

Từ góc độ kỹ thuật, lợi thế này đến từ chính cấu tạo của hệ truyền động điện. Động cơ điện trên VF 5 có kết cấu đơn giản hơn. Nhờ đó, xe điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu, bugi hay bảo dưỡng nhiều cụm chi tiết phức tạp như xe xăng. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng cũng giúp giảm tần suất sử dụng phanh cơ học, kéo dài tuổi thọ má phanh và giảm chi phí bảo dưỡng.

Hơn nữa, chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast lên tới 15.000 km, dài gấp 3 lần so với các dòng xe xăng (mốc 5.000 km).

Điều này mang lại lợi ích rõ rệt cho từng nhóm khách hàng. Nếu duy trì tần suất di chuyển khoảng 1.200 km mỗi tháng, một gia đình trẻ chỉ cần đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ sau hơn một năm sử dụng. Trong khi đó, các tài xế dịch vụ có thể giảm tần suất bảo dưỡng, tiết kiệm đáng kể thời gian, hạn chế gián đoạn công việc và tối ưu doanh thu.

Đặc biệt, bài toán bảo dưỡng siêu rẻ cộng hưởng cùng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng đến 10/2/2029 giúp đưa mức chi phí vận hành hằng tháng của VF 5 về mức tối thiểu trong gần 3 năm tới.

Yên tâm dài hạn từ xe đến pin

Một yếu tố khác giúp người dùng yên tâm sử dụng VF 5 dài hạn là chính sách hậu mãi vượt chuẩn so với tiêu chuẩn thị trường. Hiện tại, VinFast đang áp dụng mức bảo hành chính hãng cho VF 5 lên đến 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đây là chính sách tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung phân khúc xe hạng A tại Việt Nam - thường chỉ ở mức 3-5 năm.

Đặc biệt, đối với pin – bộ phận quan trọng và có giá trị bậc nhất trên ô tô điện, nhà sản xuất Việt mạnh tay áp dụng chế độ bảo hành lên tới 8 năm hoặc 160.000 km. Như vậy, người dùng có thể thoải mái sử dụng vì được hãng cam kết trách nhiệm lâu dài.

Sự tận tâm trong dịch vụ hậu mãi VinFast cũng được minh chứng rõ nét qua trải nghiệm thực tế của người dùng. Vừa hoàn thành lần bảo dưỡng đầu tiên, chị Nguyễn Bảo Anh (Hải Phòng) nhận xét trải nghiệm với xưởng dịch vụ VinFast “vừa nhanh, vừa tiện, không có gì để chê”.

“Tôi đặt lịch hoàn toàn từ xa. Sau khi chọn ngày và khung giờ trên ứng dụng, nhân viên xưởng nhanh chóng gọi điện xác nhận. Tới nơi, tôi được đón tiếp tận tình, xe cũng được tiếp nhận ngay. Cứ nghĩ phải chờ lâu, ai ngờ ngay chiều hôm đó xưởng đã liên hệ để bàn giao xe. Nói chung về độ chu đáo thì khỏi bàn”, chị tấm tắc.

Khi bài toán sở hữu ô tô được nhìn trên cả vòng đời sử dụng, những lợi thế về chi phí bảo dưỡng, chi phí năng lượng và chính sách hậu mãi trở thành điểm cộng nổi bật của VinFast VF 5. Đây chính là lý do mẫu SUV điện cỡ A ngày càng được nhiều người dùng ưa chuộng, duy trì vị thế “xe quốc dân” bán chạy hàng đầu phân khúc.