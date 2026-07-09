Gọn phố, nhẹ chi phí, VinFast VF 5 “mở cửa” giấc mơ ô tô cho gia đình trẻ

“Đo ni đóng giày” cho gia đình trẻ đô thị

Với nhiều người trẻ sống tại đô thị, nhu cầu có một chiếc ô tô thường xuất phát từ những nhu cầu đời thường như đưa con đi học trong ngày mưa, đi làm dưới trời nắng nóng, chở gia đình nhỏ về thăm ông bà cuối tuần, hay đơn giản là có một phương tiện an toàn hơn xe máy giữa khói bụi và giao thông đông đúc.

Trong bối cảnh đó, reviewer Tùng Trịnh từ Xe Tinh Tế cho rằng VinFast VF 5 như “sinh ra” để dành cho nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu. Theo anh, người chuyển từ xe máy lên ô tô không nhất thiết phải chọn một chiếc xe lớn hơn nhu cầu, bởi xe càng lớn thường kéo theo áp lực tài chính, chi phí sử dụng và khấu hao cao hơn. Vì thế, VF 5 là lựa chọn “vừa miếng”.

“Chưa bao giờ thấy hối hận vì chọn xe VF 5. Thậm chí, càng đi, tôi càng thấy mình chọn đúng đắn”, anh Trọng, một chủ xe VF 5 từ năm 2023, cho biết trước khi mua VF 5, anh từng cân nhắc một mẫu xe hạng A của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi lái thử, anh quyết định chọn mẫu xe điện của VinFast. Cá nhân anh đánh giá cao độ nhỏ gọn, tiện dụng và trải nghiệm vận hành trong phố.

Đã sử dụng VF 5 hơn 20.000 km, anh Hoàng Cao Minh lại thích thú với khả năng tăng tốc của mẫu xe này. “Sự nhỏ gọn kết hợp với động cơ điện có gia tốc nhanh tạo nên một mẫu xe cực kỳ lanh lẹ. Trong tầm tiền khoảng gần 500 triệu đồng, chắc chắn không có xe nào vượt được VF 5”, anh Minh nói về độ bốc của VF 5. Vị chủ xe cũng nhận xét vô lăng đầm chắc khi đi quốc lộ, cao tốc và mang lại cảm giác kiểm soát tốt khi đi trong phố.

VF 5 cũng nhận nhiều lời khen từ cộng đồng chủ xe nhờ các tiện nghi hướng tới trải nghiệm gia đình: điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, trợ lý ảo, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, giúp hành trình trong đô thị thoải mái hơn.

Giá tốt chưa từng có, chi phí sử dụng “nhẹ” hơn xe máy

Bên cạnh trải nghiệm sử dụng, bài toán chi phí là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhóm khách hàng mua xe lần đầu xuống tiền. Đối với những gia đình trẻ chưa có nhiều tích lũy, quyết định mua một chiếc ô tô là một lần “cân đo đong đếm” đủ thứ từ giá lăn bánh đến chi phí nuôi xe hằng ngày.

Với giá niêm yết 496 triệu đồng, VF 5 được định vị tương đối cạnh tranh trong phân khúc A. Tuy nhiên, trong tháng 7, người mua có thể tiếp cận mức giá tốt hơn nữa nhờ loạt ưu đãi và chương trình tri ân từ VinFast.

Theo đó, khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast (Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0) được nhận voucher từ 30-80 triệu đồng để mua xe điện mới. Chưa hết, từ nay tới 31/7, người dùng mua VF 5 được ưu đãi thêm 25 triệu đồng.

Vừa chốt VF 5 để tranh thủ thời điểm chính sách tốt, anh Hoàng Mạnh Quân (Bắc Ninh) cho biết, trước đây, gia đình anh từng sở hữu một chiếc Lux SA2.0 tiên phong nên anh được áp dụng voucher tri ân giá trị 80 triệu đồng. Cộng thêm ưu đãi tháng 7, tổng số tiền anh tiết kiệm được lên tới 105 triệu đồng.

“Tổng cộng giá lăn bánh chỉ khoảng 400 triệu đồng vì được miễn 100% phí trước bạ. Tính ra, giá này đi mua xe xăng, tôi chỉ tiếp cận được bản số sàn mấy mẫu hatchback”, anh Quân nói.

Ngoài ra, VF 5 còn sở hữu lợi thế lâu dài so với xe xăng là chi phí sử dụng tiết kiệm. Chuyên gia Tùng Trịnh phân tích, một chiếc xe xăng cỡ A hoặc B có thể tiêu thụ khoảng 6-7 lít/100 km, tương đương 1.500 đồng/km. Trong khi đó, VF 5 chỉ tiêu tốn 500-600 đồng/km, bằng khoảng 1/3 xe xăng.

Đặc biệt, theo chính sách mới nhất, tất cả chủ xe điện VinFast được miễn phí sạc 10 lần/tháng tới 10/2/2029. Như vậy, người sử dụng VF 5 gần như không tốn bất kỳ chi phí nào liên quan đến nhiên liệu trong gần 3 năm tới.

Anh Hoàng Cao Minh bổ sung thêm rằng chi phí bảo dưỡng xe điện cũng đơn giản hơn hẳn xe xăng. “Tôi mới chỉ đi bảo dưỡng một lần, tốn đúng 400.000 đồng”, anh khẳng định việc “nuôi” VF 5 thậm chí rẻ hơn xe máy, bởi xe máy tay ga chạy 10.000 km thay dầu 5 lần đã hết 1 triệu đồng.

“Chi phí thấp nên người sử dụng xe điện rất hạnh phúc. Như bản thân tôi, đi đâu tôi cũng đi VF 5”, chủ xe này thừa nhận.

Là mẫu xe đô thị đa dụng với chính sách giá tốt chưa từng có, giới quan sát nhận định, VF 5 đang chạm đúng nhu cầu của nhóm người trẻ, gia đình trẻ lần đầu sở hữu ô tô. Điều này cũng lý giải vị thế top 1 về doanh số trong phân khúc A-SUV mà VF 5 “chiếm giữ” suốt 2 năm trở lại đây.