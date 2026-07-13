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Xe

Người tiêu dùng Trung Quốc đổi xe điện nhanh hơn điện thoại di động

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Một nền tảng ôtô trực tuyến lớn tại Trung Quốc, cho thấy có tới 43% chủ xe điện quyết định mua xe mới với mục đích chính là để tận hưởng các tính năng thông minh nâng cấp và tối ưu hóa trải nghiệm.

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Ôtô điện được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những chiếc xe ôtô điện mới đưa vào lưu thông trên đường phố Trung Quốc được chủ nhân thay thế chỉ sau vỏn vẹn 1,8 năm, nhanh hơn rất nhiều so với mức 8,2 năm của các dòng xe chạy xăng truyền thống.

Tờ 21st Century Business Herald ngày 12/7 dẫn báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) và Công ty tư vấn Hejun cho biết, chu kỳ thay mới một chiếc xe điện tại quốc gia này hiện nay thậm chí còn ngắn hơn khoảng thời gian nhiều người đổi một chiếc điện thoại di động.

Sự phát triển chóng mặt của công nghệ pin, phần mềm và chip xử lý đang thúc đẩy người dùng liên tục "lên đời" các mẫu xe mới.

Bên cạnh đó, giá trị bán lại sụt giảm nhanh cũng là một yếu tố khiến các chủ xe quyết định đổi phương tiện sớm hơn. Dữ liệu cho thấy, sau 3 năm sử dụng, một chiếc xe điện trung bình chỉ giữ lại được 43,35% giá trị so với mức giá ban đầu, thấp hơn đáng kể so với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo tờ báo, nhóm khách hàng dưới 35 tuổi hiện là lực lượng tiêu dùng nòng cốt trên thị trường xe năng lượng mới. Nhóm này đặc biệt đề cao các tính năng lái thông minh và trải nghiệm kỹ thuật số.

Dẫn dữ liệu từ Dongchedi, một nền tảng ôtô trực tuyến lớn tại Trung Quốc, cho thấy có tới 43% chủ xe điện quyết định mua xe mới với mục đích chính là để tận hưởng các tính năng thông minh nâng cấp và tối ưu hóa trải nghiệm./.

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Tags:

#xe điện #Trung Quốc #đổi xe #công nghệ pin #giá trị bán lại #khách hàng trẻ

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