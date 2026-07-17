Người dùng Việt tranh thủ “đặt gạch” VinFast VF 2 để thay thế xe máy trong nội đô

Trong ngày cuối cùng áp dụng loạt ưu đãi bom tấn, sức hút của mẫu xe điện đô thị tiếp tục tăng nhiệt khi ngày càng nhiều khách hàng tranh thủ chốt đơn.

Ngày cuối được áp dụng “ưu đãi kép”, mua ô tô chỉ từ 100 triệu đồng

“Tôi nhắm chiếc xe này từ thời điểm bắt đầu công bố giá. Tranh thủ đợt này đang ưu đãi tốt nên chốt luôn vì không muốn bỏ lỡ cơ hội”, anh Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất thủ tục đặt cọc chiếc VinFast VF 2 – mẫu xe điện mini mới nhất của thương hiệu Việt.

Chia sẻ của anh Đức phản ánh tâm lý chung của đông đảo khách hàng Việt trong những ngày qua. Không khí “chốt cọc” VF 2 đang trở nên đặc biệt sôi động, với các bài đăng xác nhận đặt cọc, tính toán mức giá sau ưu đãi và trao đổi kinh nghiệm sử dụng xe điện liên tục xuất hiện trên các hội nhóm.

Đặc biệt, độ nóng càng tăng trong ngày 17/7 - hạn cuối để khách hàng đặt cọc VinFast VF 2 và nhận ưu đãi 8 triệu đồng. Từ mức giá niêm yết 188 triệu đồng (đã bao gồm pin), VF 2 chỉ còn 180 triệu đồng trong giai đoạn mở cọc sớm.

Chương trình chỉ diễn ra trong ba ngày, từ 15-17/7, với số tiền đặt cọc 10 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu voucher tri ân dành cho chủ xe xăng VinFast còn có thể áp dụng khoản ưu đãi lên tới 80 triệu đồng, đưa chi phí mua xe xuống vỏn vẹn từ 100 triệu đồng. Thời gian ưu đãi ngắn cùng mức giá được cho là “hiếm có khó tìm” đã khiến nhiều khách hàng quyết định nhanh chóng.

Có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xe, anh Nguyễn Hùng Đăng Khoa, nhà sáng lập kênh Vlog Xe, cho rằng VF 2 có thể mở rộng đáng kể nhóm khách hàng sở hữu ô tô tại Việt Nam.

Theo anh, mức giá của VF 2 đã mở ra một vùng giá mới, đưa ô tô đến gần hơn với những người trước đây chưa đủ khả năng tiếp cận. “VinFast đang thực sự phổ cập ô tô cho người Việt khi đưa ra một mẫu xe có giá chưa đến 200 triệu đồng”, anh Khoa nhận định.

Linh hoạt đi phố, che mưa nắng cho cả gia đình

Thậm chí, mức giá của VF 2 được nhận định là tiệm cận giá các dòng xe máy tay ga cao cấp. Đây là lý do nhiều khách hàng đang sử dụng xe máy coi mẫu minicar Việt là lựa chọn “lên đời” bốn bánh phù hợp nhất.

Là một trong những khách hàng đặt cọc VinFast VF 2 sớm nhất tại TP.HCM, anh Trần Nam Anh cho biết mẫu xe này đáp ứng đúng nhu cầu của gia đình anh: một chiếc xe gọn gàng, thực dụng để đi lại trong phố hàng ngày.

Sinh sống và làm việc trong nội đô, nhịp sinh hoạt hàng ngày của gia đình anh chủ yếu dùng xe máy, từ đưa con đi học đến ghé chợ hoặc di chuyển quãng ngắn. Với anh, VF 2 có thể dễ dàng thay xe máy trong những tình huống này.

Mẫu xe Việt được phát triển theo nhu cầu sử dụng thực tế trong đô thị, với kích thước đủ gọn để di chuyển trên đường đông nhưng vẫn bố trí bốn chỗ ngồi. Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, cao 1.663,2 mm và có chiều dài cơ sở 2.065 mm.

“Kích thước này thì ‘chấp’ mọi ngõ hẻm ở TP.HCM. Đang chạy xe nhớ ra có việc, tìm chỗ đậu đỗ cũng dễ. Cái hay nhất của VF 2 là vẫn có độ linh hoạt của xe máy, nhưng mà đỡ cho vợ con phải chịu mưa, chịu nắng, đi lại an toàn hơn hẳn”, anh Nam Anh khẳng định lý do quan trọng nhất thúc đẩy anh mua ô tô là sức khỏe của gia đình.

Vị chủ xe tương lai cũng chỉ ra cấu hình của VF 2 là hoàn toàn phù hợp với việc di chuyển trong phố. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm và vận tốc tối đa 80 km/h. Dù là mẫu xe mini, VF 2 vẫn được trang bị phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC.

“Đi phố thì tầm này thoải mái lắm rồi. Chưa kể hãng đang miễn phí 10 lượt sạc tháng mỗi đến ngày 10/2/2029. Với nhu cầu đi lại của nhà tôi thì một tuần chỉ sạc một lần, đồng nghĩa hơn 2,5 năm không phải trả đồng nào cho sạc xe”, anh bổ sung thêm.

Với mức giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp cùng thiết kế tối ưu cho giao thông đô thị, VF 2 được nhiều người dùng nhận định là lựa chọn lý tưởng thay thế xe máy trong các nhu cầu đi lại hằng ngày. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ cuối tháng 9/2026, mở rộng cơ hội sở hữu ô tô cho đông đảo khách hàng Việt.