VinFast VF 2 “gây bão” với giá tiệm cận xe tay ga, chuyên gia dự báo doanh số sẽ bùng nổ

Mức giá tiệm cận xe máy, có thể xuống 100 triệu đồng sau ưu đãi

Vài ngày sau khi chính thức ra mắt, VinFast VF 2 vẫn đang tạo nên một “cú sốc” lớn với người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là nhóm khách hàng đang sử dụng xe máy muốn nâng cấp chất lượng di chuyển hàng ngày.

“Cách đây tầm 5 năm thôi, muốn mua ô tô phải chuẩn bị ít nhất 300-400 triệu đồng, mà có khi chỉ mua được xe cũ. Nên một chiếc xe mới, ‘nguyên zin’ như VF 2 mà có giá dưới 190 triệu đồng đúng là chưa từng có”, anh Hoàng Anh, thành viên một cộng đồng sử dụng xe điện ở miền Bắc nhận định.

Theo nhiều chuyên gia, niêm yết ở mức 188 triệu đồng, VF 2 đang là mẫu xe có giá bán tốt bậc nhất thị trường. Mức định giá này không chênh lệch quá nhiều so với xe máy phân khúc cao cấp. Đây là lý do chuyên gia ô tô Lê Vương Thịnh đánh giá VF 2 hướng thẳng đến nhóm khách hàng đang đi xe máy - chiến lược đã mang lại thành công cho các hãng xe điện ở thị trường lớn.

Đồng quan điểm, chuyên gia ngành xe Đoàn Anh Dũng nhận định lợi thế lớn nhất của VF 2 nằm ở vốn đầu tư ban đầu rất thấp, dễ tiếp cận với số đông.

Đặc biệt, những khách hàng xuống tiền cọc trong “3 ngày vàng” từ ngày 15/7 đến 17/7 sẽ được giảm trực tiếp 8 triệu đồng vào giá bán. Ưu đãi này khi kết hợp cùng chương trình tặng voucher trị giá lên đến 80 triệu đồng cho những chủ sở hữu xe xăng VinFast (giá trị thực tế tùy dòng xe) có thể đưa mức giá thực tế sở hữu VF 2 về chỉ còn khoảng 100 triệu đồng.

VF 2 đồng thời được áp dụng chính sách miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green toàn quốc đến 10/2/2029. Chi phí nuôi xe hàng tháng nhờ đó được tối ưu, thậm chí thấp hơn cả xe máy, xóa tan nỗi lo tốn kém khi đổi xe.

“VF 2 có tiềm năng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong giai đoạn 2026–2027”, anh Lê Vương Thịnh phân tích thêm.

Trang bị hiện đại, tối ưu, có sạc nhanh

Phân tích kỹ hơn, anh Đoàn Anh Dũng cho rằng kiểu dáng nhỏ gọn của VF 2 mang lại lợi thế rất lớn khi di chuyển trong đô thị. Với kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, VF 2 dễ dàng luồn lách qua những con phố đông đúc, quay đầu linh hoạt và giải quyết triệt để bài toán tìm chỗ đỗ trong các ngõ ngách chật hẹp.

Dù sở hữu thiết kế hai cửa tối giản, không gian bên trong của xe vẫn đủ chỗ cho 4 người ngồi, vừa vặn phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của một gia đình nhỏ. Các trang bị trên xe tập trung vào tính thực dụng để giữ mức giá cạnh tranh nhất, nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED và màn hình kỹ thuật số 7 inch hiển thị thông tin sau vô lăng.

Về khả năng vận hành, VF 2 được trang bị động cơ điện công suất 30 kW đặt ở cầu sau, cho tốc độ tối đa 80 km/h với hai chế độ lái Eco và Normal. Viên pin dung lượng 18,3 kWh cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng thoải mái nhu cầu đi làm, đi chợ hay đưa đón con nhỏ hằng ngày trong cả tuần. Xe cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 10% lên 70% chỉ trong 34 phút tại các trạm sạc công cộng.

Hệ thống an toàn trên xe cũng được cho là vừa đủ cho nhu cầu phố thị như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phân phối lực phanh điện tử EBD…

Theo anh Dũng, những trang bị trên giúp VF 2 trở thành lựa chọn thay thế đáng giá cho các dòng xe máy cao cấp. Người dùng vẫn có được sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị, nhưng được tận hưởng sự an toàn, che chắn trước mưa nắng, khói bụi với chi phí sử dụng tiết kiệm.

Những phản hồi từ cả giới chuyên môn và người tiêu dùng cho thấy VF 2 đã “trả lời” đúng nhu cầu của nhóm khách hàng chuyển đổi từ xe máy sang ô tô trong đô thị: một chiếc xe dễ dùng, dễ đỗ, dễ mua, dễ nuôi. Dự kiến, những chiếc VF 2 đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ tháng 9/2026.