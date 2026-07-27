5 vị trí trên ô tô dễ gây bỏng rát khi trời nắng nóng

Theo các chuyên gia, hiện tượng này xảy ra do hiệu ứng nhà kính. Ánh nắng xuyên qua kính ô tô làm nóng các bề mặt bên trong nhưng nhiệt lượng khó thoát ra ngoài, khiến khoang nội thất nhanh chóng trở thành "bẫy nhiệt". Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt 35 độ C, nhiều chi tiết bằng da, nhựa hoặc kim loại có thể đạt mức nhiệt đủ gây đau rát khi tiếp xúc trực tiếp.

Dưới đây là 5 vị trí dễ tích nhiệt nhất trên ô tô mà người dùng cần lưu ý trong mùa nắng nóng.

Vô lăng – bộ phận hấp thụ nhiệt mạnh nhất

Vô lăng thường là chi tiết nóng nhất trong khoang lái do nằm ngay phía sau kính chắn gió và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Đối với những xe sử dụng vô lăng bọc da màu tối hoặc có các chi tiết kim loại, nhiệt độ bề mặt có thể tăng rất nhanh sau thời gian ngắn đỗ ngoài trời. Không ít tài xế phải dùng khăn phủ vô lăng hoặc chờ điều hòa hoạt động một lúc mới có thể cầm lái vì cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái hoặc ưu tiên đỗ xe tại nơi có bóng râm.

Vô lăng thường là chi tiết nóng nhất trong khoang lái do nằm ngay phía sau kính chắn gió và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng

Khóa dây an toàn và các chi tiết kim loại

Khóa cài dây an toàn tuy có kích thước nhỏ nhưng lại là một trong những vị trí dễ gây bỏng nhất.

Do được chế tạo bằng kim loại, bộ phận này hấp thụ và truyền nhiệt rất nhanh. Khi vừa mở cửa xe, nếu chạm trực tiếp vào khóa cài, người dùng có thể bị bỏng nhẹ ở tay hoặc vùng da tiếp xúc.

Ngoài ra, các chi tiết kim loại như tay nắm cửa, viền cửa, cần số hoặc một số nút điều khiển cũng có thể nóng lên đáng kể sau nhiều giờ phơi nắng.

Ghế da gây nóng rát khi vừa ngồi lên xe

Ghế ngồi là nơi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên cảm giác khó chịu thường rõ rệt hơn các vị trí khác.

Những mẫu xe sử dụng ghế da màu đen hoặc tông màu tối có khả năng hấp thụ nhiệt cao. Khi vừa ngồi xuống, người dùng có thể cảm thấy nóng rát ở lưng, đùi và cánh tay, đặc biệt nếu mặc quần áo mỏng.

Nguy cơ này càng lớn đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mặc quần short, váy ngắn do diện tích da tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn.

Để giảm nhiệt, nhiều chủ xe lựa chọn sử dụng tấm phủ ghế, rèm che nắng hoặc trang bị hệ thống làm mát, thông gió ghế.

Táp-lô tích nhiệt cao, dễ làm hỏng đồ dùng

Nằm ngay dưới kính chắn gió, bảng táp-lô là khu vực hứng nắng gần như liên tục khi xe đỗ ngoài trời.

Đây cũng là nơi thường đạt mức nhiệt cao nhất trong khoang lái. Các vật dụng như điện thoại, kính mắt, bật lửa, pin sạc dự phòng hay thiết bị điện tử nếu để trên táp-lô đều có nguy cơ nóng lên nhanh, thậm chí hư hỏng hoặc mất an toàn.

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao kéo dài còn khiến bề mặt nhựa bạc màu, nứt hoặc biến dạng theo thời gian.

Tay nắm cửa và cần số giữ nhiệt lâu

Tay nắm cửa, cần số và một số bề mặt nhựa cứng trong xe cũng là những vị trí dễ bị bỏ qua nhưng có khả năng giữ nhiệt khá lâu.

Sau nhiều giờ đỗ xe dưới trời nắng, việc cầm nắm các chi tiết này có thể gây cảm giác bỏng rát, đặc biệt với những bộ phận có kết cấu bằng kim loại hoặc mạ kim loại.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi lên xe nên mở toàn bộ cửa trong vài phút để khí nóng thoát ra ngoài, sau đó khởi động điều hòa và chờ nhiệt độ trong khoang lái giảm xuống rồi mới bắt đầu di chuyển.

Chủ động chống nóng để sử dụng xe an toàn hơn

Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc giảm nhiệt cho ô tô không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người sử dụng và kéo dài tuổi thọ nội thất xe.

Người dùng nên ưu tiên đỗ xe dưới bóng râm, sử dụng tấm chắn nắng cho kính lái, mở cửa thông gió trước khi vào xe và tránh chạm ngay vào các bề mặt bằng kim loại hoặc da khi vừa mở cửa. Những thao tác đơn giản này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bỏng do nhiệt, đồng thời tạo môi trường lái xe an toàn và dễ chịu hơn trong mùa hè.