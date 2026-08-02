Mazda MX-5 thế hệ tiếp theo sẽ là xe điện

Trả lời phỏng vấn tạp chí Auto Motor und Sport (Đức), CEO Masahiro Moro của Mazda cho biết MX-5 thế hệ tiếp theo, với mã sản phẩm NE, sẽ là xe thuần điện. Chiếc roadster của Mazda vẫn sẽ giữ những đặc điểm nổi bật như kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ.

Phiên bản mui trần của Mazda MX-5 (Ảnh: Mazda).

Ông Moro khẳng định rằng Mazda phải chuẩn bị cho kịch bản trong tương lai khi động cơ đốt trong không còn đáp ứng được các quy định về khí thải.

“Dòng xe kế nhiệm Mazda MX-5 sẽ phải sẵn sàng cho kịch bản không còn sự tồn tại của động cơ đốt trong. Thách thức với chúng tôi là làm ra một mẫu xe có cấu trúc nhẹ hơn mà không sử dụng vật liệu sợi carbon”, ông Moro nói.

Theo Carscoops, các kỹ sư của Mazda đang đối mặt với bài toán tạo ra cấu trúc xe nhẹ bằng các vật liệu thông thường, thay vì sử dụng những vật liệu đắt tiền như sợi carbon.

CEO của Mazda tiết lộ, hãng đang hướng tới việc thế hệ tiếp theo của MX-5 sẽ có trọng lượng khoảng 1.000-1.200kg.

Cũng theo Carscoops, thế hệ tiếp theo của dòng roadster MX-5 có thể lấy cảm hứng từ chiếc concept Iconic SP. Mazda MX-5 thế hệ tiếp theo dự kiến được ra mắt vào năm 2028.

Một số nguồn tin cho rằng Mazda cũng có thể phát triển thêm biến thể hybrid bên cạnh phiên bản thuần điện. Hệ thống này sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh SkyActiv-Z 2.5L, với công suất có thể đạt 220 mã lực.

Cũng theo ông Masahiro Moro, Mazda còn có một dự án xe thể thao cao cấp. Vị CEO này khẳng định: “Tôi muốn có một mẫu xe hoàn hảo, thể hiện được hết giá trị của Mazda”.

CEO của Mazda cho biết thêm, hãng xe Nhật vẫn còn thiếu một mẫu xe ở phân khúc cao cấp hơn. Ông kỳ vọng dự án mới sẽ có doanh số ấn tượng.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong tháng 6, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu tới khách hàng Việt ba sản phẩm cao cấp, gồm CX-60, CX-90 và đặc biệt là dòng xe MX-5.

Mazda MX-5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4, với hai tùy chọn mui mềm và mui cứng. Mazda MX-5 được bán ra với ba phiên bản, có giá từ 1,339 tỷ đồng đến 1,439 tỷ đồng.

Việc mở bán đồng thời CX-60 và CX-90 cho thấy Mazda Việt Nam muốn nâng tầm định vị thương hiệu lên nhóm cao cấp. Đây cũng là định hướng toàn cầu của hãng xe Nhật từ năm 2017, thông qua chiến lược "Mazda Premium". Riêng MX-5 sẽ đóng vai trò bổ trợ để tạo cảm xúc cho thương hiệu.