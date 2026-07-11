Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

VinFast lập kỷ lục doanh số chưa từng có trong nửa đầu năm 2026

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - VinFast công bố đã bàn giao 17.955 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 6/2026, nâng tổng số xe đã bán ra kể từ đầu năm lên 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025.

a1.jpg
VinFast đứng số 1 thị trường Việt Nam 21 tháng liên tiếp.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng xe vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối của VinFast trên thị trường.

Đạt kỷ lục chưa từng có song kết quả của VinFast không gây bất ngờ mà đã được dự liệu chắc chắn sau 21 tháng bền bỉ giữ ngôi vị bán chạy nhất trong nước từ tháng 10/2024 đến nay, với sự đóng góp doanh số của tất cả các mẫu xe trong dải sản phẩm.

a2.jpg
Dòng xe Limo Green bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Hầu hết các mẫu xe VinFast đều đang giữ vai trò dẫn dắt doanh số và xu hướng tiêu dùng ở các phân khúc. Trong đó, Limo Green đã bàn giao 3.868 xe trong tháng 6/2026 và tổng 27.927 xe trong 6 tháng đầu năm, tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực vận tải hành khách, trở thành mẫu xe được yêu thích nhất thị trường nhờ khả năng vận hành bền bỉ, ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí.

a3.jpg
VF 3 là lựa chọn số 1 ở phân khúc mini SUV.

Ở vị trí thứ hai, mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 tiếp tục là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường nhờ thiết kế cá tính và công năng sử dụng tối ưu, với 23.781 xe được bán ra trong nửa đầu năm. Tính riêng trong tháng 6/2026, VF 3 đã đạt doanh số lên tới 3.550 xe.

Ngay sau VF 3 là VF 5 với vị thế dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ A. Cụ thể, đã có 20.167 xe VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay khách hàng từ đầu năm, trong đó riêng trong tháng 6 là 3.364 xe.

a4.jpg
VF 5 dẫn đầu phân khúc A-SUV trong năm 2026.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast lần lượt là VF 6 (14.045 xe), VF MPV 7 (9.177 xe) và VF 7 (6.849 xe), trong đó doanh số riêng trong tháng 6 của ba mẫu xe này lần lượt là 2.988 xe VF 6, 1.254 xe VF MPV 7 và 1.437 xe VF 7. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9 hay EC Van, Minio Green cũng liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng kể từ đầu năm.

a6.jpg
VF 6 là xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: “Hơn 115.000 chiếc ô tô điện được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm là con số biết nói, thể hiện niềm tin to lớn mà khách hàng dành cho VinFast. Với triết lý ‘Đặt khách hàng làm trọng tâm’, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chu đáo, tận tâm nhất và các chính sách hấp dẫn để mọi gia đình Việt đều có thể tận hưởng trọn vẹn lợi ích của xe điện và chung tay cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn.”

Bước sang tháng 7, VinFast đã chính thức điều chỉnh giá bán của tất cả các dòng xe theo hướng trừ trực tiếp các ưu đãi dài hạn vào giá bán, giúp khách hàng dễ tiếp cận và thuận tiện hơn trong quá trình mua xe. Ngoài ra, VinFast đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho các khách hàng mua xe VF 5, VF MPV 7 và Limo Green kể từ ngày 7/7 đến hết ngày 31/7/2026 (tính theo ngày xuất hóa đơn), với mức ưu đãi tương ứng là 20 triệu đồng cho VF MPV 7, 25 triệu đồng cho VF 5 và 35 triệu đồng cho Limo Green.

a8.jpg
VF MPV 7 bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ.

VinFast cũng đã chính thức ra mắt dòng xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với mức giá chỉ 188 triệu đồng, nhận cọc sớm trong ba ngày từ 15-17/7/2026 với ưu đãi 8 triệu đồng/xe. Dự kiến bàn giao trong tháng 9, VF 2 hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt mới trên thị trường, góp phần hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô của nhiều người dân Việt Nam.

Việc VinFast là hãng xe đầu tiên vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng không chỉ cho thấy niềm tin của khách hàng dành cho các dòng sản phẩm chất lượng cao của VinFast, mà còn khẳng định ô tô điện đã trở thành lựa chọn chủ đạo của người tiêu dùng và Việt Nam đang là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực về chuyển đổi xanh.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast lập kỷ lục doanh số #VinFast #Vingroup

Chủ đề Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

VinFast ra mắt VF 2 - xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng

VinFast ra mắt VF 2 - xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng

VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn, tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện

Hyundai Elantra thế hệ mới lộ diện

Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan Elantra tại thị trường Hàn Quốc, nơi xe được bán dưới tên gọi Avante.
Thêm thành phố cấm xe máy xăng?

Thêm thành phố cấm xe máy xăng?

Theo quy định mới nhất tại Delhi (Ấn Độ), người dân tại thành phố này sẽ không được đăng ký mới xe máy xăng từ đầu năm 2028.
Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện

Mục sở thị quy trình đăng kiểm xe điện

Tại Hà Tĩnh, số lượng ô tô điện đến kỳ đăng kiểm ngày càng tăng trong thời gian gần đây; dù được miễn kiểm định khí thải, các phương tiện này vẫn phải thực hiện đăng kiểm theo quy định.
Vì sao trẻ em không nên ngồi ghế trước ô tô?

Vì sao trẻ em không nên ngồi ghế trước ô tô?

Nhiều phụ huynh vẫn có thói quen cho con ngồi ở ghế phụ phía trước để tiện quan sát, trò chuyện hoặc giúp trẻ có tầm nhìn rộng hơn khi di chuyển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn giao thông, đây lại là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ khi xảy ra va chạm hoặc phanh gấp.
Hyundai Elantra đời mới ra mắt, lột xác từ trong ra ngoài

Hyundai Elantra đời mới ra mắt, lột xác từ trong ra ngoài

Bước sang thế hệ thứ 8, Hyundai Elantra lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Mẫu sedan này được tái thiết kế theo phong cách góc cạnh, hiện đại hơn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số và trang bị hướng tới trải nghiệm tương lai.
Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Honda được cho là đang phát triển một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, định vị phía trên Honda CR-V, nhằm tăng sức cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn. Nếu đúng kế hoạch, mẫu xe này có thể ra mắt từ năm 2027 và trở thành đối thủ trực tiếp của Hyundai Santa Fe.
Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Doanh số của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning ngày càng sụt giảm qua từng năm. Liệu hãng sẽ khai tử các xe này?
Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan

Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Sự kiện đánh dấu cột mốc Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ sáu trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.
VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

VinFast VF 5 giúp giới trẻ và tài xế đô thị “nhẹ gánh” tài chính

Chi phí sử dụng từng là rào cản lớn khiến nhiều người trẻ và tài xế dịch vụ e ngại khi nghĩ đến việc sở hữu ô tô. Tuy nhiên, với VinFast VF 5, bài toán này đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu A-SUV của VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận mà còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí trong suốt quá trình sử dụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!